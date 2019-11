Melhores Momentos: Atlético-MG 2 x 1 Palmeiras pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2015

Atlético-MG e Palmeiras fizeram um grande jogo na noite de hoje, no Indepedência, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. O Palestra saiu na frente com o volante Andrei Girotto, mas logo o atacante Lucas Pratto marcou duas vezes e deu a vitória aos atleticanos.

Com o resultado de hoje, o Galo segue na vice-liderança, com 39 pontos, e mantém a distância de quatro pontos para o líder Corinthians. Já o Palmeiras também terminou a rodada na mesma posição, e é o primeiro time fora do G-4, com 31 pontos, dois a menos que o quarto colocado Fluminense.

As duas equipes voltarão a campo no meio dessa semana para disputar as oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético-MG irá a Santa Catarina enfrentar o Figueirense, enquanto o Verdão jogará novamente em Minas Gerais, mas dessa vez contra o Cruzeiro. O Galo empatou seu primeiro jogo em 1 a 1 e o Palmeiras venceu por 2 a 1

Palmeiras sai na frente, mas Atlético-MG consegue a reação

Atlético-MG e Palmeiras fizeram um primeiro tempo muito movimentado. Nos primeiros minutos da partida, o Galo errou muitos passes e não conseguiu dominar o jogo, o que acabou dando a oportunidade para o Palestra abrir o placar. Aos 4 minutos, o Verdão chegou bem pela direita e Andrei Girotto, após belo cruzamento de Lucas, cabeceou forte, sem chances para Victor, marcando o primeiro gol da partida.

Atrás no placar e jogando em casa, os mineiros começaram a acertar mais passes e pressionaram os visitantes, que não conseguiram segurar o forte ímpeto dos mandantes. Aos 17 minutos, Leandro Donizete cruzou e o argentino Lucas Pratto subiu mais que o goleiro Fernando Prass para empatar o confronto.

Após o gol de empate, a pressão do Atlético-MG aumentou ainda mais, porém a pontaria de seus jogadores não era das melhores. Entretanto, com 35 minutos, Marcos Rocha mandou para a área, Giovanni Augusto subiu para cabecear e foi empurrado por Lucas. O árbitro Sandro Meira Ricci marcou o pênalti, que foi convertido pelo artilheiro Lucas Pratto, que mandou uma bomba no meio do gol.

As duas equipes criam boas chances, mas esbarram na falta de pontaria

O segundo tempo, assim como o primeiro, foi bastante movimentado. O Galo conseguiu ficar mais tempo com a bola nos pés, acertou mais passes e criou algumas boas oportunidades, porém o Palmeiras, na maioria das vezes, foi quem chegou mais perto fazer mais um gol.

O Verdão chegou com perigo principalmente em contra-ataques. Em um deles, Alecsandro dividiu com Victor, e Marcos Rocha tirou a bola em cima da linha. Depois, com a entrada do atacante Lucas Barrios, o Alviverde criou ainda mais oportunidades e ficou perto de empatar a partida.

Por duas vezes, o argentino naturalizado paraguaio recebeu bons cruzamentos e acabou cabeceando para fora, mas a principal chance apareceu nos minutos finais da partida. O atacante passou pelo goleiro e bateu sem muita força, o zagueiro Jemerson escorregou e Edcarlos conseguiu cortar quase dentro do gol.

Aos 48 minutos, o árbitro encerrou o confronto e decretou a vitória dos mineiros, que seguem tentando alcançar o líder Corinthians. Caso o Galo não conseguisse uma vitória hoje, a diferença de pontos para o Timão aumentaria para sete, complicando a vida dos atleticanos.