Resultado Sport x Bahia na Copa Sul-Americana 2015 (4-1)

00:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira (26). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

23:59 Sport reverte vantagem ao golear Bahia e se classifica às oitavas da Copa Sul-Americana

23:58 Com o resultado desta noite, o Sport enfrentará o vencedor de Huracan e Tigre.

23:55 A Ilha do Retiro recebeu um público de 8.201, gerando uma renda de R$ 78.770.00.

50’ Fim de jogo! O Sport goleia o Bahia por 4 a 1 e avança às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

49’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Maikon Leite faz grande jogada e manda para Hernane Brocador, que entra na área e toca com tranquilidade para o fundo das redes.

48’ Sport tenta manter a bola o máximo possível no campo de ataque para garantir a classificação.

45’ Cinco minutos de acréscimos.

44’ Perdeu! Élber faz linda tabela com Diego Souza, sai na cara do gol e tenta tocar por cima de Douglas Pires, que faz a defesa.

44’ Amarelo! Wendel mata o contra-ataque do tricolor no meio-campo e recebe cartão.

42’ Última modificação no Bahia: Sai: Robson. Entra: Zé Roberto.

40’ Amarelo! Élber é punido com amarelo por ter tirado a camisa no momento da comemoração.

40’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Élber aproveita uma falha da defesa tricolor, entra na área e bate para o fundo das redes. Torcida rubro-negra explode na Ilha do Retiro.

38’ Modificação no Bahia: Sai: Maxi. Entra: Gabriel.

37’ Vermelho! Thales entra de maneira maldosa no atacante Hernane Brocador e acaba sendo expulso direto.

34’ Amarelo! Robson é mais um jogador punido com cartão amarelo no confronto.

34’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza cobra falta, Durval desvia de cabeça e Hernane Brocador manda, de primeira, para o fundo das redes.

33’ Amarelo! Marlon entra da maneira ríspida em Hernane Brocador e recebe cartão.

30’ Uuuhhh! Maikon Leite chuta da longe, Douglas Pires dá o rebote e Hernane Brocador pega de primeira, mas manda para fora.

28’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! Maxi faz bela tabela na área do Sport e manda na saída de Magrão, que nada pôde fazer. Tudo igual na Ilha do Retiro.

26’ Última alteração no Sport: Sai: Ferrugem. Entra: Wendel.

24’ Modificação no Sport: Sai: André. Entra: Hernane Brocador.

22’ Eduardo Baptista conversa com Hernane Brocador, que deve entrar em instantes.

21’ Alteração no Bahia: Sai: Gutavo. Entra: Tiago Real.

19’ Uuuhhh! Gustavo avança pela direita, a defesa do Sport para e ele cruza para Maxi finalizar com perigo.

18’ André recebe na entrada da área e, ao invés de tocar para Diego Souza sair na cara do gol, ele chuta e acaba errando.

16’ Alexandro recebe na ponta esquerda e tenta finalizar, mas acaba errando e a bola vai para a linha de fundo.

13’ Amarelo! André entra de maneira ríspida em Pittoni e acaba sendo punido com cartão.

11’ Uuuhhh! Diego Souza manda de cabeça para Maikon Leite, que coloca velocidade e deixa a marcação para trás, mas no momento da finalização a bola pega no camisa 30 do Leão.

9’ Torcida rubro-negra faz bela festa na Ilha do Retiro e começa a apoiar o time acreditando no segundo tento.

6’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza cobra falta com qualidade, Rithely sobe mais alto que a defesa e manda para o fundo das redes para delírio da torcida rubro-negra.

5’ Com a entrada da Élber, o Sport sofreu uma alteração tática. Maikon Leite foi para a esquerda, enquanto Élber está atuando pelo lado oposto.

3’ Sport adianta a marcação e complica bastante a saída de bola do Bahia.

1’ Souza cobra a falta, mas o chute sai muito forte os leoninos afastam o perigo com tranquilidade.

