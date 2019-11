Melhores Momentos: Goiás 3 x 0 Vasco pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2015

O segundo turno começou e na noite deste sábado (22), o Goiás venceu com facilidade o Vasco por 3 a 0, dentro do Serra Dourada, na 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Goiás sai da zona de rebaixamento e fica na 15° posição. O Vasco afunda ainda mais na crise e fica com um saldo de -26.

O Goiás atuou muito bem na partida contra o Vasco e conseguiu mais 3 pontos para respirar no Brasileirão. Dominaram desde o inicio do jogo e não deram espaço para o time visitante poder ter uma reação.

Acumulando mais uma derrota, com a pior defesa do campeonato, que já sofreu 34 gols, o Gigante da Colina volta para o Rio do mesmo jeito que terminou o primeiro turno, na lanterna do campeonato. Jorginha terá que quebrar a cabeça para a próxima partida, já que não poderá contar com o atacante Jorge Henrique e o zagueiro Rodrigo, que foi expulsos no jogo.

Goiás começa a todo vapor e mexe na rede duas vezes no primeiro tempo

A partida começou e não demorou muito para o time Esmeraldino abrir o placar. Aos 3 minutos, Zé Love recebeu na área e emendeu uma bela bicicleta, onde a bola passou no canto do goleiro Martín Silva tirando qualquer possiblidade de defesa. Lindo gol, 1 a 0 Goiás. Depois que o time da casa abriu o placar, o Cruzmaltino se perdeu em campo, mas tentou esboçar uma reação, mas nada funcionou.

Aos 16 minutos, outro gol do Goiás, Christianno puxou Bruno Henrique pela camisa e o arbitro Luiz Flávio de Oliveira viu pênalti. Erik bateu e marcou, Martín Silva até pulou para o mesmo canto, mas não conseguiu pegar a bola. Goiás 2 a 0 em menos de 20 minutos. Como se a situação do Vasco já não estivesse ruim, Jorge Henrique iria sofrer falta, mas revidou em Jorge Henrique e foi expulso direto, para a reclamação de muitos torcedores.

Com um homem a mais, o Verdão do Centro Oeste começou a valorizar a posse de bola ainda no primeiro tempo. O Gigante da Colina só assustou de leve a defesa do Goiás aos 23 minutos, quando Nenê cobrou falta, a bola caiu no pé do zagueiro Rodrigo que chutou, mas a bola foi em cima do goleiro Renan, que fez a defesa sem dificuldade. A partir daí, o primeiro tempo deu uma esfriada, o time da casa penetrava a defesa vascaína com muita facilidade, tanto que aos 45 minutos, perdeu uma ótima oportunidade de ampliar o placar, mas Martín Silva salvou com uma linda defesa o time carioca. E assim termina o primeiro tempo.

Segundo tempo morno, Goiás amplia o placar e Cruzmaltino ainda tem outro expulso

Os times voltaram para o segundo tempo sem nenhuma alteração. Com um homem a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco não conseguia assustar a defesa adversária. O Goiás, por sua vez, administrava muito bem a partida.

As poucas vezes que o Vasco conseguiu chegar ao ataque, foi por meio de faltas, a única arma era jogada aerea, o que não surgiu efeito em nenhum momento. Jorginho tentou mexer no time para ver se surgia efeito e nada. O time estava totalmente abatido. O time da casa tocava a bola. Aos 15 minutos quase ampliaram com Zé Love, que finalizou e a bola foi por cima do gol vascaíno. Sempre que o Goiás chegava era perigoso, aos 21 minutos, Christianno afastou parcialmente, mas a bola caiu no pé de Rodrigo que chutou forte a direita do gol de Martín Silva.

Quando o jogo parecia esfriar, um ataque do Esmeraldino terminou em novo pênalti para a equipe, o zagueiro Rodrigo tentou afastar a bola de cabeça vinda de rebote, mas empurrou o atacante Erik dentro da área, o juiz não teve dúvidas de marcar o pênalti e expulsou o defensor. O mesmo Erik foi para a cobrança, novemente, e converteu sem problemas, 3 a 0 Goiás. Dois minutos depois do segundo pênalti da partida, Bruno Henrique recebeu cruzamento em velocidade, deixou o goleiro Martín Silva na saudade, mas o zagueiro Anderson Salles apareceu para afastar o perigo para escanteio.



O Verdão do Centro Oeste quase marcou o quarto gol com Rodrigo, mas o juiz marcou falta parando a jogada. O arbitro concedeu quatro minutos de acréscimo, mas terminou a partida antes disso. Fim de jogo, Goiás 3 a 0 sobre o Vasco.