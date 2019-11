Atlético-MG x Palmeiras no Brasileirão Série A 2015 (1-2)

Com a vitória o Atlético volta a vice-liderança do campeonato, e o Palmeiras se mantém na quinta colocação, muito obrigado por acompanharem o jogo na VAVEL BRASIL, e uma boa noite a todos.

20:22 Com a palavra Robinho "o futebol nunca é justo, jogamos muito bem, no segundo tempo dominamos bem o jogo, mas é isso ai, quarta feira tem mais uma guerra aqui"

93' ACABAAAA O JOGO NO INDEPENDÊNCIA, o atlético consegue a vitória!

92' Palmeiras tenta lançar a bola para área no desespero, o jogo vai acabar!

90' teremos mais três minutos de jogo

89' EDCARLOS DE NOVO SALVA O ATLÉTICO, Lucas Barrios dribla Victor, chuta e de novo em cima da linha tira Edcarlos

87' torcedor do atlético vaia os jogadores do Palmeiras quando detém o posse de bola

85' Pratto faz boa jogada pela direita, cruza rasteiro mas a defesa do verdão se recupera e manda para escanteio

83' QUASE UM FRANGO DO VICTOR, dudu chuta de fora da área, o arqueiro atleticano quase engoliu um frango agora, mas por sorte a bola saiu pela linha de fundo

81' Patric recebe na corrida, mas Vitor Hugo aparece de carrinho para desarmar o jogador

79' ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO: sai Luan, entra Dátolo

78' Após cruzamento a bola fica com o Palmeiras, Rafael Marques manda de novo para a área, mas Barrios cabeceia por cima do gol

77' Lucas tenta cruzar mas a bola é desviada, escanteio para o Palmeiras

74' Belíssima jogada de Gabriel Jesus e Lucas Barrios, a bola é tocada para Dudu que cai pedindo pênalti, mas o juíz o advertiu com cartão amarelo pela simulação

73' OPAA, Leandro Donizete dá uma caneta em Gabriel Jesus

72' ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO, sai Giovanni augusto, entra Guilherme

71' Não da mais para Giovanni Augusto, jogador cai no gramado e pede substuição

69' Zé Roberto cobra na barreira

68' Cartão amarelo para jemerson por falta em Gabriel Jesus

66' PRESSÃO, cruzamento pelo lado esquerdo chega em Luan que é travado mas a bola sobra para Pratto chutar de fora da área, mas o atacante também é bloqueado

65' NÃO É ASSIM BARRIOS, Robinho cruza na cabeça de Barrios que cabeceia sozinho a direita da meta atleticana

65' Robinho e Rafael Marques tentam tabela na lateral direita mas defsa do Atlético manda a bola para lateral

63' ALTERAÇÃO NO PALMEIRAS: sai Alecsandro entra Lucas Barrios

61' QUASE ATLÉTICO Em jogada rapida pela esquerda, Giovanni Augusta cruza rasteiro, mas a bola passa por todos os jogadores e sai pela linha de fundo

60' Entrada do garoto Gabriel Jesus deu muita velocidade ao ataque do Palmeiras

59' QUAAAAAAASE PALMEIRAS, Gabriel Jesus dispara pela esquerda, toca para Alecsandro que toca por cima na saída de Victor, mas Edcarlos salva o Galo

56' ALTERAÇÃO NO PALMEIRAS: sai Girotto, entra Gabriel Jesus

54' Cruzamento de Giovanni Augusto mas a zaga do Palmeiras afasta

53' QUE ISSO JEMERSON? o zagueiro recua mal para Victor que tem o chute prensado por Dudu, mas o ataque Palmeirense não consegue transformar a chance em gol

49' Palmeiras tenta furar a defesa atleticana com jogadas individuais, sem sucesso até agora

48' QUAASEE LUAN MARCA, a bola é tocada para Luan que dispara em direção ao gol, o atacante chuta na rede do lado de fora

47' O Palmeiras consegue manter a bola no seu meio campo nesse ínicio da segunda etapa

45' Robinho entra no lugar de Egídio, Marcelo Oliveira tenta resolver o problema de posse de bola da sua equipe

45' A bola volta a rolar para o segundo tempo

19:25 Lucas comentou sobre o pênalti: "Não pode reclamar com o árbitro, ele me deu amarelo, mas eu acho que o Pratto se jogou muito. Tenho minhas dúvidas, não pude reclamar para não tomar outro amarelo e prejudicar a equipe"

47' FIM DA PRIMEIRA ETAPA, 2x1 para o Atlético até aqui

45' QUE ISSO BANDEIRA? Pratto recebe passe atrás da defesa, sai cara a cara com Prass e só depois o auxiliar marcou a iregularidade

44' Thiago Ribeiro chuta forte de fora da área, mas a bola vai por cima do gol

43' Luan volta muito para marcar, jogador consegue exercer pressão no campo e ainda ajudar a defesa da equipe

40' Já se recuperou o jogador atleticano

40' Giovanni Augusto recebe atendimento dentro do campo

40' Atlético toca a bola no meio campo para ganhar tempo no jogo

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, É DELE, PRATTO DE NOVO, cobrou forte no meio do gol de Fernando Prass.

