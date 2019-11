Resultado Corinthians x Cruzeiro no Brasileirão Série A 2015 (3-0)

Siga nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes. A VAVEL Brasil agradece sua visita e esperamos na próxima. Até lá.

Agrademos à presença de todos em mais uma transmissão, com o minuto a minuto em tempo real da bela vitória do Corinthians pra cima do Grêmio, por 3 a 0.

O Corinthians segue líder com 43 pontos e seis pontos à frente do Grêmio, vice-líder. O Cruzeiro é o 15º, com 22 pontos e segue beirando o Z4.

Love e o seu segundo gol no jogo.

Renato Augusto: "Nem sempre vamos conseguir fazer boas partidas. Não fomos bem quarta-feira e voltamos ao padrão hoje. É manter um padrão que todos conhecem dentro e fora de casa. Conversei com o Love e valeu pela luta dele, parabéns, mas quarta tem mais e vai ter de lutar com a gente."

Fala, Manoel: "É dificil explicar. A gente tomou um gol quando estava bem e no terceiro, matou a gente. Agora é acertar e esquecer o Brasileiro, dando foco na Copa do Brasil."

92' E nem chegou aos três minutos dados. Termina o jogo e Timão vence bem o Cruzeiro.

91' Chegamos aos acréscimos da partida. Timão, líder do Brasileiro.

90' Torcida grita "olé". Timão segue a série invicta, agora, com 12 jogos.

89' Mais três minutos.

88' Cruzeiro tem escanteio para bater da direita.

87' MUDA O CORINTHIANS: Jádson dá lugar para Matheus, da base alvinegra.

86' Tite cumprimenta Love e pede apoio da torcida para o camisa 99. Bom jogo e importante para a vitória.

85' MUDA O CORINTHIANS: Love, aplaudido, dá lugar à Danilo.

84' MUDA O TIMÃO: Ralf entra e sai Bruno Henrique.

83' Arrascaeta surge livre na área, mas o passe é forte demais e o uruguaio não domina.

82' Corinthians tira o pé e só administra o placar.

81' Cruzeiro ainda tenta diminuir o marcador, mas a marcação é bem postada.

80' RECORDE DE PÚBLICO EM ITAQUERA. 41.014 pessoas presentes na Arena.

79' Goleiro corinthiano sente a dividida e é atendido no gramado.

78' CÁÁÁÁÁÁÁSSIO! Arrascaeta cruza, Damião se joga, toca e o arqueiro pega em dois tempo.

77' GIL, AMARELO. Pegada forte e uso do cotovelo.

76' Tite ainda não fez mudanças no sei time. Equipe é a mesma que começou.

75' Malcom tenta abrir na área para Uendel, mas a zaga afasta o perigo.

74' A "ola" aparece na Arena Corinthians.

73' Festa enorme de Fiel. A liderança está garantida.

72' Renato Augusto tenta lançamento para Malcom, da esquerda pra direita, mas a Fábio afasta.

71' Raposa aluga o ataque, mas erra demais e Timão sai rápido em contra ataque.

70' Jádson tenta jogada pelo meio, mas passe não encontra ninguém.

69' Willian tenta na primeira dele, mas passe sai forte demais.

68' LOVE, QUASE O TERCEIRO DELE! Malcom arranca da direita, toca para o centroavante, que gira, dá de cavadinha e Fábio salva o gol!

67' Cruzamento da Raposa, pela esquerda, Gil afasta na hora certa.

66' MUDA A RAPOSA: Willian entra no lugar de Charles.

65' Corinthians vai mantendo a liderança do Campeonato com 43 pontos. Vai abrindo seis para o vice-líder.

64' Cruzeiro aperta a saída de bola e Corinthians busca o contra ataque.

63' Cruzeiro tenta jogada pela esquerda, mas passe sai forte demais e a posse é do Corinthians.

62' Renato Augusto toma um tranco nas costas e fica caído no chão,

61' Arrascaeta arrisca de fora da área, mas foi fraca demais em linha de fundo.

60' Contra ataque veloz do Timão, Elias/Jádson/Elias, mas o camisa 7 manda longe.

59' AMARELO, BRUNO HENRIQUE. Está fora do jogo contra a Chapecoense, em Chapecó.

58' Jogo fica mais truncado e mais mordido no meio campo.

57' Manoel chuta mascado e a bola sobe demais.

56' Malcom sente um pisão na mão e é atendido fora do gramado.

55' UENDEL SAAAAALVE! Arrascaeta faz jogada pela esquerda, cruza e o lateral do Timão salva na hora H.

54' Fabrício leva aos trancos e barrancos, arrisca e a bola sai alta demais.

