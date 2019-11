Resultado Ponte Preta x Grêmio no Brasileirão 2015 (0-0)

Encerramos aqui a nossa transmissão! Obrigado pela audiência e continue ligado na VAVEL Brasil, com o melhor do Brasileirão e de outras competições. Um ótimo domingo e até a próxima.

Grêmio vai a 37 pontos e assume provisoriamente a vice-liderança, podendo ser ultrapassado apenas pelo Atlético-MG, que tem 36. A Ponte Preta vai a 27 pontos e mantém uma sequência invicta sob o comando do técnico Doriva. Já são 5 partidas sem derrota.

"A gente podia ter matado o jogo, assim como eles poderiam ter matado também. Mas valeu, é um ponto importante", Douglas, meia do Grêmio.

Termina a partida com mais de 30 graus e mais de 50 minutos de segundo tempo. Ponte Preta melhor na partida, colocando duas bolas na trave, mas o Grêmio perdeu uma chance inacreditável com Braian Rodríguez. Gosto amargo no empate.

52' ACABA O JOGO! Ponte Preta 0x0 Grêmio

50' Jogadores retornam com toucas de nadadores.

48' Choque de Geromel e Diego Oliveira. Ambos no chão após baterem de cabeça.

46' PERDEU BRAIAN RODRÍGUEZ! Cruzamento de Galhardo e Marcelo Lomba salva em finalização de Braian na pequena área.

46' IMPEDIDO! Lançamento de Douglas, Pedro Rocha domina e é flagrado em posição irregular.

45' Placa de 6 minutos de acréscimo.

44' Felipe Azevedo arrisca de longe e Grohe segura firme.

41' Grêmio responde com Pedro Rocha, que é desarmado na tentativa de drible.

40' MARCELO GROHE! Goleiro gremista brilha em finalização de Keno colocando para escanteio.

39' Pedro Rocha desarmado por Renato Chaves.

38' PERDEU GILSON! Jogada trabalhada da direita para o centro. Do centro para a esquerda e Gilson finalizou mal, para fora. Escapa o Grêmio.

36' QUASE BRAIAN! Geromel manda um chutão, Douglas ajeita jogada para o uruguaio Braian Rodríguez e o atacante chuta por cima da meta.

36' Falta cometida pelo zagueiro Renato Chaves.

34' SALVA GROHE! Keno entra por trás da defesa e o goleiro tira sobre a linha!

34' Fernando Bob pega rebote de cruzamento e manda o chute, bola pega no corpo de Geromel e sai em escanteio.

32' Troca na Ponte:

Sai: Biro Biro

Entra: Keno

32' Troca no Grêmio:

Sai: Fernandinho

Entra: Pedro Rocha

31' Élton arrisca de longe e Marcelo Grohe faz a defesa. Ataque trabalhado pela Ponte.

30' Galhardo é agora quem se livra da bola. Grêmio sem retenção com a posse.

29' Walace tenta um lançamento e a bola vai para ninguém. Vem a Ponte.

27' Giuliano recupera a bola, passa por dois marcadores, mas ataque é cortado.

25' Fernandinho comete falta em Rodinei.

23' Parada técnica para hidratação. Segue melhor a Ponte Preta na partida.

22' Troca na Ponte:

Sai: Bady

Entra: Leandrinho

20' NA TRAVE DE NOVO! Rodinei, sempre ele pela direita, arrisca e a redonda explode novamente na moldura para a sorte do Grêmio!

19' Galhardo invade a grande área, ele não tenta o chute, toca para Giuliano e o Grêmio perde a chance.

18' Diego Oliveira passa por Geromel, arrisca o chute e erra por muito.

16' IMPEDIDO! Rodinei domina pela direita, mas está em posição adiantada.

15' Bady cobra escanteio e Edinho corta pela linha lateral. Gilson cobra.

14' Resposta com novo lançamento na área e Marcelo Grohe fica com a bola.

13' Falta de Fernandinho e Bady vai cobrar pela Ponte. Cinco jogadores da Ponte na área.

12' Troca no Grêmio:

Sai: Luan

Entra: Braian Rodríguez

10' PRA FORA! Pablo sobe no cabeceio e manda a bola raspando no travessão. Tiro de meta.

10' Cruzamento de Gilson, bola passa por Geromel e Erazo põe em escanteio.

9' Biro Biro ia ingressando na grande área e Erazo chega para afastar pelo Tricolor gaúcho.

8' Edinho toca para Giuliano, que é desarmado.