1’ Amarelo! Souza avança com velocidade pela direita de ataque e acaba sendo derrubado por Renê, que recebe o primeiro cartão do jogo.

0’ Começa o segundo tempo!

23:02 Bahia voltando neste momento e não sofrerá alterações.

23:00 Sport de volta para o campo de jogo e com uma modificação. Élber vai entrar no lugar de Marlone.

47’ Fim do primeiro tempo na Ilha do Retiro!

45’ Uuuhhh! Maikon Leite faz grande jogada pela direita e cruza rasteiro para André, que tenta finalizar mas é impedido pela defesa.

45’ Dois minutos de acréscimos.

43’ Que perigo! Alexandro recebe bom lançamento na esquerda, avança bem e cruza para Souza, que não consegue finalizar na pequena área.

42’ Insatisfeita com a atuação do volante Rodrigo Mancha, os torcedores do Leão pedem a entrada de Wendel, que perde a titularidade há algumas rodadas para o cabeça de área.

40’ Perdeu! Diego Souza deixa a defesa para trás e sai na cara do gol, mas acaba finalizando em cima do goleiro Douglas Pires e perde uma grande chance.

38’ Maikon Leite faz grande jogada individual pela direita e cruza buscando André, mas a defesa tricolor afasta o perigo.

37’ Ferrugem avança pela direita e cruza para André, que tenta dominar, mas não consegue e facilita o trabalho da defesa tricolor.

33’ Maxi arranca com velocidade pelo meio-campo, mas acaba sendo desarmado pela defensiva leonina.

32' Marcações sólidas fazem o placar permanecer zerado, mas com o Sport mais presente ao ataque

29' Bahia começa a sair mais para o ataque, mas ainda falha nas finalizações

27' Sport segue melhor no campo ofensivo, mas peca na hora da finalização

24' UHHHHHHHH! Mais um bom lance ofensivo do Sport! Após boa troca de passes, Maikon Leite cruza na pequena área e Diego Souza cabeceia com perigo

23' No jogo que define o adversário de Sport ou Bahia, o Huracán consegue ampla vantagem ao vencer o Tigre por 5 a 0, fora de casa. Na Ilha do Retiro, partida está mais equilibrada

19' Bahia segue administrando a vantagem construída, enquanto o Sport mira aproveitar os espaços

16' UHHHHHHHHHH! Souza faz boa jogada individual e finaliza com perigo

15' ​Bahia se defende como pode, mas é pressionado pela marcação do Sport na saída de bola

12' Sport começa com mais volume de jogo, porém para em boa atuação do goleiro Douglas Pires

10' UHHHHHHHHHHHH! Maikon Leite cruza, Robson corta mal e André cabeceia bem, mas para novamente em Douglas Pires

8' UHHHHHHHHH! Ferrugem aproveita o corte errado e finaliza cruzado, mas Douglas Pires afasta o perigo em brilhante defesa

5' Partida começa equilibrada, mas sem muitas chances de perigo. Sport foi quem chegou mais perto, quando Ferrugem serviu Maikon Leite e o atacante cruzou na pequena área, mas a zaga cortou

3' Alexandro recebe livre na esquerda, mas chuta mal e perde boa chance

2' Logo no primeiro minuto, o Sport teve oportunidade na bola parada, mas a jogada ensaiada não funcionou

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x Bahia! Saída de bola é do Esquadrão

21:57 Equipes realizam a última oração antes da bola rolar. Já já o chileno Roberto Tobar apita

21:54 E o Sport entrou mesmo com o preto. Arbitragem não vê problemas

21:53 Bahia entrou em campo com o uniforme cinza

21:50 Polêmica dos uniformes faz equipes ainda não entrarem em campo

21:47 Nos vestiários, uma confusão. Bahia alega ter trazido apenas o uniforme cinza, impedindo o Sport jogar de preto. Leão afirma que não abrirá mão, porém situação será resolvida entre dirigentes e arbitragem

