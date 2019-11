Melhores Momentos: Joinville 2 x 1 Fluminense pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2015

Neste domingo (23), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Joinville derrotou o Fluminense em casa por 2 a 1. Mário Sérgio e Marlon (contra) marcaram para os catarinenses, enquanto Cícero descontou. Com o resultado, o JEC permanece na zona de rebaixamento com 19 pontos, mas ganha uma sobrevida no Brasileirão e fica a três do Goiás, último time fora do Z-4. O Tricolor carioca, por sua vez, fica com 33 pontos e, caso o Palmeiras derrote o Atlético-MG, pode terminar a rodada fora do G-4.

A melhora do Joinville desde da chegada do técnico PC Gusmão é notória. Em cinco jogos sob seu comando, o time catarinense conseguiu três vitórias, um empate e uma derrota, até o momento. O Fluminense, por sua vez, não consegue melhorar seu aproveitamento longe dos seus domínios, além da irregularidade que o time atravessa – foram três revés nas últimas cinco partidas.

Na próxima rodada, o JEC vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras, no domingo (30), às 16h. No mesmo dia e horário, o Fluminense recebe o Atlético-MG, no Maracanã.

Fluminense perde sua referência e JEC não aproveita

O jogo começou morno na Arena Joinville. Precisando melhorar seu desempenho fora de casa no Brasileirão, o Fluminense teve uma notícia ruim logo de ínicio. O atacante Fred, que retornou de uma pubalgia recentemente, sentiu e foi substituido por Lucas Gomes logo aos sete minutos de partida. Mesmo sem seu capitão, foi o Tricolor carioca quem teve a primeira chance de gol. Aos dez minutos, Edson apareceu sozinho após cobrança de escanteio, mas cabeceou para fora.

O JEC respondeu logo em seguida com Bruno Aguiar. O zagueiro apostou corrida com Scarpa e cruzou na linha de fundo, mas Júlio César, em dois tempos, fez a defesa. A partir dos 20 minutos, o jogo ganhou em emoção e as boas oportunidades de gol apareceram com mais frequência. Aos 21, William Pop fez bom cruzamento para Edigar Junio, que dentro da área, finalizou nas mãos do goleiro. Depois, foi a vez de Agenor salvar: Cícero acionou Lucas Gomes na esquerda e achou Wellington Paulista ná área. O camisa 31 chutou, mas parou no camisa 1 do JEC.

Apostando também nos contra-ataques, apesar de estar jogando em casa, o Joinville chegou aos 30 minutos com Edgard Junio, que cruzou para área. Enquanto a zaga do Fluminense parou pedindo impedimento, William Pop tentou o peixinho, mas sem êxito. Nos minutos finais, o Fluminense chegou a marcar com Edson, mas o árbitro assinalou impedimento do volante.

Flu abre placar, mas JEC empata e busca a virada no fim

Na volta para o segundo tempo, as duas equipes retornaram dispostas a tirar o zero do placar. Logo no primeiro minuto, os visitantes chegaram com Lucas Gomes, que foi acionado em velocidade e chutou para a boa defesa de Agenor. Percebendo a superioridade do adversário, o técnico PC Gusmão promoveu, aos sete minutos, a entrada do atacante Ricardo Bueno na vaga do meia Kadu. Com isso, Marcelinho Paraíba passou a atuar mais recuado, buscando mais a bola.

Por outro lado, o técnico do Fluminense adotou uma estragégia distinta ao promover a entrada do meia Viniciús, que não atuava há dois meses, na vaga do atacante Marcos Júnior. A alteração surtiu efeito. Foi dos pés do camisa 25 que nasceu o gol do Fluminense. Após cobrança de escanteio dele, Cícero se antecipou e colocou o Tricolor carioca à frente do placar.

Aos 32, o Fluminense teve a chance de ampliar o marcador. Lucas Gomes recebeu lançamento, tirou do zagueiro e ficou sozinho na cara de Agenor. Na hora da finalização, ele chutou em cima do goleiro. E quem não faz, leva. O Joinville chegou ao empate pouco tempo depois com Mário Sérgio. Nos acréscimos, o time da casa conseguiu a virada. Diego fez linda jogada na direita e cruzou. Edigar Junio fechou, mas Marlon desviou contra o próprio gol, sacramentando a vitória do Joinville por 2 a 1.