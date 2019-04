Fluminense terá dez desfalques para jogo de volta contra Paysandu no Mangueirão

O técnico Enderson Moreira terá muitos problemas para montar o Fluminense, que enfrenta o Paysandu, nesta quarta-feira (26), às 19h30, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No total, são dez jogadores que não estarão à disposição do treinador. Entre eles, o goleiro Diego Cavalieri, o meia Ronaldinho Gaúcho e o atacante Fred.

O arqueiro está com uma lombalgia e foi desfalque do clube nas últimas duas partidas - contra Paysandu e Joinville. Já o camisa 10, por conta da alta quantidade de jogos, fica no Rio de Janeiro para melhorar seu recondicionamento físico. Também, Fred sentiu um problema na coxa esquerda na partida do último final de semana e desfalca o Tricolor nos confrontos contra Paysandu, Atlético-MG e Corinthians.

Além destes, outras baixas do Fluminense para quarta-feira são: Wellington Silva (coxa direita), Giovanni (joelho direito – artroscopia), Breno Lopes (fratura no nariz), Osvaldo (coxa esquerda), Gerson (recondicionamento físico), Rafinha (fratura no dedo mínimo do pé esquerdo), Wellington Paulista (já atuou pelo Coritiba na Copa do Brasil).

Os desfalques abrem a possibilidade para Enderson Moreira poder utilizar os jogadores das categorias de base do clube. Um dos destaques do Sub-20, o volante Douglas já foi relacionado para o jogo diante do Joinville e está com o restante do grupo que viajará para Belém. Depois de vencer por 2 a 1 no Maracanã, o Fluminense precisa de apenas um empate para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.