21:45 Faltam 15 minutos para a bola rolar na Ilha do Retiro! Traremos todos os detalhes, não saiam daqui

21:42 A partida de logo mais também botará frente a frente os dois melhores ataques do país no ano. Em 44 jogos já disputados, Sport e Bahia marcaram 82 e 85 gols, respectivamente

21:38 Na Copa do Brasil, três times já garantiram vaga nas quartas de final. Figueirense* 2x1 Atlético-MG, Paysandu 1x2 Fluminense* e Ceará 0x3 São Paulo*



*classificados

21:34 No jogo que vai definir o adversário de Sport ou Bahia, ainda na ida, o Huracán amplia a vantagem para 2 a 0, mesmo fora de casa

21:32 A arbitragem do confronto será formada por um trio chileno! No apito, Roberto Tobar, sendo auxiliado por Francisco Mondria e Claudio Rios. Todos são do quadro da Fifa

21:29 Elenco do Bahia está aquecendo no gramado da Ilha do Retiro

21:26 O duelo de logo mais servirá de incentivo às equipes. Enquanto o Sport busca voltar a vencer após oito jogos, o Bahia tenta se motivar para retomar o caminho das vitórias na Série B, uma vez que não vence há três rodadas

21:23 Os jogadores do Bahia e os goleiros Magrão e Danilo Fernandes já entraram em campo para realizar o último aquecimento

21:20 Após se tornar o jogador com mais vezes defendendo as cores do Sport, o goleiro Magrão foi homenageado pela diretoria

21:17 Faltando menos de 45 minutos para o apito inicial, o público é mínimo na Ilha do Retiro

21:14 No jogo que define o adversário de Sport ou Bahia, o Huracán sai em vantagem diante do Tigre

21:12 Para a partida de logo mais, o Sport irá utilizar o uniforme preto, o número 4

21:09 Ao entrar em campo, o quarto árbitro, Luiz Flávio de Oliveira, foi vaiado pelos rubro-negros. O paulista foi o árbitro em Corinthians 4x3 Sport. Na ocasião, o Leão criticou um pênalti mal marcado a favor do Timão

21:06 As duas delegações já se encontram nas instalações da Ilha do Retiro para o jogo de logo mais

21:03 Agora às 21h, o programa "Por um Futebol Melhor" soltou uma nova atualização sobre o número de sócios-torcedores dos clubes. O Sport ultrapassou a marca de 34 mil e está a 90 do Top 10

21:01 Sérgio Soares surpreende ao escalar Thales na lateral-direita, uma vez que outros atletas foram testados no setor durante a semana

20:58 Confira os placares dos outros jogos da noite: Figueirense 1x1 Atlético-MG (ida: 1x1), Ceará 0x2 São Paulo (ida: 2x1) e Paysandu 1x2 Fluminense (ida: 1x2)

Pré-jogo: Sport mira classificação na Copa Sul-Americana em clima de revanche ante Bahia

20:52 Já Sérgio Soares tem como opções: Jean, Gabriel, Yuri, Tiago Real, Rômulo, João Paulo e Zé Roberto

20:50 No banco de reservas, Eduardo Baptista tem à disposição: Danilo Fernandes, Ewerton Páscoa, Wendel, Neto Moura, Régis, Élber e Hernane

20:48 O Bahia também está confirmado! O Esquadrão de Aço tá escalado com: Douglas Pires; Thales, Robson, Jailton e Marlon; Wilson Pittoni, Gustavo e Souza; Maxi, Alexandro e Kieza

20:45 Para a partida de logo mais, o Sport já está definido! O Leão vai a campo com: Magrão; Ferrugem, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Rodrigo Mancha, Maikon Leite, Marlone e Diego Souza; André

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, será o palco do confronto desta noite entre Sport e Bahia, válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana 2015.

O técnico Sérgio Soares mostra preocupação com a atuação do seu time durante os 90 minutos de jogo. O comandante pede um equilíbrio para que o escrete tricolor consiga cumprir os objetivos na temporada. “Preocupa tudo. A gente precisa ter uma regularidade, vencer os jogos, atuar melhor durante os 90 minutos de jogo que tem. Precisa encontrar uma regularidade na competição”.

