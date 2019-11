Resultado de Flamengo x São Paulo no Brasileirão Série A 2015 (2-1)

Michel Bastos: "Quando os resultados são negativos, acabamos ouvindo muita coisa que não existe, não só eu como todos os jogadores estamos com ele (Osório)".

Confira o gol da vitória do Flamengo, marcado por Guerrero!

49'- Fim de papo! Final de jogo para Flamengo 2x1 São Paulo!

44' - Carlinhos bate colocado, mas para fora.

43' - 4 minutos de acréscimo.

43' - Falta! Carlinhos corre em direção à área e é calçado por Éverton, que toma cartão amarelo. Jogadores do São Paulo reclamam por vermelho. Falta perigosa.

41' - Pato cruza em cobrança de falta e Carlinhos cabeceia com perigo, mas estava em posição de impedimento.

38' - Éverton cruza da esquerda e Renan Ribeiro coloca para escanteio. Na cobrança curta, Sheik bate cruzado e a bola passa por cima do gol, assustando o São Paulo.

38' - Cartão amarelo para Thiago Mendes.

37' - Vai mudar! Sai: Alan Patrick 19; Entra: Luiz Antônio 15.

33' - Sensacional! Guerrero cruza, Sheik dá um voleio e Renan Ribeiro voa no ângulo para defender!

30' - Cartão amarelo para Wallace.

28' - No escanteio, a zaga carioca neutraliza as ações e afasta a bola do gol.

27' - Wesley cobra falta e o São Paulo ganha escanteio.

25' - Guerrero briga pelo alto e cai dentro da área, pedindo pênalti. O árbitro não marca nada.

23' - Em seu primeiro lance, Paulinho recebe, limpa a marcação e chuta de fora da área. A bola passa à direita do gol tricolor.

22' - Primeira mudança no Flamengo: Sai: Éderson 10; Entra: Paulinho 26.

22' - Última substituição no São Paulo: Sai: Lucão 30; Entra: Wesley 19.

21' - Wilder cruza e Auro cabeceia para a defesa de César.

16' - Pato chuta direto em falta lateral, mas chuta por cima do gol.

15' - Muda de novo o São Paulo! Sai: Centurión 20; Entra: Wilder 13.

12' - Cartão amarelo para Alan Patrick.

12' - Bela defesa! Guerrero chuta, a bola sobra com Sheik que finaliza bem e Renan Ribeiro faz bela defesa!

9' - Centurión cabeceia a bola na mão do zagueiro do Flamengo e reclama de pênalti. O árbitro nega infração no lance.

7' - Defendeu! Carlinhos bate direto para o gol e o goleiro César espalma.

6' - Auro cruza e Éverton desvia com o braço. São-paulinos pedem pênalti,mas a falta é marcada fora da área.

3' - Após sair pela terceira vez na frente do goleiro Renan em três minutos e perder as duas primeiras, Guerrero conseguiu fazer o gol! Flamengo 2x1 São Paulo!

3' - Goooooooool, do Flamengo! Guerrero!

2' - Mais uma vez perdeu! Guerrero chega na cara do gol e chuta pra fora!

Mudança no São Paulo no intervalo: Saiu: Bruno 22; Entrou: Auro 27.

0' - Perdeu! Logo no início, Guerrero saiu na cara de Renan Ribeiro, mas chutou em cima do arqueiro tricolor.

0' - Começa a segunda etapa no Maracanã. Flamengo 1x1 São Paulo!

Confira o gol de empate do Fla:

Veja o gol do São Paulo:

Luiz Eduardo, do São Paulo: "Jogo bom, tivemos um excelente volume de jogo, o jogo está truncado, sem chances de gol para um lado e pro outro."

Éderson, do Flamengo: "O jogo está pegado, os times estão tentando encurtar a marcação pra não deixar jogar"

47' - Apita o juiz! Fim de primeiro tempo no Maracanã! Flamengo 1x1 São Paulo!

46' - Pará tenta a jogada individual e finaliza, mas a bola sobe demais.

45' - 2 minutos de acréscimo no primeiro tempo.

42' - Lançamento para Guerrero, que tira Luiz Eduardo da jogada com o corpo. A bola sobra para Éderson na cara do gol, e o meia flamenguista chuta na saída de Renan. Flamengo 1x1 São Paulo!