35' PÊNALTI PARA O ATLÉTICO, lucas derruba Giovanni Augusto dentro da área e recebe cartão amarelo, o primeiro do jogo

33' Defesa do Palmeiras está claramente nervosa no jogo, segunda vez que recuam a bola na fogueira para Prass

32' QUAAAAAASE PRATTO DE NOVO, Jemerson cruza na área, Thiago Ribeiro escora para Pratto que não consegue dominar e perde o ângulo, chutando para fora

32' Zé Roberto cruza nas mãos de Victor

31' Falta de Thiago Ribeiro em Girotto no campo de ataque do Palmeiras

31' Palmeiras tenta acalmar o jogo controlando o posse de bola no meio campo

30' Atlético toca a bola na frente da área palmeirense, tentando furar a defesa

29' Jogo está muito corrido, ótimo espetáculo para os torcedores presentes

26' Falta dura de Leandro Donizete em Alecsandro, juíz não deu cartão para o jogador, atacante do verdão recebe atentimento no gramado

24' Dudu limpa Thiago Ribeiro e cruza rasteiro, a bola passa na frente de Alecsandro que não consegue completar para o gol

22' Palmeiras encontra muita dificuldade em aplicar seu jogo, pressão total do Galo, principalmente pelo lado direito do seu ataque

21' Luan cai no gramado, mas parece estar tudo bem com o jogador

21' falta cobrada rapidamente na intermediaria, Luan cruza mas Vitor Hugo tira de cabeça para escanteio

17' Jogada de Leandro Donizete pelo lado esquerdo da defesa do verdão, ele cruza e a bola chega até Lucas Pratto, que cabeceia no meio de Fernando Prass e Jackson e marca para o Galo

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, É DO ATLÉTICOOOO, LUCAS PRATTO

15' Douglas Santos tenta cruzar duas vezes, na segunda tentativa a bola alcança a cabeça do pequeno Luan, que cabeceia para a defesa de Fernando Prass, mas o bandeira já havia marcado o impêdimento.

12' Atlético domina o posse de bola nesse início de jogo mas falha no último passe

11' Bola enfiada para Pratto que corre muito, porém chega depois de Fernando Prass

09' Após cobrança de tiro de meta, Girotto escora de cabeça e a bola sobre para Dudu que de primeira tenta encobrir Victor, porém mandou por cima do gol.

07' Luan sempre vence as jogadas pelo lado esquerdo da defesa palmeirense, talvez seja a forma de chegar ao gol de empate

04' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, É DO PALMEIRAS, ANDREI GIROTTO MARCA PELA PRIMEIRA VEZ COM A CAMISA ALVIVERDE

03' UHHHHH Atlético chega pela direita, Luan rola para Pratto que chuta mas a bola bate em Jackson, quase o primeiro do Atlético

02' Jackson lança para Dudu, mas zaga do Atlético leva a melhor

01' Alecsandro enfia bola para dudu que sai cara a cara com goleiro, mas já estava marcado impedimento na jogada.

0' ROLA A BOLA, COMEÇA A PARTIDA

18:28 Tudo pronto para o ínicio da partida no indepêndencia.

18:24 As equipes sobem ao campo para a excução do hino nacional Brasileiro.

18:18 Com a derrota do Fluminense para o Joinvile nesta tarde, o Palmeiras pode assumir a quarta colocação da competição caso consiga vencer hoje, já o Atlético precisa da vitória para não se distânciar do líder Corinthians.

18:06 ESCALAÇÃO ATLÉTICO-MG

Victor; Marcos Rocha, Edcarlos, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Giovanni Augusto e Luan; Thiago Ribeiro e Lucas Pratto.

18:05 ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS

Prass; Lucas, Victor Hugo, Jackson, Egídio; Amaral, Andrei Girotto; Zé Roberto, Dudu, Alecsandro e Rafael Marques.

17:58 As duas sobem juntas ao gramado para começar o aquecimento.

17:45 Boa tarde torcedor ligado na VAVEL BRASIL, menos de uma hora para o ínicio do confronto entre Atlético-MG e Palmeiras aqui no indêpendencia, fiquem ligados!