O Sport vem sofrendo bastante gols com falhas do sistema defensivo nos últimos jogos. Assim, o técnico Eduardo Baptista testou o jovem Neto Moura na vaga de Rodrigo Mancha no último treinamento antes do confronto, contudo, garantiu que Mancha continuará na cabeça de área ao lado de Rithely. “Rodrigo Mancha vive um bom momento e me dá uma característica que me interessa mais, porque dou liberdade para os laterais e para Diego Souza jogarem”.

O argentino Maxi Biancucchi alerta os seus companheiros de equipes para não entrarem em campo com o intuito apenas de se defender para garantir a vantagem. “A gente tem que jogar como se estivesse 0 a 0. Não adianta ir lá e ficar defendendo, até porque não é nossa filosofia de jogo. O Sport tinha uma outra equipe. Chegaram alguns jogadores, e esse é um Sport muito mais competitivo. Está bem melhor do que aquele que a gente enfrentou na Copa do Nordeste”.

O atacante André não quer ver um Sport desesperado por conta da vantagem do adversário. O centroavante garante que não é necessária tanta pressa, pois os gols saem com naturalidade, enquanto partir desesperadamente pode acarretar em oportunidades para o rival. “Não precisa de tanta pressa. Os gols saem naturalmente. Não adianta ir afobado e tomar um gol no contra-ataque. Temos time para inverter isso. Se for afobado, só vai piorar”.

FIQUE DE OLHO Sport x Bahia: Souza, mei-campista do Bahia, é um dos pilares do time tricolor. Sempre com toque de qualidade e chutes fortes, ele costuma deixar os companheiros na cara do gol ou até mesmo marcar. Outro ponto de desequilíbrio do meia é a bola parada, que ele tem uma qualidade inquestionável.

FIQUE DE OLHO Sport x Bahia: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é fundamental para o time rubro-negro. Principal jogador da equipe, o camisa 87 pode ser o diferencial dos pernambucanos para conseguirem avançar na competição. Com ele vetado pelo departamento médico na partida de ida, o meio-campo leonino não teve o mesmo rendimento de outros embates.

Na Ilha do Retiro, a última vez que Sport e Bahia estiveram duelando foi no dia 8 de abril deste ano. O confronto, válido pela ida das semifinais da Copa do Nordeste, foi bastante movimentando, com os dois times perdendo várias oportunidades e não saindo de empate sem gols.

Sport e Bahia já estiveram frente a frente em 83 oportunidades. Os tricolores levam vantagem, neste que é um dos maiores clássicos do Nordeste, com 35 vitória, enquanto os rubro-negros triunfaram apenas 19 vezes. Pernambucanos e baianos saíram de campo com a igualdade no marcador em 29 ocasiões.

A Copa Sul-Americana adota o critério de gol fora da casa valendo como desempate, assim como acontece em algumas competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, também, pela própria Conmebol. Desta maneira, os tricolores vão atuar precisando apenas de um empate para avançar de fase. Além disso, podem seguir no certame até com derrota, desde que seja por um gol de diferença e com a rede adversária balançando. Ao Sport resta triunfar por mais de dois tentos ou devolver o resultado da partida de ida e levar a decisão para os pênaltis.

Sport e Bahia estiveram duelando pela primeira vez pela Copa Sul-Americana na última semana. Os leoninos tiveram uma atuação muito abaixo do esperado e acabaram sendo dominados pelos tricolores, que perderam a oportunidade de construir um placar bem mais folgado. Assim, o confronto acabou sendo finalizado no 1 a 0 favorável ao escrete da boa terra.

Boa noite leitor que navega na Vavel Brasil! Acompanhe agora Sport x Bahia, partida de volta válida pela segunda fase da Copa Sul-Americana 2015, a ser disputada às 22h00, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.