7' Marcelo Grohe domina a bola na grande área do Grêmio.

4' MARCELO GROHE! Rodinei faz grande jogada, Felipe Azevedo conclui e o goleiro gremista faz a defesa.

3' Marcelo Oliveira assume a braçadeira de capitão.

Troca no Grêmio:

Sai: Maicon

Entra: Edinho

1' SENTIU! Maicon cai no gramado após lance de ataque perigosíssimo da Ponte! Edinho vai entrar no Tricolor.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Ponte Preta 0x0 Grêmio

Ponte Preta também é a mesma equipe.

Grêmio é o mesmo time para o segundo tempo.

Primeiro tempo de vantagem da Ponte Preta nas jogadas, aproveitando erros da defesa gremista, com boa chegada dos laterais, de Felipe Azevedo e Diego Oliveira. Na tentativa de criar jogadas, o Grêmio teve uma primeira metade de atuação apagada de Douglas, Luan, Giuliano e Fernandinho.

"Tem que subir mais a marcação e ficar mais com a bola. Trabalhar com mais velocidade", Maicon, capitão do Grêmio.

48' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Ponte Preta 0x0 Grêmio

47' PERDEU DIEGO OLIVEIRA! Erazo entrega um presente ao atacante, ele ganha na velocidade e manda na rede pelo lado de fora!

46' MARCELO GROHE! Felipe Azevedo recebe na frente, gira para a finalização e o goleiro gremista defende.

45' Por cima! Galhardo cobra com muita força e desperdiça a cobrança de falta.

44' AMARELO! Felipe Azevedo toma drible de Galhardo e derruba o jogador gremista. É pela meia-esquerda.

43' FALTA! Gilson comete mais uma, agora sobre Fernandinho. Douglas na bola.

41' Geromel se livra da bola e ela fica em posse do goleiro Marcelo Lomba, que não trabalhou no primeiro tempo.

39' NO TRAVESSÃOOO! Biro Biro conclui pela esquerda, com efeito e a bola explode no travessão de Marcelo Grohe! Grande chance da Ponte!

38' Fernando Bob atinge o tornozelo de Luan, que caminha com alguma dificuldade.

37' PERDEU RODINEI! Galhardo afasta mal, Rodinei fica com a sobra livre na área e chuta cruzado pela linha de fundo. Escapa o Grêmio!

36' AMARELO! Marcelo Grohe por demorar a cobrar o tiro de meta.

35' Rodinei recupera e toca para Biro Biro. O atacante pega mal na bola e erra o alvo por muito.

34' PRA FORA! Élton engatilhou o chute e mandou para fora. Outra chegada da Ponte.

33' ERROU GALHARDO! Lateral gremista perde a bola em recuo perigoso e Felipe Azevedo não consegue aproveitar.

32' Rodinei recebe lançamento de Felipe Azevedo, cruza e ganha escanteio.

31' Renato Chaves domina a bola e despacha para o campo de ataque.

30' Douglas lança na área e Pablo corta pela Ponte Preta.

28' FALTA! Gilson sobre Galhardo em choque forte entre os dois laterais.

26' IMPEDIDO! Luan percebeu sua situação irregular e nem foi na bola. Segue o jogo.

25' Volta a rolar a bola em Campinas.

23' Parada técnica da hidratação. Ponte Preta melhor na partida nessa primeira metade de primeiro tempo. Envolve mais o time do Grêmio.

22' Maicon manda para Fernandinho, o atacante levanta a cabeça, tenta o cruzamento e Renato Chaves coloca para escanteio.

20' PERDEU! Cruzamento na área do Grêmio, Marcelo Grohe e Marcelo Oliveira ficam na indecisão e Felipe Azevedo mandou pra fora!

19' OPA! Penetração de Rodinei, Marcelo Oliveira se choca com o lateral da Ponte e o árbitro manda seguir. Nada de pênalti.

18' Biro Biro escapava de Marcelo Oliveira e foi parado com falta.

17' Passe errado de Maicon e é só tiro de meta para Ponte.

16' DEFENDE GROHE! Biro Biro tentou de longe, a bola desviou no meio do caminho e o goleiro gremista, bem colocado, segurou firme.

15' Diego Oliveira afastou a bola cruzada.

14' FALTA! Fernandinho recebe lançamento de Douglas e recebe a falta dura de Renato Chaves. Douglas na bola.

12' FALTA! Luan é atropelado e os jogadores do Grêmio reclamam do lance anterior em que Élton derrubou Douglas, que segue caído no gramado.

