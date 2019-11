Melhores Momentos: Flamengo 2 x 1 São Paulo pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2015

Na tarde de hoje, no Maracanã, o Flamengo voltou a vencer após duas derrotas consecutivas. O Rubro-negro bateu o São Paulo, de virada, por 2 a 1. Os paulistas saíram na frente com um gol de Luiz Eduardo, mas os cariocas reagiram e marcaram duas vezes, com Ederson e Paolo Guerrero.

Com o resultado, o Flamengo se afastou ainda mais da zona de rebaixamento, e ocupa agora a 13ª colocação, com 26 pontos. Já o São Paulo, beneficiou-se com os resultados da rodada e, mesmo com a derrota, manteve-se na 6ª posição, a dois pontos do G-4.

O Rubro-negro voltará a campo na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil, contra o Vasco, no Maracanã. Na primeira partida o Cruzmaltino venceu pelo placar mínico. Enquanto isso, o Tricolor irá enfrentar o Ceará, fora de casa, também pela Copa do Brasil. No Morumbi, os mandantes foram derrotados por 2 a 1.

São Paulo e Flamengo aproveitam poucas chances e fazem um gol cada

Flamengo e São Paulo não fizeram uma boa primeira etapa no Maracanã, mas souberam aproveitar as poucas oportunidades que tiveram e conseguiram marcar. O Rubro-negro ficou mais tempo com a bola, porém não conseguiu criar muitas chances, enquanto o Tricolor, jogando no erro dos mandantes, também pouco fez.

Aos 36 minutos, após boa chegada do lateral Bruno, o São Paulo conseguiu um escanteio. Na cobrança, Carlinhos mandou com efeito, e o zagueiro Luiz Eduardo subiu mais do que a defesa adversária e conseguiu abrir o placar no Rio de Janeiro.

Logo após sofrer o gol, o Flamengo foi mais incisivo, e já aos 37 minutos chegou com perigo, com bom chute de Guerrero para bela defesa de Renan Ribeiro. Aos 43, o clube carioca chegou ao empate. Bola chutada para frente pelo goleiro Cesar, disputa entre Guerrero e Luiz Eduardo, Thiago Mendes tentou afastar de cabeça, mas ela sobrou para o meia Ederson, sozinho, apenas tirar do goleiro. Os tricolores reclamaram de falta no lance entre Guerrero e Luiz Eduardo, porém o árbitro Anderson Daronco validou o gol.

Flamengo volta com ritmo forte e mata o jogo

Diferentemente do que aconteceu na primeira etapa, o Flamengo começou pressionando o São Paulo no segundo tempo. Logo aos 3 minutos, Guerrero perigo duas vezes, mas na terceira conseguiu marcar. O garoto Auro, que entrou no intervalo, errou o passe e deixou Guerrero sem marcação. O camisa 9, com muita frieza, tocou no canto esquerdo do goleiro para virar o jogo.

Após levar o gol da virada, o São Paulo não demonstrou força para reagir e foi salvo diversas vezes por Renan Ribeiro. A defesa mais impressionante aconteceu aos 34 minutos. Após boa jogada pela direita, Emerson recebeu na área e, de primeira, mandou uma bomba, que o substituto de Rogerio Ceni defendeu de forma espetacular.

O Tricolor ainda teve uma última chance, no final da partida, com Carlinhos, puxando contra-ataque, porém o jogador foi parado com uma falta. Na cobrança, o próprio Carlinhos bateu com muita força e a bola passou sobre o gol. Após essa chance, o Flamengo manteve a posse de bola e o árbitro apitou o fim da partida, com vitória do rubro-negro.