Resultado Corinthians x Santos na Copa do Brasil 2015 (1-2)

Agora o Peixe aguarda o sorteio da próxima segunda-feira, quando terá todos os outros classificados juntos.

94' Fim de papo em Itaquera. Santos avança de fase e elimina o Corinthians.

93' Último minuto.

92' Uendel tenta jogada pela esquerda, cai, pede falta, mas o jogo segue.

91' Romero arrisca de fora e a bola sai por cima do gol.

90' Corinthians ainda tenta o empate. Últimos lances.

89' Mais quatro minutos.

88' Santos toca a bola e gasta o tempo.

87' Renato arrisca de fora e a bola passa por cima do gol.

86' VAAAAAAAAANDERLEEEEI! Boa batida de Edílson, para boa intervenção do goleiro.

85' Últimos instantes do duelo.

84' Santos tenta jogada pela esquerda, mas a zaga afasta o perigo.

83' GIL, AMARELO. Levantou demais o pé e toma o cartão.

82' Edílson manda de fora e a bola passa à esquerda do gol.

81' Romero chega forte por duas vezes e um pricípio de confusão acontece.

80' RAAAAALF, PRA FORA! Matou no peito e mandou no ângulo, assustando demais!

79' Chiquinho desvia de cabeça e a bola assusta o goleiro Cássio.

78' Vanderlei sobe e faz boa defesa.

77' Timão tem escanteio pra bater.

76' VANDERLEEEEEEI. Pedrada de Cristian e o goleiro faz milagre.

75' Público na Arena: 37. 893 pessoas.

74' O gol acende a torcida de forma impressionante.

73' AMARELO, LUCAS LIMA. Puxou o adversário.

72' PRA ERGUER A MORAL DO PARAGUAIO. Edílson retomou a bola, tocou pra Love, que jogou pra Romero receber e bater firme e cruzado, descontando no placar.

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ROMERO, DO TIMÃO!

70' MUDANÇA NO PEIXE: Leandrinho entra e sai Thiago Maia.

69' Torcida não se cala, mesmo caindo pela terceira vez em casa. A Fiel é incrível.

68' Zeca arrisca de fora e isola o chute.

67' TROCA O SANTOS: Chiquinho entra e sai Geuvânio.

66' MUDA O TIMÃO: Felipe dá lugar à Edu Dracena.

65' Gil cabeceia e a bola passa por cima do gol.

64' REPLAY DO PRIMEIRO GOL. Da direita pra esquerda, Marquinhos Gabriel cruza rasteiro e Ricardo Oliveira mata o jogo.

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RICARDO OLIVEIRA, PRA MATAR O JOGO!

62' Thiago Maia arrisca e Cássio pega fácil.

61' Malcom cai, pede falta, mas o juíz manda seguir o jogo.

60' Romero é lançado, mas o passe é forte demais.

59' Discussão entre Geuvânio e Felipe. Jogo fica parado.

58' Renato Augusto cruza, mas forte demais e Romero não alcança.

57' QUE SUSTO, DAVID BRAZ! Cabeçada perigosa passa muito perto.

56' MUDA O CORINTHIANS: Matheus Pereira dá a vaga para Romero.

55' FELIPE, AMARELO. Matou contra ataque contra Geuvânio.

54' Na batida de escanteio, a zaga afastou.

53' Love e Malcom tabela, ma Davud Braz afasta o perigo.

52' Jogo é mais parado, mais pensado, neste princípio de segundo tempo.

51' Gil sofre falta na defesa e Corinthians reinicia jogada no meio campo.

50' Ricardo Oliveira arrisca e isola o chute.

49' Matheus tenta de novov, pela direita, mas toca errado para chegada de Ralf.

48' Matheus Pereira recebe pela direita, mas o passe sai forte demais e o garoto não alcança.

47' Cristian avança pelo meio, mas passe pra Love sai forte demais.

46' Santos tenta jogada pelo meio, mas Gil afasta.

45' Recomeça o jogo, em Itaquera.

MUDA O CORINTHIANS: Cristian entra e sai Bruno Henrique.

