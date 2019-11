Melhores Momentos: Corinthians 3 x 0 Cruzeiro pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2015

Na tarde deste domingo (23), o Corinthians venceu o Cruzeiro por três a zero no estádio Itaquerão, em partida válida pela décima nona rodada do campeonato brasileiro 2015. A equipe paulista dominou a partida, mesmo tendo menos posse de bola. Finalizou mais e sempre ficou mais perto da vitória, desde o início de jogo. Vagner Love que assumiu a posição de Luciano que sofreu uma grave lesão fez dois gols, e Jadson fechou o placar.

Com o resultado o Corinthians segue na liderança da competição, agora com 43 pontos. Já o Cruzeiro fica mais próximo da zona de rebaixamento com apenas 22 pontos.

Agora os dois clubes voltam suas atenções para a Copa do Brasil. Corinthians e Cruzeiro perderam suas partidas de ida nas oitavas de final da competição e precisam vencer a volta para classificar. A equipe paulista recebe o Santos no Itaquerão; já o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras no Mineirão. Ambas as partidas serão na próxima quarta-feira (26) às 22H (horário de Brasília).

Corinthians não tem maior posse de bola, mas é muito mais efetivo e abre dois a zero

A partida começou muito emocionante. Mesmo jogando fora de casa o Cruzeiro ficava mais com a bola. Apesar disso a primeira chance de gol foi do Corinthians. Aos cinco minutos Jadson bateu falta em direção à área. Felipe escorou, e Fábio desviou a bola para o meio da área. Bruno Henrique cabeceiou e a zaga conseguiu afastar. Em novo rebote, Gil também tentou cabeça, e Paulo André afastou. A resposta do time mineiro veio aos dez minutos. Tabela entre Marquinhos e Leandro Damião, deixou o atacante na cara do gol, que bateu forte e Cássio fez grande defesa.

Com boas oportunidades dos dois lados não demorou muito para sair um gol. Aos 14 minutos, Malcom passou livre pelo lado esquerdo, cortou a marcação de Manoel, levou para o meio e finalizou forte. Fábio espalmou para frente e no rebote, Vagner Love chutou forte, abrindo o marcador. O Cruzeiro chegou a empatar a partida dois minutos depois, após cobrança de falta. Mas Paulo André estava impedido.

Após esses bons 20 minutos de partida o jogo perdeu a velocidade e começou a acontecer várias faltas. Outro lance de perigo só foi acontecer no minuto 34. Mayke errou na saída de bola e Jadson roubou. O meia rolou para Love na entrada da área, que arrematou forte e a bola passou do lado direito do goleiro Fábio.

O Cruzeiro ficava a maior parte do tempo com a bola, mas dificilmente conseguia levar perigo para o Corinthians. Enquanto o Corinthians era fulminante em ataques rápidos e aproveitando os erros cruzeirenses. Assim surgiu o segundo gol aos 43 minutos. Mena tentou virar a jogada para Mayke, o passe saiu errado. O lateral direito cruzeirense tentou evitar a saída da bola e deixou nos pés de Renato Augusto que invadiu a área e cruzou. Vagner Love tentou fazer de letra e errou, mas a bola chegou para Jadson na segunda trave, livre, e finalizou para ampliar o placar.

Vagner Love marca mais um, e liquida a partida

Na volta para o intervalo, a equipe de Vanderlei Luxemburgo voltou com duas alterações, Fabiano e Arrascaeta no lugar de Mayke e Marquinhos. Só que o treinador não contava que levaria o terceiro gol logo aos dois minutos. Malcom aparece livre pelo lado direito, cruza rasteiro e Love livre na segunda trave, da o carrinho para marcar o terceiro.

Após sofrer o terceiro gol, a equipe mineira foi para o ataque em busca de descontar o marcador. Em boas jogadas iniciadas por Arrascaeta, quase que surgiu o gol. Já o Corinthians aproveitava os contra ataques e os vários erros de passe na defesa.

Após os 15 minutos, o Corinthians já administrava o resultado e cadenciava o jogo, chegando aos poucos no campo de ataque. Aproveitando a velocidade de Malcom pelo lado esquerdo, quase a equipe paulista fazia o quarto. Ele passou por Mena e tocou para Love, que girou em cima da marcação e Paulo André e tocou na saída de Fábio, mas a finalização foi para fora.

Depois dos 25 minutos, o time do Cruzeiro sentiu um abatimento e passou a errar passes constantementes. E só aos 34 minutos, a equipe conseguiu finalizar na segunda etapa. Cruzamento de Arrascaeta e Damião tentou a finalização, mas Cassio fez boa defesa. A partida ficou lenta e sem grandes lances até o final da partida.