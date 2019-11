Melhores Momentos: Figueirense 2 x 1 Sport pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2015

Na primeira partida sob o comando de René Simões, o Figueirense bateu o Sport por 2 a 1, de virada, e abriu o segundo turno com uma vitória que afasta o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Renê abriu o placar para os visitantes, mas Dudu e Bruno Alves deram a vitória ao Figueira.

Com mais três pontos, o Figueirense chega a 23 e sobe para a 14ª colocação, abrindo três para o Avaí, primeiro time no Z-4. O Sport, que não vence há seis rodadas, continua sem vitórias fora de casa e para nos 31 pontos, em 7º lugar.

Na próxima quarta-feira (26), o Figueirense recebe o Atlético-MG, às 19h30, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, após 1 a 1 na ida. No mesmo dia, mas às 22h, o Sport recebe o Bahia pela fase oitavas de final da Copa SulAmericana. Na ida, os baianos venceram por 1 a 0.

Sport larga na frente e Figueira vai para o intervalo reclamando com arbitragem

A partida no Scarpelli teve um início com o Figueirense dominante e ocupando o campo de ataque adversário, mas o Sport, apostando em contra-ataques, conseguia assustar mais o goleiro Felipe. A primeira chance dos pernambucanos foi aos 12. A zaga do Figueira se atrapalhou com a bola na área e Rithely ficou com a bola na área e bateu para o gol, mas o goleiro alvinegro salvou e no rebote, Matheus Ferraz finalizou para longe.

Nos minutos seguintes, a torcida e o time do Figueirense reclamaram de dois lances de pênalti. Primeiro com trombada de Clayton com Matheus Ferraz e na sequência, novamente com Matheus Ferraz, em dividida com Dudu, mas em ambas, o juiz mandou seguir.

Em Maikon Leite e Diego Souza, o Sport tinha suas principais armas e eles criaram boas chances aos 20 e aos 28, mas erraram na finalização. Coube a um lateral acertar. Aos 31, o canhoto Renê avançou pela esquerda, trouxe para o pé direito e bateu da entrada da área, mandando no canto do goleiro Felipe e abrindo o placar em Floripa. Depois de tomar o gol, o Figueirense tentou pressionar em busca do empate, mas foi pouco efetivo e não exigiu nenhuma defesa difícil do goleiro Danilo Fernandes.

Figueira cresce, vira e evita que Sport volte ao G-4

Para a segunda etapa, o técnico René Simões trocou o meia Celsinho pelo Thiago Santana, tentando pressionar ainda mais. Logo aos 2, Clayton recebeu dentro da área pelo lado direito e não pegou muito bem na bola, mas exigiu pela primeira vez trabalho do goleiro do Sport.

Rondando a área, o Figueirense passou a pressionar e o Sport tinha poucas armas para contra-atacar. Aos 18, em cobrança rápida de falta, Yago cruzou para a área e Dudu tocou no canto do goleiro para empatar o jogo no Scarpelli. Três minutos depois, Sueliton percebeu posição favorável na intermediária e arriscou chute de pé direito, mas Danilo Fernandes caiu no canto para espalmar a bola para o lado.

Ainda em cima, o Figueirense conseguiu a virada aos 25. Em nova cobrança de falta para a área, Sueliton levantou e Bruno Alves desviou de cabeça para virar o placar. A partir daí, o Sport passou a criar chances, devido as mudanças do técnico Eduardo Baptista, e tentou até o fim o empate.

Aos 43, Hernane cruzou do lado direito na marca do pênalti e Durval tocou de cabeça no contrapé de Felipe, mas à esquerda do gol. Mesmo com seis minutos de acréscimos, o time pernambucano não conseguiu o gol e o Figueira manteve-se fora do Z-4.