O gol de Gabriel, que coloca o Santos na próxima fase.

Fala, Malcom: "Não tem nada definido. Vamos ouvir o professor e acertar nossos erros. Eles vieram mais fechados e saíram de contra ataque. Acreditar sempre."

Fala, Gabriel: "Jogo muito difícil, consegui marcar o gol, mas não tem nada acabado."

48' Sem mais tempo, o árbitro encerra o primeiro tempo na Arena Corinthians. Gabriel marcou e o Peixe está virtualmente classificado.

47' Última volta no ponteiro.

46' RENATO AUGUSTO, QUE SUSTO! Mandou um torpedo de fora e a bola tira tinta.

45' Mais três minutos.

44' RICARDO OLIVEIRA, AMARELO. Na confusão, sobrou pra ele que quis ser xerife.

43' BRUNO HENRIQUE, AMARELADO. Pegada forte e pricípio de confusão.

42' Love tenta triangulação com Malcom e renato, mas Victor Ferraz tira.

41' Matheus busca passe para Love, mas David Braz afasta o perigo.

40' Vamos entrando na reta final de primeiro tempo.

39' Edílson cruza, Bruno Henrique cabeceia e Vanderlei pega mais uma.

38' Torcida corinthiana não para um minuto. A derrota não influi em nada o apoio.

37' Malcom arrisca e Vanderlei pega no meio do gol.

36' Na batida, Cássio afasta.

35' Agora Vágner atropela Renato. Outra falta pro Peixe.

34' LOVE, AMARELO. Pegada forte em Lucas Lima.

33' CÁÁÁÁSSIO! Outra contra ataque e Ricardo Oliveira manda cruzado pra Cássio defender.

32' Matheus lança na área e Vanderlei se virou pra tirar.

31' A zaga tirou sem problemas.

30' Lucas Lima tenta jogada individual e ganha escanteio pro Peixe.

29' Santos se fecha inteiro e joga no erro do rival. Vence e vai levando a vaga.

28' Gil chega forte em Ricardo Oliveira e o juiz parou o jogo.

27' Outra enfiada pela lateral, para Victor Ferraz, mas a bola sai longa demais.

26' CÁÁÁÁSSIO! Outro contra ataque, Ricardo Oliveira recebe e chuta cruzado pra boa defesa do goleiro.

25' RENATO, PRA FOOOORA! Lindo lance do corinthiano. Uma caneta em Thiago Maia e o chute rasteiro muito perto.

24' Geuvânio arrisca de fora, Cássio dá um tapa na bola e tira o perigo.

23' Santos adianta a marcação e não quer deixar o Corinthians gostar do jogo.

22' Santos prende bola e tenta gastar o tempo no campo de defesa.

21' Edílson se esforça pela direita, mas sai com bola e tudo.

20' Timão segue pressionando em busca do empate para reativar o ânimo do time.

19' Corinthians precisa de um milagre. Quatro gols e não levar nenhum.

18' Torcida não muda em nada sua postura. Apoio enorme para o Timão.

17' MUDA O SANTOS: Gabriel fez o gol e sentiu. Vem Marquinhos Gabriel.

16' NO CONTRA ATAQUE! Lucas Lima lança Geuvânio na esquerda, que devolve na direita para Gabriel dar de primeira no contra pé de Cássio e por o Santos na frente e com a vaga na próxima fase.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GABRIEL, DO SANTOS!

14' Matheus Pereira e Vanderlei se trombam e o goleiro fica com a bola.

13' Ralf e Lucas Lima é a briga do meio campo.

12' Timão tem bom toque espaço para sair, mas encontra marcação a partir da intermediária.

11' Santos aposta em contra atque. Time do Corinthians é todo ataque e Lucas Lima pode ser a arma.

10' Jogo é de ataque x defesa neste começo.

9' Choque de cabeça entra David Braz e Love. Jogo parado.

8' Agora foi Renato Augusto que testa Vanderlei.

7' Outra vez Matheus. Malcom faz boa jogaada, a bola sobrou para o jovem, que mandou e Vanderlei pegou.