53' MALCOM, PRA FORA! Contra ataque gigante, da direita pra esquerda e o jovem arrisca batendo na rede pelo lado de fora.

52' Charles lança forte demais e Cássio pega sem problemas.

51' Malcom toma um pisão e sente fora do gramado.

50' Damião manda outra bicicleta, mas dessa vez, Cássio defendeu. Só que o jogo estava parado por impedimento.

49' Cruzeiro vai ter de remar muito para tirar o prejuízo. Corinthians domina as ações e tem placar elástico.

48' A Fiel explode em Itaquera! Timão vence e bem no começo do returno.

47' PRA DESENCANTAR! Malcom aparece livre na esquerda, cruza no segundo pau rasteiro e Love marca o segundo gol!

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LOVE, DO CORINTHIANS!

45' Recomeça o segundo tempo, em Itaquera.

MUDA O CRUZEIRO: Sai Maike e Marquinhos e entra Arrascaeta e Fabiano.

Jádson e o segundo gol.

Love e o primeiro gol alvinegro.

Fábio: "O time tinha criado algumas chances, o jogo estava normal e numa infelicidade, tomamos gol. São coisas que acontecem no futebol. Vamos tentar dar a volta."

Love: "Esse gol foi importante pra mim. Estou buscando ter mais confiança, mostrar pro Tite posso ser titular. Agradeço à Deus por ter feito esse gol e ajudar nos três pontos."

46' Fim de papo na Arena Corinthians.

45' Mais um minuto de acréscimo.

44' ARTILHEIRO DO TIMÃO! Jogada pela esquerda de Renato Augusto, cruzamento rasteiro, Love furou e Jádson fecha pra mandar, livre, no fundo do gol!

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JÁDSON, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃO!

42' Boa jogada azul, mas Damião estava impedido.

41' Reta final do primeiro tempo, em Itaquera.

40' DAMIÃO, QUE LANCE! Bicicleta do atacante passa muito perto. Que jogada!

39' Cruzamento na área alvinegra, mas a zaga afasta.

38' Malcom arrisca do bico da grande área e a bola passa rente ao gol.

37' Renato Augusto e Bruno Henrique atuam muito bem e Corinthians domina.

36' Malcom arranca pela esquerda, cai, pede falta, mas o jogo segue normal.

35' Cruzeiro não tem mais a mesma força na frente e é envolvido pelo rápido ataque alvinegro.

34' ELIAS, PRA FOOOOOORA! Love recuperou a posse, rolou para o meia que mandou uma pedrada triscando no poste e saindo em linha de fundo.

33' Transição cruzeirense esbara na boa recomposição defensiva do Timão.

32' Elias escapa pelo meio, mas Henrique mata o lance e o bom ataque alvinegro.

31' Allisson surge livre pela esquerda, mas o jogo foi parado por impedimento.

30' Bruno Henrique ataca pela esquerda, mas atropela a marcação e comete falta.

29' Na batida, a zaga tira o perigo.

28' QUAAAAAAAAAAASE, UENDEL! Ataque rápido e bem construído pela esquerda, Jádson rolou e o lateral chutou travado. Escanteio.

27' Bate rebate, a bola volta pro camisa 10 que manda mal demais em linha de fundo.

26' Timão chega bem e tem falta da direita. Jádson na bola.

25' Corinthians aperta usando a direita. Malcom cai no setor, invertendo com Jádson.

24' Corinthians ataca bem usando as laterais. Malcom e Fágner bem na partida.

23' Alisson recebe, finaliza, mas o árbitro marcou marcando toque.

22' Love chuta travado na marca do pênalti e o Cruzeiro se salva.

21' Linda jogada de Fágner pela direita, o lateral tabela com Elias, cai ' pede pênalti, mas o jogo segue.

20' FABRÍCIO, AMARELO. Por reclamação.

19' Cruzeiro tem a bola e pressiona. Timão aguarda em seu campo.

18' Corinthians se fecha na defesa e tira os espaços no ataque cruzeirense.

17' Cruzeiro vai precisar se abrir mais e não diminui o ritmo da marcação.

16' GOOOOOOOOOOOOL, DO CRUZEIRO! Mas Paulo André estava impedido e o jogo está parado. bem marcado.

15' JOGADAÇA DO TIMÃO! Fágner recebe, abre pra Malcom, que corta pra canhota, Elias chuta, Fábio solta e Vágner Love estufa as redes. Explode Itaquera.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LOVE, DO CORINTHIANS!

13' Aplicação tática da Raposa é muito forte. Timão chega pouco.

12' Love surge pelo meio do ataque, mas passe errado mata a criação do Corinthians.