O Atlético-MG, antes líder do Campeonato Brasileiro, caiu de produção nas três últimas rodadas, acabou deixando a liderança e agora está a quatro pontos do antigo posto.

Para retomar o bom momento, a equipe mineira recebe o Palmeiras e busca uma vitória neste domingo (23), na Arena Independência, às 18h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 20ª rodada da competição.

Na partida que fechou o primeiro turno do torneio, o Galo foi até Santa Catarina para encarar a Chapecoense, na procurar de uma vitória. Mas ela não veio e, de quebra, a equipe acabou saindo derrotada por 2 a 1.

Dessa forma, o clube manteve a vice-liderança, mas viu o Grêmio encostar, somando os mesmo 36 pontos, mas com um saldo menor que o alvinegro.

Já o Verdão finalmente voltou a vencer no Brasileirão após três derrotas seguidas que atrapalharam a equipe, pelo menos até o momento, na briga pelo título do nacional.

O triunfo veio em um Allianz Parque novamente lotado com uma vitória por 4 a 2 sobre o Flamengo, mesmo após estar perdendo por 2 a 1. Com os três pontos, o Alviverde chegou aos 31 pontos e encostou na disputa por vaga na Copa Libertadores.

No histórico de confrontos entre os clubes foram jogadas 72 partidas. Os paulistas venceram 36 vezes e os alvinegros alcançaram 25 triunfos, além de 11 empates. O primeiro encontro aconteceu em 27 de abril de 1938, com o Palestra Itália saindo como vencendor por 2 a 0. No último jogo, empate em 2 a 2 no Allianz Parque.

Douglas Santos retorna e Edcarlos substitui Léo Silva

Na partida em Chapecó, o Atlético-MG sentiu a falta de seu lateral esquerdo Douglas Santos. O atleta cumpriu suspensão, mas agora volta à equipe no lugar de Pedro Botelho. No entanto, Léo Silva levou cartão vermelho e ficará de fora, sendo substituído por Edcarlos. O zagueiro comentou na última sexta-feira (21) a importância de uma vitória.

"Meio a zero que seja. O importante é vencer. Muitas vezes, nas vitórias se apagam erros, e nas derrotas eles sobressaem mais. Vamos ter um clássico contra um time que vem precisando da vitória também, que joga para frente.

Tenho certeza que não vai vir aqui ficar retrancado, o tempo inteiro atrás. Vai ser um jogo aberto e bonito de se ver. Vamos buscar vencer e ter leveza. Acredito muito no poder de reação do nosso time", revelou.

O lateral Marcos Rocha, muito importante na temporada passada, vem sendo criticado pela torcida atleticana e foi vaiado no empate contra o Figueirense pela Copa do Brasil. O técnico Levir Culpi saiu em defesa do atleta.

"O Marcos é um dos melhores do país. Mas está voltando ainda, ficou muito tempo parado por contusão. Estou bem tranquilo. Só tirei o Marcos Rocha porque eu achei que ele seria expulso. O Donizete também já tinha amarelo. Se houver uma notícia boa amanhã, a gente vai ficar bem feliz pelas laterais", avaliou.

Arouca é desfalque e Barrios pode ser poupado

Arouca sofreu uma leva lesão muscular na coxa esquerda diante do Cruzeiro pela Copa do Brasil e permanecerá em São Paulo para tratamento intensivo.

Amaral seria seu substituto natural, mas não vem agradando, se o técnico Marcelo Oliveira resolver ousar, pode acabar utilizando apenas um volante de origem e escalar Cleiton Xavier e Zé Roberto no meio campo. Andrei Girotto deve ser titular em ambas as situações.

O técnico alviverde comentou na sexta-feira (21), na Academia de Futebol, sobre a situação de perder um importante titular no setor de marcação e recordou também a ausência de Gabriel, que vinha sendo um dos destaques da equipe.

"São jogadores importantes, eles cumprem duas funções, tanto o Gabriel quanto o Arouca marcam e saem pra jogar, contribuem com as ações ofensivas. Nesse momento temos alguns volantes que marcam mais e saem menos. Amanhã vamos fazer um treinamento, escalar o time em relação à preparação e também à estratégia específica para o jogo contra o Atlético-MG no Independência", ressaltou.

Quem deve ser poupado para a partida em Minas Gerais é o atacante da seleção paraguaia Lucas Barrios. O atleta atuou muito bem na quarta-feira (19), mas deve ser poupado para o jogo de volta também em Belo Horizonte no meio da semana que vem. Para o seu lugar, retorna ao time o centroavante Alecsandro.