6' Matheus Pereira arrisca de fora e a bola passa à direita. Tiro de meta.

5' Lucas Lima cruza forte e rasteiro, mas ninguém aproveitou a chance.

4' Matheus Pereira faz boa jogada, mas o passe sai fraco para Renato Augusto.

3' RENATO AUGUSTO, PRA FORA! Sobra para o meia, que arrisca da entrada da área e passa muito perto.

2' Vacilo na saída de bola santista, Love retomou mas passou forte demais para Bruno Henrique.

1' Timão chega bem pela direita. Bruno Henrique cruza e Vanderlei pega firme.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO. A briga pela vaga começou.

O gramado está tomado de papel picado. Últimos ajustes.

A bola vai rolar, em Itaquera.

Fogos, bandeiras e muito incentivo. O apoio é total.

Papel picado, mosaico... A festa da Fiel é de arrepiar!

Equipes perfiladas. Hino Nacional do Brasil.

Santos todo de branco para a partida.

Corinthians com o uniforme 2: Camisa preta e listras brancas na vertical, calção e meias pretas.

Equipes na boca do túnel de acesso. Já já, o protocolo oficial.

Ricardo Marques, de Minas Gerais, é o árbitro da partida.

A pressão da torcida será gigante. A Fiel puxa o coro em uma só voz.

Torcida santista grita "Eliminados" para a Fiel. São esparados 700 santistas na Arena.

Muita gente ainda entrando na Arena Corinthians. Expectativa é de público grande.

Equipes vão terminando os últimos detalhes para surgirem no gramado da Arena. Logo logo, a partida vai começar.

Alguns classificados já estão definidos. O Figueirense eliminou o Atlético MG e o São Paulo goleou o Ceará, avançando de fase.

Torcida santista presente em um número baixo, em Itaquera. O movimento nos arredores da Arena é enorme.

Times no aquecimento no gramado da Arena Corinthians.

Santos definido: Vanderlei; Victor Ferraz, D.Bráz, Gustavo Henrique, Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Geuvânio; Gabriel, Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Jr.

Como esperado, Tite muda o Timão em três posições. Fágner e Elias ficam no banco para Edílson e Ralf. Jádson está fora para Matheus Pereira, de apenas 17 anos, da base.

Corinthians escalado: Cássio; Edilson, Felipe, Gil, Uendel; Ralf, Bruno Henrique, Renato Augusto, Matheus Pereira; Malcom, Love. Técnico: Tite.

Lembrando que o Peixe pode perder por um gol de diferença. Caso o resultado seja 2 a 0, assim como na ida, o jogo vai aos pênaltis.

Um mosaico é preparado no setor Leste Inferior. Tudo para evitar a terceira eliminação na casa corinthiana, neste ano. No Paulista, derrota nos pênaltis para o Palmeiras e derrota para o Guarani, pela Libertadores.

Os portões da Arena Corinthians estão abertos. Expectativa é de 40 mil pessoas, novamente. O recorde é de 41.014, obtidos no último domingo.

Ralf e Edílson, no lugar de Bruno Henrique e Fágner, podem ser outras novidades.

Timão terá, ao mínimo, três desfalques. Pelo visto, Matheus Pereira, jovem menino de apenas 17 anos, será o substituto de Jádson.

Corinthians tem três títulos. Em 1995, em batalha épica contra o Grêmio, em 2002, contra o Brasiliense, e em 2009, contra o Internacional, na equipe que tinha Ronaldo fenômeno como estrela.

Peixe tem um um título da Copa do Brasil, em 2010 contra o Vitória. Neymar, Ganso e Robinho comandaram o alvinegro santista na conquista.

O Corinthians, por outro lado, vem após participar da Libertadores. Por isso, já entra automaticamente nas oitavas de final. Além dele, Internacional, São Paulo, Cruzeiro, Atlético MG também passaram direto.

O Peixe vem de classificação após bater o Sport na Vila Belmiro. Mesmo sendo derrotado no primeiro jogo, o alvinegro devolveu a derrota e conseguiu aumentar um saldo, se classificando para as oitavas.

