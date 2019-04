Fluminense e Vitória empatam no Maracanã e decisão do Brasileiro Sub-20 fica em aberto

Partida de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-20 2015, disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro

Única equipe ainda com invencibilidade no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Fluminense recebeu o Vitória na tarde desta quinta-feira (28), no Maracanã. Dentro de casa, o Tricolor tropeçou, mas seguiu com a série invicta no campeonato ao empatar por 1 a 1, com gol de Patrick; Gabriel descontou.

As equipes voltam a se enfrentar, pela partida decisiva, na próxima quarta-feira (2). O duelo será às 16h30 e disputado no Barradão. Os rubro-negros baianos defendem a vantagem de poder empatar, em Salvador, por 0 a 0 para garantir o troféu de maneira inédita, enquanto qualquer vitória dá o título ao vencedor.

Vitória aproveita erro do Fluminense e sai à frente

Visando sair em vantagem fora de casa e acabar com a série invicta do Fluminense na competição, o Vitória começou disposto e mais presente no campo ofensivo. Logo nos primeiros dois minutos, foram duas oportunidades de perigo em direção à meta do Tricolor.

A primeira saiu dos pés de Léo Ceará, que recebeu na pequena área e chutou cruzado, mas ninguém do Leão apareceu para completar. Em sequência, foi a vez de Alex Cruz. O meio-campista observou um espaço livre na intermediária e tentou surpreender arriscando, mas a bola foi para fora e sem levar muito perigo.

Apesar do evidente equilíbrio na decisão, os cariocas foram para cima em busca de maior tranquilidade dentro de campo, mas não assustaram. Pedro arrematou à distância, mas o goleiro Ronaldo defendeu sem muitos esforços no meio da barra.

Mostrando mais volume no ataque, os baianos seguiram rondando a defensiva do Flu e, em um descuido, abriram o placar no Maracanã. O atacante Gabriel explorou bem a desatenção na cabeça de área e finalizou antes da meia-lua. A bola beijou a trave e morreu no fundo dos barbantes.

Sem se acomodar diante da torcida, os donos da casa mostraram estar vivos na cancha e obrigaram o camisa 1 adversário a fazer brilhante intervenção. Marquinhos arrancou bem pela direita e, de perna esquerda, encheu o pé, mas o arqueiro do time de Salvador pulou no canto e cortou com a ponta dos dedos a escanteio. Pouco depois, Matheus Pato tentou, mas chutou fraco e para defesa fácil.

Na reta final do primeiro tempo, os visitantes administraram a superioridade no marcador, sólidos na marcação. Os mandantes, contudo, continuaram pecando nas finalizações e no último passe, desperdiçando possíveis oportunidades de deixar tudo igual antes do intervalo.

Fluminense pressiona e conquista empate

Para os últimos 45 minutos, o treinador Luiz Felipe fez uma mudança visando corrigir os erros ofensivos da etapa inicial. Pouco efetivo no setor, o atacante Pedro deu lugar ao companheiro de posição Felipe. O início, com incentivo da torcida dos mandantes, foi de verdadeira pressão, contudo sem qualidade nas finalizações e ótima postura defensiva dos visitantes.

Com maior ímpeto no ataque, o Fluminense teve a oportunidade de ouro para empatar a partida, mas desperdiçou. Após boa troca de passes pelo meio, Marquinhos recebeu livre na pequena área, porém chutou fraco e para defesa tranquila de Ronaldo, impedindo que o placar ficasse igualado.

Seguindo forte com os homens de frente, o Tricolor demonstrou persistência, contudo seguiu esbarrando no arqueiro rubro-negro. Dessa vez, Daniel foi quem resolveu arriscar de longe e viu o camisa 1 pular bem no lance para intervir que a rede fosse balançada. Para mostrar que os baianos ainda estavam vivos, Ruan Café recebeu em profundidade e chutou, no entanto sem direção.

Jogando por um erro do Flu, os soteropolitanos seguiram fortes na defesa e exploraram os contra-ataques e quase marcaram o segundo tento. Após reposição falha de Matheus, Johnny fez jogada individual pela esquerda e finalizou cruzado, mas a marcação cortou. Pouco depois, a teimosia dos mandantes foi premiada. Leonardo tocou para Patrick, que bateu na saída do goleiro e deixou tudo igual e em aberto para a volta.