11' CÁÁÁÁÁÁSSIO! Tabela entre Damião e Marquinhos, o centroavante recebe, manda forte e rasteiro para milagre de Cássio.

10' Cruzeiro marca alto, tirando a saída de bola do Timão.

9' Jogada boa da Raposa pela direita, cruzamento que Uendel afasta mal e Marquinhos manda muito alta.

8' Torcida vaia a queda de ritmo do time celeste.

7' Cruzeiro tenta acalmar o jogo, cadenciando e tendo posse.

6' Jádson arrisca de longe a bola assusta. Tiro de meta.

5' IMPRESSIONANTE O QUE ACONTECE EM ITAQUERA! Falta batida por Jádson, Felipe manda na área, Gil cabeceia, Paulo André salva encima da linha, Bruno Henrique cabeceia e Fabricio tira de novo encima da linha.

4' A torcida faz um barulho enorme, nas arquibancadas.

3' Love tabela com Fágner, cai, pede falta, mas o jogo segue.

2' Corinthians se complica na saída de bola e o meio campo cruzeirense retoma a posse.

1' Marquinhos faz cruzamento, mas sai forte demais e vai em linha de fundo.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola em Itaquera.

Pericles Bassol é o árbitro do jogo de daqui a pouco.

A torcida já faz uma festa enorme. Caldeirão em Itaquera.

Cruzeiro com o uniforme principal. Camisa azul, calção branco e meia azul.

Corinthians com o uniforme principal. Camisa branca com listras pretas na vertical, calçõa preto e meias vermelhas e brancas.

Equipes no gramado. Hino Nacional sendo executado.

A Arena Corinthians está lotada! Mais de 40 mil pessoas.

Equipes se preparam para a entrada no gramado na Arena Corinthians.

Liédson está sendo homenageado neste momento, com os pés na calçada da fama corinthiana.

O meião será usado apenas no primeiro tempo do jogo.

Hoje, um fato diferente e muito bonito, acontecerá, em Itaquera. Para promover uma ação social, o Corinthians jogará com meião nas cores vermelha e branca, referente ao Mc'Donalds, já que ambos fizeram uma parceria para o combate do câncer infantil.

No primeiro turno, jogando em Cuiabá, o Timão venceu com gol único de Angél Romero.

Cruzeiro definido: Fábio; Maike, Manoel, Paulo André, Mena; Charles, Henrique, Fabricio; Allison, Marquinhos, Leandro Damião. Técnico: Vanderley Luxemburgo.

Equipes iniciam trabalho de aquecimento. A torcida começa a ocupar seu lugar nas arquibancadas da Arena Corinthians.

Timão definido: Cássio; Fágner, Felipe, Gil, Uendel; Bruno Henrique; Jádson, Elias, Renato Augusto, Malcom; Vágner Love. Técnico: Tite.

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (23), às 16h, no Itaquerão, por objetivos bem diferentes no Campeonato Brasileiro.

Os mandantes querem abrir distância do segundo colocado, Atlético-MG, buscando uma liderança ainda mais isolada, enquanto a Raposa tenta ficar distante da temida zona de rebaixamento da competição.

Na rodada passada, a equipe do técnico Tite visitou o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis/SC, e voltaram pra São Paulo com os três pontos na bagagem, após vencerem a equipe catarinense por 2 a 1, com dois gols do atacante Luciano.

Já a Raposa, recebeu o Internacional no Mineirão, e em um jogo morno, as duas equipes não tiraram o zero do placar.

Apesar da liderança isolada, o elenco corinthiano não teve muito o que comemorar durante essa semana, isso porque na derrota para o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil, o atacante Luciano, acabou rompendo o ligamento cruzado anterior e outra no menisco do joelho direito. O tempo de recuperação, levará de seis a oito meses, após a cirurgia que está marcada para a próxima quarta-feira (26).

Para substituir o jovem, Tite optou pelo experiente Vágner Love, mesmo criticado pela torcida, marcando cinco gols em 31 partidas. Já Vanderlei Luxemburgo, optou por improvisar o lateral-esquerdo Fabrício, no meio-campo, deixando o atacante Leandro Damião, isolado, fazendo o 4-5-1.

Sem Luciano, Love será testado mais uma vez no ataque do Corinthians

O técnico Tite decidiu neste sábado (22), após treino no CT Joaquim Grava, optar pelo atacante Vágner Love, para substituir o lesionado Luciano, que ficará parado de seis a oito meses, após romper o ligamento cruzado do joelho direito na derrota para o Santos, na Copa do Brasil.

No entanto, a escolha do treinador não é muito bem digerida pela torcida, uma vez que Love marcou apenas cinco gols, em 31 partidas, porém Tite aposta no experiente atacante, justificando que o mesmo perdeu ritmo de jogo após atuar dois anos no futebol chinês.

