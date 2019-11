Melhores Momentos: Internacional 2 x 0 Atlético-PR pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2015

Em partida válida pela 20º rodada do Campeonato Brasileiro, Internacional e Atlético Paranaense mediram forças na tarde deste domingo. Disputado no Beira-Rio, o cotejo acabou em 2 a 0 para os anfitriões, que marcaram com Valdívia e Paulão.

Invicto sob o comando de Argel Fucks, o Colorado chegou aos 28 pontos com a vitória e ocupa agora a 10º colocação. Na próxima rodada a equipe vai até Florianópolis, onde enfrenta o Avaí, às 11h de domingo (30), na Ressacada. Antes, no meio da semana, os gaúchos duelam com o Ituano para definir quem avança às quartas-de-final da Copa do Brasil. O jogo de ida foi 2 a 0 para os porto alegrenses

O Atlético, por sua vez, estacionou nos 30 pontos e se manteve na oitava posição. A equipe do técnico Milton Mendes volta a campo pelo Nacional também no domingo, quando recebe o Goiás, às 18h30, na Arena da Baixada. Antes, na quinta, o Furacão recebe em seus domínios o Joinville pela volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo foi de triunfo paranense por 2 a 0.

Inter marca no início e pressiona pelo segundo

Sem insinuações, o Internacional foi direto ao ponto. Logo aos 3 minutos, em falta cobrada na intermediária, D’Alessandro lançou Valdívia na ponta da área atleticana. O garoto dominou já tirando do zagueiro e puxando para o meio e chutou de perna esquerda, no canto de Weverton, que chegou a desviar na bola antes dessa balançar as redes.

O Colorado não se acomodou com o gol e exigiu boa presença do goleiro rubro-negro em três oportunidades em um intervalo de menos de dois minutos. Na primeira chance, Léo avançou pela direita e cruzou para Sasha, que, da marca do pênalti, dominou e chutou para boa defesa do arqueiro, que tirou de manchete.

Na sequência, Vitinho recebeu passe de cabeça na área, fintou a zaga, puxou para a esquerda e bateu de canhota em cima do guarda-redes, que espalmou para frente e contou com a ajuda da defesa que mandou a pelota pra longe. Mas ela não demorou a voltar a rondar a área atleticana. No mesmo minuto, Vitinho fez boa jogada pela esquerda e achou Valdívia na área, mas o atacante concluiu fraco, em cima de Weverton.

Com alguns dos seus principais jogadores no banco de reservas, os paranaenses pouco assustavam. Com a bola nos pés, os comandados de Milton Mendes não conseguiam agredir o adversário. Pressionada pelos anfitriões, a equipe errava muitos passes e perdia com frequência a posse da bola, encontrando pouco espaço para ingressar no campo rival.

Do lado do Inter, percebeu-se uma mudança de posicionamento de Eduardo Sasha. Sob a tutela de Diego Aguirre, o atacante normalmente atuava aberto pela ponta direita. Na partida deste domingo, o garoto inverteu o lado com Valdívia e também apareceu mais próximo da faixa central do gramado.

Mero expectador da partida, Alisson só trabalhou aos 41 minutos do primeiro tempo. Bruno Mota arriscou da intermediária em chute rasteiro, defendido com facilidade pelo novo convocado da Seleção Brasileira. O Inter respondeu com Valdívia, que avançou pela direita e chutou cruzado na direção de Sasha, mas a zaga afastou antes. Já nos acréscimos, Cléo ajeitou e Nikão soltou uma bomba de fora da área, encobrindo a meta porto alegrense.

Weverton defende pênalti de D'Alessandro, mas Furacão não reage

Na teoria, o Atlético voltava para a etapa final com uma postura diferente, contando com o rápido Marcos Guilherme, que substituiu Bruno Motta. Mas na prática, quem se aproximou de marcar foram os donos da casa.

Aos 5 minutos, Kadu perdeu a posse da bola e Vitinho arrancou em direção à área. O atacante só foi parado quando foi calçado pelo defensor na hora do chute. Pênalti para os gaúchos. Na cobrança, o capitão D’Alessandro, mandou à meia altura no canto direito de Weverton, que acertou o lado, se esticou todo e impediu o Colorado de ampliar a vantagem.

Apesar de desvantagem, os visitantes seguiam sem aparecer no campo de ataque. O primeiro chute rubro-negro no segundo tempo só se deu aos 14 minutos, quando Hernani cobrou falta da intermediária pra fora, sem assustar Alisson.

As chegadas do Inter, por sua vez, tinham mais contundência. Aos 17, Vitinho avançou em velocidade pela esquerda, puxou para o meio e bateu colocado, com a bola passando rente à trave. Pouco depois, Sasha recebeu na lateral da área e tentou o cruzamento, mas a bola desviou em Otávio e mudou de rumo, acertando o poste.

Aos 24 os atleticanos ficaram ainda mais longe do triunfo. Após cobrança de escanteio de D’Alessandro, Dourado desviou e Paulão surgiu sozinho para chutar firme, rasteiro, para ampliar a vantagem no marcador.

Nem mesmo a entrada de Walter melhorou o desempenho do Furacão. Jogando distante da área porto alegrense, o atacante só apareceu aos 40 minutos, quando ganhou de Ernando na lateral do campo e arriscou de longe, para defesa em dois tempos de Alisson. Nos acréscimos, Otávio ainda tentou surpreender em chute de longe, que foi sobre a meta.