42' - Goooooooool, do Flamengo! Éderson!

40' - Cartão amarelo para Canteros.

35' - Carlinhos cobrou escanteio fechado e o zagueiro Luiz Eduardo desviou de cabeça! Flamengo 0x1 São Paulo.

35' - Goooooooool, do São Paulo! Luiz Eduardo!

34' - Após boa troca de passes, a bola chega a Carlinhos, que rola para Bruno chutar. Escanteio para o São Paulo.

32' - Michel Bastos cruza da esquerda, buscando Carlinhos na entrada da grande área. Pressionado pela marcação, o lateral chuta de primeira e manda longe da meta de César.

30' - Após dividida com Rodrigo Caio pelo alto, Guerrero fica caído no chão, reclamando de dores no cotovelo esquerdo.

27' - De novo com Sheik, Fla chega pela esquerda e cruza, com a bola batendo na zaga paulista e indo para escanteio. Na cobrança, finalização de Wallace chega fraca para Renan Ribeiro defender.

25' - Sheik cruza a bola da intermediária buscando Éderson, dentro da grande área. No entanto, Michel Bastos desvia a bola pela linha lateral.

23' - Carlinhos cruza para Hudson, que tem seu cabeceio desviado pela zaga carioca.

23' - Centurión gira e é agarrado por Wallace. Falta boa para o São Paulo.

22' - Jogo bastante truncado no meio-campo e com excesso de chutões até agora no Maracanã. Flamengo 0x0 São Paulo.

20' - Sheik recebe pela esquerda e tenta chutar cruzado, colocado, mas pega muito embaixo da bola e chuta por cima do gol de Renan Ribeiro.

19' - Alan Patrick cobra escanteio e a zaga do São Paulo afasta. Na sequência, após nova tentativa de cruzamento flamenguista, Michel Bastos chuta para longe.

15' - Não valia mais nada! São Paulo cobra escanteio e Centurión finaliza com perigo, mas o árbitro já marcava falta de ataque do argentino.

14' - No escanteio, Luiz Eduardo tira de cabeça e Michel Bastos quase coloca Carlinhos na cara do gol com lançamento, mas ele não alcança a bola.

13' - Michel Bastos desvia a bola para escanteio depois de tentativa de cruzamento.

13' - O time carioca pressiona e o São Paulo tem dificuldades para sair jogando e armar jogadas.

12' - Flamengo ataca com Émerson Sheik, que tenta lançar Éderson nas costas da zaga, mas a bola sobre fácil para o goleiro.

10' - Alan Patrick faz arrancada e chuta de longe, para fora. Seus companheiros reclamam, pedindo passe.

7' - Após bate-rebate, Éverton cruza e a arbitragem marca impedimento de Guerrero.

6' - Cartão amarelo para Bruno.

6' - Bruno perde a bola para Sheik e é obrigado a cometer a falta. Boa chance para o Fla.

4' - No escanteio, a zaga tricolor tira de cabeça.

3' - Mais uma chance! Guerrero recupera a bola no ataque e chuta forte, obrigando Renan Ribeiro a espalmar para escanteio.

1' - Uuuuuh! Pará chega pela direita e cruza em direção à pequena área. Sheik divide com Bruno e Renan Ribeiro faz a defesa.

0' - Apita o árbitro! Começa a partida Flamengo x São Paulo, no Maracanã!

15h55 - As equipes entram em campo no Maracanã.

Reservas do São Paulo: Léo, Matheus Reis, Wilder, Reinaldo, Wesley, Auro, Lyanco e João Paulo.

Reservas do Flamengo: Daniel, César Martins, Marcelo, Ayrton, Armero, Anderson Pico, Luiz Antônio, Almir, Jajá, Paulinho e Kayke.

São Paulo confirmado: Renan Ribeiro; Bruno, Lucão, Luiz Eduardo e Michel Bastos; Thiago Mendes, Hudson, Rodrigo Caio e Carlinhos; Centurión e Pato. T: Juan Carlos Osório.