Esquecer a derrota no meio de semana, é fundamental, segundo o meia Renato Augusto. O camisa 8 do Corinthians pediu foco para a equipe nesta tarde, diante do Cruzeiro, afirmando que não há tempo para lamentar o revés, uma vez que o time enfrenta uma sequência de jogos no calendário.

"Não dá tempo de lamentar a derrota para o Santos. Futebol é assim, quarta, domingo, quarta, sábado. Não dá tempo de ficar lamentando, é página virada. Temos de reencontrar o caminho da vitória no domingo", disse.

E para reencontrar o caminho da vitória, Renato Augusto e seus companheiros terão o apoio maciço da torcida, que comprou os 40.500 ingressos a venda. Há a expectativa que nesta tarde, que o Timão bata o recorde de público da história do estádio.

Luxemburgo quer vida nova no returno do Brasileirão para o Cruzeiro

A situação do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro, não é das melhores. A equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo, está apenas três pontos de distância da zona de rebaixamento, e para se afastar dos quatro últimos colocados, a equipe espera sair de São Paulo com os três pontos na bagagem.

Para isso acontecer, valeu até se "refugiar" em Atibaia/SP, onde a equipe celeste passou a semana treinando, longe de Belo Horizonte. Para a partida desta tarde, Luxa optou mais uma vez, por Leandro Damião no ataque, após marcar o gol da Raposa, diante do Palmeiras, pela Copa do Brasil, na derrota por 2 a 1, além do meia Marquinhos, que jogará ao lado de Alisson na armação do time.

Luxemburgo alertou os jogadores sobre a reta final da temporada, com o começo do returno do Brasileirão para o Cruzeiro. O treinador salientou que o período de "transição", já passou, e que agora em diante, quer "vida nova" para o restante do ano, em busca da reabilitação na competição.

"É uma conversa que já tivemos com os jogadores. Agora são só 19 jogos, de uma outra competição para nós. A cada jogo, você vai eliminando. São 19, 18, 17... O discurso que tivemos até o momento de remontagem e transição está tudo bem.

Mas, agora é hora de produção, hora de atitude. Os jogadores têm de saber que falta pouco tempo para acabar. Temos de jogar os 19 jogos, e mais a Copa do Brasil, como nossa temporada”, declarou.

A partir das 16 horas, o grande clássico acontece, em Itaquera.

Assista o que de melhor aconteceu no jogo: Melhores Momentos: Palmeiras 2 x 1 Cruzeiro na Copa do Brasil 2015; Assista

Pela Copa do Brasil, o time celeste encarou o Palmeiras, em São Paulo e o time mostrou uma garra enorme. Apesar da derrota, o gol marcado foi importante e levantou a moral de Leandro Damião.

Leia a análise do jogo: Cruzeiro e Internacional ficam no empate sem gols no Mineirão e seguem no meio de tabela

A Raposa enfrentou o Internacional, no Mineirão, pela rodada final do turno. Um empate sem gols e sem muita emoção, acendeu a luz amarela na equipe, para o restante do torneio.

Leia a análise da vitória heroica do Timão: Corinthians conta com tarde inspirada de Luciano para superar Avaí e se mantém na liderança

A contusão de Luciano poderá ser um marco na campanha alvinegra. Fundamental para chegar ao topo, o jogador foi o nome do duelo contra o Avaí, domingo passado.

Veja: Melhores Momentos: Santos 2 x 0 Corinthians na Copa do Brasil 2015; Assista

O Timão defende a liderança. Quatro pontos na frente de Galo e Grêmio, quer superar a enorme dúvida que surgiu após a derrota para o Santos, na Copa do Brasil.

A Raposa não vem bem no campeonato. O atual Bi-Campeão nacional perdeu a base, já trocou de técnico e ainda assim, oscila demais dentro da competição. Luxemburgo não consegue dar um padrão à equipe.

Veja mais: Diretoria anuncia redução de preços para ingressos na Arena Corinthians

O palco da partida será um verdadeiro caldeirão. O primeiro duelo com a nova medida de ingressos terá mais de 40 mil pessoas. A Fiel esgotou todos os ingressos!

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Cruzeiro, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Renato Augusto, meia. Fundamental na condução ofensiva e operário na defesa, o meia é o motor do time, criando jogadas, finalizando e dando suporte aos companheiros na frente.

FIQUE DE OLHO: Marinho, atacante. O icônico atacante usa a habilidade, velocidade e os dribles para passar pelos seus marcadores, contudo, passa por jejum de gols no time celeste.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1º Corinthians 40 19 15º Cruzeiro 22 19

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Corinthians x Cruzeiro válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!