Os dois ainda fizeram finais de Paulista, além de se enfretarem na semifinal da Libertadores 2012. Dessa vez, o Timão levou a melhor.

As equipes se reencontram num mata-mata nacional, desde o Brasileirão 2002. Na ocasião, o time de Robinho e Diego levou a melhor e venceu o primeiro título Brasileiro da história.

O jogo promete e muito. A Arena Corinthians certamente será um caldeirão. Um moisaico está prometido para incentivo da equipe da capital.

FIQUE DE OLHO: Malcom, atacante: A joia do Timão vem se firmando cada vez mais na equipe de Tite e é uma das peças de equilíbrio no esquema tático do Corinthians. Habilidoso, rápido e com personalidade, pode decidir.

FIQUE DE OLHO: Geuvânio, atacante: a jovem estrela santista usa a velocidade, arranque e explosão para superar seus adversários. A fase do jogador é ótima.

A Arena Corinthians é o palco da partida. Mais de 36 mil ingressos foram vendidos e a torcida promete transformar a casa alvinegra num verdadeiro hospício para reverter o placar.

Corinthians busca quebrar uma sina chata de não vencer clássicos. A última, foi diante o São paulo, pelo paulista. De lá pra cá, o Timão tem passado em branco.

Uma dúvida pairou nos trabalhos corinthianos. Tite deixou no ar uma possível equipe mista. Jádson, com um edema na coxa, está fora do jogo. Fágner e Bruno Henrique podem ser outros desfalques.

O alvinegro praiano terá força máxima. Ricardo Oliveira, artilheiro da equipe, renasceu no fim de semana, ao marcar um gol e quebrar um longo jejum sem balançar as redes.

No ano, foram três jogos, sem nenhuma derrota santista. Um empate, no Paulista, e uma vitória, no primeiro turno do Brasileiro 2015. No jogo da ida, o Peixe bateu o Timão por 2 a 0.

Dorival Júnior remontou e refez o time santista. De time que brigaria pelo rebaixamento, agora é um dos melhores que jogam no futebol brasileiro.

No fim de semana, Love desencantou e o Timão bateu o Cruzeiro por 3 a 0. Leia a análise: Melhores Momentos: Corinthians 3 x 0 Cruzeiro pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2015

Vários jogadores saíram, entre eles os ídolos Emerson e Guerrero. Ninguém chegou e Tite precisou bater cabeça para remontar. O resultado é surpreendente. Líder, quatro pontos à frente do Atlético MG e campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão 2015.

O Corinthians renasceu na temporada. Após um início avassalador, eliminações no Paulista e na Libertadores colocou em xeque, o verdadeiro potêncial da equipe.

O torcedor santista confiará em Ricardo Oliveira. Artilheiro do campeonato nacional, o veterano já deixou sua marca nas duas vezes que enfrentou o Corinthians no ano. Pelo Paulsta, marcou o gol de empate, em Itaquera, e no primeiro turno, marcou o gol da vitória na Vila Belmiro. No sábado, ele marcou e voltou a ter confiança no seu futebol.Veja os melhores momentos do jogo: Melhores Momentos: Santos 5 x 2 Avaí pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2015

Convocado durante a semana passada, por Dunga, Lucas Lima falou sobre a expectativa de servir a Seleção pela primeira vez. Leia: Destaque na partida, Lucas Lima almeja Seleção Brasileira: "Tenho bola, confio no meu futebol"

O Santos melhorou na tabela. Dorival reassumiu o time, aposta na garotada e dá padrão de jogo ao time. Ocupa a parte intermediária da tabela.

O Peixe fez o resultado em casa. Na Vila Belmiro, Gabriel e Marquinhos Gabriel marcaram e o time praiano leva a vantagem de 2 a 0 para essa noite.

É Copa do Brasil, é mata-mata e é clássico. Corinthians x Santos fazem o jogo da volta pelas oitavas de final e as emoções prometem ser as maiores possíveis.