11' UUUUUH! Biro Biro pega o rebote do escanteio, tenta o arremate e manda para fora.

11' Diego Oliveira arrisca em jogada de Biro Biro, a bola desvia em Geromel e sai em escanteio. Primeiro do jogo é da Ponte.

10' Cruzamento de Bady e Marcelo Oliveira tirou pelo Grêmio.

Troca na Ponte Preta:

Sai: Borges

Entra: Diego Oliveira.

7' SENTIU! Borges deixou o campo por conta própria e parece lesão muscular. Pediu substituição. Vai entrar Diego Oliveira.

6' Toca a bola a Ponte Preta buscando abrir espaço.

4' Galhardo tentou acionar Giuliano, mas o meia caiu na jogada e a bola se perdeu pela linha lateral.

2' IMPEDIDO! Gilson cruzou e Borges estava em posição irregular. Jogada perigosa dos mandantes!

1' Marcelo Oliveira tabela com Fernandinho, mas a defesa da Ponte corta a jogada pela esquerda.

0' COMEÇOU! Bola rolando para Ponte x Grêmio!

Fernando Bob capitão da Ponte. Maicon capitão do Grêmio.

Confirmado que haverá parada técnica para hidratação dos atletas.

Hino nacional brasileiro no estádio da Ponte Preta.

Grêmio no gramado do Moisés Lucarelli puxado pelo capitão Maicon.

Terminando o trabalho de aquecimento das equipes, que retornam ao vestiário e, daqui a pouco, às 11h, teremos bola rolando para Ponte Preta x Grêmio.

Calor: Temperatura alta em Campinas deve provocar parada técnica durante os dois tempos de partida.

Banco do time da Ponte Preta: Matheus, Tiago Alves, Juninho, Jeferson, Leo Costa, Diego Oliveira, Cesinha, Keno e Leandrinho.

Banco do time do Grêmio com: Tiago, Lucas Ramon, Marcelo Hermes, Bressan, Edinho, Bobô, Braian Rodríguez, Everton, Pedro Rocha e Vitinho.

Ponte Preta confirmada: Marcelo Lomba; Rodinei, Renato Chaves, Pablo e Gilson; Fernando Bob, Elton, Felipe Azevedo e Bady; Biro Biro e Borges.

Grêmio confirmado: Grohe; Galhardo, Geromel, Erazo, Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Douglas, Giuliano; Fernandinho e Luan.

Em Campinas, bonita manhã para Ponte e Grêmio! Fique conosco com a VAVEL Brasil!

Tendo vencido o jogo em Campinas, no mesmo Moisés Lucarelli, por 3 a 2, o Grêmio levou vantagem para a partida de volta. No Olímpico, a Ponte surpreendeu e venceu por 1 a 0, mas resultado insuficiente para passar à final. Com isso, o Tricolor seguiu para se tornar campeão brasileiro de 81.



Grêmio e Ponte Preta se enfrentaram na semifinal do Brasileirão de 1981.

Neste domingo (23), às 11h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta tem parada dura no Campeonato Brasileiro. A Macaca recebe o Grêmio, em partida válida pela 20ª rodada da competição por contos corridos.

A Ponte é a atual décima colocada do torneio, com 26 pontos e não perde há três rodadas. Na última, arrancou o 1 a 1 do Sport fora de casa. Já o Grêmio, numa crescente, é o terceiro colocado, com 36 pontos. São três vitórias consecutivas no Brasileirão, a última sobre o Joinville, na Arena.

No meio de semana, o alvinegro de Campinas, com reservas, empatou com a Chapecoense pela Copa Sul-Americana. O Grêmio, com os desgastados titulares, buscou triunfo fora contra o Coritiba, pela Copa do Brasil.

Ponte espera seguir sequência invicta e tem retorno de Biro Biro

Apesar da saída do cérebro do time, o meia Renato Cajá, a Macaca do interior paulista soma quatro partidas sem perder. São três pelo campeonato nacional e o empate com a Chape pela Sul-Americana. Os titulares não participaram do compromisso no meio de semana e retornam o foco na série A contra o Grêmio.

Com problema no tornozelo esquerdo, o atacante Biro Biro vinha como ausência na Ponte e volta diante do tricolor gaúcho. Ele lamentou não poder contribuir nos últimos jogos, mas também encontrou lado positivo após a maratona de partidas.

