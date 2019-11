Melhores Momentos: Santos 5 x 2 Avaí pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2015

Melhores Momentos: Santos 5 x 2 Avaí pela 20ª rodada do Brasileirão Série A 2015

Dentro de casa, o Santos venceu a oitava seguida seguida, chegou a oito jogos sem perder no total e goleou o Avaí por 5 a 2, na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Gabriel, Thiago Maia, Ricardo Oliveira, Nilson e Lucas Lima marcaram para os mandantes e Léo Gamalho, estreante, descontou para os catarinenses.

Com 27 pontos, o Santos sobe para a 10ª colocação. Já o Avaí para nos 20, cai para a 17ª colocação e pela primeira vez no campeonato entra na zona de rebaixamento.

Na próxima quarta-feira (26), o Santos defende sua vantagem na Copa do Brasil contra o Corinthians, fora de casa, às 22h. No Brasileirão, visita o Mineirão para enfrentar o Cruzeiro, no domingo (30), às 18h30. No mesmo dia, mas às 11h, o Avaí volta a campo contra o Internacional, na Ressacada.

Santos começa abrindo vantagem, mas diminui ritmo e permite crescimento do Avaí

Sem poupar titulares apesar da partida na Copa do Brasil no meio de semana, o Santos começou pressionando o Avaí. Aos 8, Gabriel lançou Ricardo Oliveira pelo meio da zaga e o atacante saiu na cara do gol, mas errou no domínio e deu chances para Diego sair e segurar.

Aos 10, Gabriel avançou pela direita, invadiu a área e cruzou para a área. A defesa afastou mal e Ricardo Oliveira parou em grande intervenção do goleiro. Na cobrança do escanteio, Lucas Lima levantou, Diego não alcançou e Gabriel apareceu na segunda trave e acertou o travessão antes de balançar as redes do Avaí pela primeira vez.

Nem deu tempo para o Avaí assimilar o primeiro gol e o Santos chegou novamente. Em tabela pelo lado esquerdo, Thiago Maia recebeu de Ricardo Oliveira na entrada da área e bateu de bico para vencer novamente o goleiro Diego, que chegou a tocar na bola, mas não evitou o segundo gol santista na Vila.

Após o segundo gol, o Santos diminuiu o ritmo e, aos poucos, permitiu que o Avaí criasse chances. Aos 25, depois de cobrança de falta para a área, Pablo ficou com o rebote pela direita e cruzou para Antônio Carlos que, livre na área, cabeceou com muito perigo à direita do gol de Vanderlei. Quatro minutos depois, Camacho lançou do meio campo para o estreante Léo Gamalho, que recebeu dentro da área, e bateu forte e cruzado, sem chances para o goleiro, descontando em Santos.

Com o placar mais apertado, o time da casa voltou a criar oportunidades, mas parou na falta de capricho na finalização. Aos 30, Gabriel deu ótima assistência para Ricardo Oliveira, que apareceu outra vez livre na área, mas novamente se atrapalhou no domínio, dando chance para a recuperação de Antônio Carlos, que afastou o perigo. Três minutos depois, Lucas Lima apareceu pela esquerda e tocou rasteiro para Ricardo Oliveira, que bateu cruzado, mas parou em grande defesa de Diego com o pé.

Com 60% de posse de bola, o Santos conseguiu controlar o jogo até o fim do primeiro tempo, sofrendo pouco com os contra-ataques do adversário e segurando a bola no campo de ataque. No Avaí, Marrone sentiu dores na coxa no fim do primeiro tempo e acabou sendo substituído por Romário.

Santos aproveita falhas do Avaí e alcança goleada

Com uma desvantagem de apenas um gol, o Avaí voltou para o segundo tempo com esperança, mas levou um golpe logo aos dois minutos. Na saída errada no meio campo do Avaí, Geuvânio lançou Ricardo Oliveira, que ganhou de Antônio Carlos e não desperdiçou, tocando para o gol na saída de Diego.

A partir de seu gol, novamente o Santos administrou a parte física e, mesmo sem muita inspiração, o Avaí assustou. Aos 10, Camacho recebeu de Pablo na entrada da área e bateu de pé esquerdo, mas no meio do gol, Vanderlei segurou sem problemas. Seis minutos depois, Pablo roubou a bola pela direita e cruzou para entrada da área e Léo Gamalho foi travado. No rebote, Rômulo arriscou de longe e a bola raspou a trave de Vanderlei.

O Santos voltou a assustar aos 23, quando Victor Ferraz avançou pela direita e cruzou para área. Jéci afastou parcialmente e a bola sobrou para Gabriel, que bateu forte, mas o próprio Jéci desviou de cabeça mandando pela linha de fundo. Aos 32, Roberto, que entrou na segunda etapa, fez jogada individual pela direita, trouxe pelo meio e bateu forte de pé esquerdo, mandando perto do ângulo de Vanderlei.

Quando o Avaí se aproximava de um gol, aos 35, Victor Ferraz lançou do campo de defesa, Adriano cortou esquisito e a bola sobrou para Nilson dentro da pequena área. O atacante bateu por baixo de Diego e marcou seu primeiro com a camisa do Santos. Logo na sequência, Nino Paraíba cruzou para a área, Camacho ajeitou de cabeça para Léo Gamalho, que tocou com o bico da chuteira e marcou o segundo em sua estreia.

Já no fim, em outra saída errada do Avaí, Lucas Lima avançou para dentro da área e, no meio dos dois, tropeçou no próprio pé, mas o juiz marcou pênalti. Na cobrança, o próprio Lucas Lima cobrou no canto esquerdo e o goleiro até acertou o canto, mas não evitou o quinto do Santos e o último no jogo.