Flamengo confirmado: César; Pará, Wallace, Samir e Éverton; Márcio Araújo, Canteros e Alan Patrick; Éderson, Sheik e Guerrero: T: Oswaldo de Oliveira

Na tarde deste domingo (23), o Flamengo recebe o São Paulo, às 16h, no Maracanã buscando sair da crise que começa a se instalar no clube após a derrota para o Vasco no jogo de ida da Copa do Brasil.

A novidade é a estreia de Oswaldo de Oliveira, que rapidamente assumiu o comando da equipe após a demissão de Cristóvão Borges.

O São Paulo não vive situação muito diferente. Derrotados pelo lanterna da série B, o Ceará, os paulistas também perderam no Campeonato Brasileiro para o Goiás, no Morumbi.

Com desfalques, os dois times buscam começar o segundo turno diferente do que terminaram o primeiro, ou seja, com vitória.

Os rubro-negros ocupam a décima terceira posição com treze pontos e pretendem se distanciar mais do Z4, agora a quatro pontos de distância. Já o tricolor está na sexta colocação, a dois pontos do Fluminense, que é o quarto colocado, e quer voltar ao G4.

De treinador novo, Flamengo busca conquistar mais uma vitória no Maracanã

Oswaldo de Oliveira já chegou ao Flamengo com a difícil missão de recuperar a confiança da torcida e a autoestima do time. Após a derrota para o Palmeiras fora de casa por 4-2, mesmo jogando melhor, e o péssimo futebol apresentado diante o Vasco na derrota por 1-0 na última quarta-feira, o compromisso contra o São Paulo é essencial para a retomada do caminho das vitórias.

Para essa partida, Oswaldo já tem desfalques. O lateral Jorge e o volante Jonas estão suspensos, além de Paulo Victor e Marcelo Cirino, que estão entregues à preparação física desde a última terça-feira. Pablo Armero, substituto do menino Jorge na esquerda, ainda será avaliado pelo treinador para saber se está preparado para voltar a campo.

“O São Paulo é um timaço, de grandes jogadores. A derrota é algo que a gente espera nesse campeonato, nesse calendário. As equipes claudicam no meio. Não tem nenhum time que ainda não tenha demonstrado fragilidade. Mas isso não dispersa nossa atenção com o adversário. Eles têm grandes jogadores, um treinador novo, que está implementando a maneira de trabalhar. Vemos com muito respeito,” disse o técnico.

Sem Luís Fabiano, São Paulo quer se reerguer depois de duas derrotas em casa

Graças a uma lesão no joelho, Luís Fabiano vai desfalcar o São Paulo por aproximadamente um mês e se junta a Rogério Ceni – que faz tratamento para se recuperar de uma inflamação no músculo adutor da coxa direita – no departamento médico. Além deles, Paulo Henrique Ganso está suspenso após o terceiro cartão amarelo e também não joga.

Para substituir o camisa 9, Juan Carlos Osorio poderá optar por Alexandre Pato, que tem apresentado um bom futebol quando fica aberto pela esquerda, João Paulo, de apenas 18 anos, que ainda não convenceu o técnico colombiano de que precisa de mais oportunidades, Wilder ou Centurión.

Além desse problema, Osorio segue pressionado após a derrota para o Ceará nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os torcedores perderam a paciência com o time e o clima está pesado por lá.

O atacante Alexandre Pato saiu em defesa do comandante na última sexta-feira (21): “Se o Osorio sair do São Paulo, o clube vai perder, o Brasil vai perder. É um treinador muito importante, um treinador diferente. O São Paulo não pode fazer a besteira de perder o Osorio neste momento. Seria uma tragédia.”

Confira momentos da vitória tricolor no 1º turno do Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi.

Confira momentos da vitória rubro-negra no Super Series de Manaus.

Flamengo e São Paulo já se enfrentaram duas vezes em 2015, pelo torneio Super Series e pelo 1º turno do Brasileirão, tendo uma vitória para cada lado.

O estádio Maracanã será o palco da partida entre Flamengo x São Paulo, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Paolo Guerrero. Com oito jogos no Brasileirão, o peruano é a esperança de gols pelo Flamengo.

FIQUE DE OLHO: Alexandre Pato. Com 20 gols na temporada, Pato é o artilheiro do ano no Tricolor.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 13º Flamengo 23 19 6º São Paulo 31 19

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Flamengo x São Paulo válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!