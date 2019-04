Kleina espera resposta rápida após goleada para Santos: "Precisamos reagir já no próximo jogo"

Na Vila Belmiro, o Avaí foi goleado pelo Santos por 5 a 2 e esse resultado, aliado as vitórias de Goiás e Coritiba, mandu o time catarinense pela primeira vez para o Z-4 do Campeonato Brasileiro. Com três derrotas consecutivas, o Leão mantém-se com 20 pontos e cai para o 18º lugar.

O técnico Gilson Kleina admitiu que o time falhou muito, permitindo a criação de várias chances por parte do Santos, mas espera que o elenco supere a derrota rapidamente para se recuperar já na próxima rodada.

"Ninguém aqui está feliz pelo resultado, inclusive nós aqui conversamos e já fechamos. O que temos que passar é que precisamos de uma resposta rápida, precisamos reagir já no próximo jogo, temos condições para isso, por mais que temos desfalques que tomamos cinco gols. É uma equipe que tem muita qualidade (o Santos), os erros começaram conosco, isso fez que eles fizessem esse placar. O que temos que responder é dar uma resposta ao nosso torcedor, todos estão chateados, para nós também não é fácil, mas o que temos que pregar é trabalho e temos que ter força. O momento é de união, a cobrança virá, vamos administrar uma semana difícil, mas com muita perspectiva", disse.

Apesar do resultado ruim, o estreante Léo Gamalho marcou os dois do Avaí e Kleina elogiou a participação do atacante. "Está de parabéns. Ele chegou já com o espírito, chegou dentro do Avaí ficando à disposição. É disso que estamos precisando, jogadores com espírito. Parabenizar não só ele, mas a diretoria que fez o esforço para a contratação e colocou em condições de jogar. O grupo aceitou, ele fez três treinos, fez a função que a gente pediu, é um jogador que vai nos ajudar muito e tem muito a crescer".

O próximo desafio do Avaí para fugir da zona de rebaixamento é no próximo domingo (30), quando joga na Ressacada contra o Internacional, às 11h.