"É ruim demais. Você fica na arquibancada vendo seus companheiros, querendo ajudar e não pode fazer nada. Mas foi bom para eu descansar, pois vinha em uma sequência muito difícil de jogo atrás de jogo", comentou o jogador de frente.

Conhecidos do Grêmio, os ex-volantes do Internacional, Élton e Josimar estão na Ponte Preta. O segundo trata uma pneumonia e desfalca a equipe.

Já Élton, que recorda ter mais vencido do que perdido nos tempos de Gre-Nal, garante qual a postura que o time de Campinas precisa ter no duelo dominical.

"Jogando dentro de casa, temos que impor nosso ritmo de jogo e atuar como fizemos contra o Sport, quando, apesar de termos tomado gol, conseguimos jogar dentro do campo do adversário, tocando a bola dos dois lados. Temos que fazer isso aqui dentro da nossa casa, pois uma hora vai ter brecha e vamos chegar ao gol", avaliou o volante.

Para fechar o ataque do retornado Biro Biro, o centroavante Borges, ex-Grêmio, é também esperança de tentos no Moisés Lucarelli.

Grêmio tem a volta de Luan e dúvida entre Pedro Rocha e Fernandinho

Principal desfalque do Grêmio nos dois últimos jogos, Luan tem retorno garantido. O jogador treinou normalmente desde a quinta-feira e deve voltar a atormentar as defensivas adversárias. O atleta, destaque do tricolor na temporada, recuperou-se de uma amigdalite.

Para compor o ataque, Roger Machado mantém uma dúvida: Pedro Rocha ou Fernandinho? O primeiro ganhou espaço no elenco principal este ano, ainda sob o comando e confiança de Luiz Felipe Scolari.

Ultimamente, o desperdício de oportunidades tem ameaçado a posição de Pedro. Por outro lado, Fernandinho, que voltou de empréstimo da Itália, vem ganhando espaço e é considerado o 12º jogador do grupo.

"O Pedro Rocha tem a vitória pessoal pela velocidade, enquanto o Fernandinho tem a vitória pessoal pelo drible", comentou o técnico Roger, despistando sobre qual a escolha para o domingo.Fora a dúvida "positiva" no ataque, o Grêmio tem à disposição seu sistema defensivo titular.

Os laterais Galhardo e Marcelo Oliveira marcaram os gols das duas últimas vitórias, respectivamente contra o Joinville, pelo Brasileiro, e ante Coritiba, na Copa do Brasil. Ambos cresceram em confiança na temporada sob o olhar do comandante Roger.

No último treino realizado em Porto Alegre, os atletas trabalharam apenas fundamentos do jogo, como saída de bola, cruzamentos e finalizações, não apontando os 11 relacionados como titulares no embate.

O Tricolor espera seguir em ascensão na tabela, defendendo a posição no G-4 e caçando o líder Corinthians, quatro pontos à frente antes do início do returno do Brasil

Ingressos: De acordo com o site da Ponte Preta, os ingressos para o jogo entre Ponte e Grêmio estão a 40 reais, com meia-entrada de 20 reais para estudantes.

Arbitragem: O trio que comanda o apito é composto por Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado por Bruno Boschilia e Sidmar dos Santos Meurer.

O estádio Moisés Lucarelli será o palco da partida entre Ponte Preta x Grêmio, válida pela 20ª rodada do Brasileirão 2015. O estádio foi inaugurado em 12 de setembro de 1948. Possui capacidade para 19.221 pessoas e deve receber público bom na manhã deste domingo para o jogo entre a Macaca e o Tricolor dos Pampas.

FIQUE DE OLHO: Ponte Preta x Grêmio: Biro Biro. O jovem atacante está de volta para atormentar a defensiva tricolor. Recuperado de dores no tornozelo esquerdo, Biro Biro é esperança, ao lado de Borges, de botar a bola na rede. O ex-atacante do Fluminense é jogador de velocidade. Olho nele!

FIQUE DE OLHO: Ponte Preta x Grêmio: Luan. Ele é o destaque gremista na temporada. O jovem Luan é o jogador que mais acerta dribles e mais finaliza pelo Tricolor gaúcho. Recuperado de amigdalite, vai ser incômodo para a Ponte na partida desde domingo. Olho nele!

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

CLASSIFICAÇÃO PT JG 3º Grêmio 36 19 10º Ponte Preta 26 19

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto à tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodadas de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificados. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro não compareceu ao quadrangular final e foi eliminadA por W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente, o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado a partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

