Resultado de Grêmio x Coritiba na Copa do Brasil 2015 (3-1)

Obrigado a você que acompanhou nossa transmissão. Continue ligado na VAVEL Brasil com o melhor da Copa do Brasil e de outras competições. Uma ótima semana e até a próxima.

O sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil será realizdo na segunda-feira (31), na sede da CBF.

O autor do 3° gol, Luan falou na saída de campo "Nós não jogamos o futebol que vínhamos jogando, mas o importante é sair com a classificação", disse.

Após a classificação, o Grêmio segue na Arena, de novo contra o Coritiba. Domingo (30), às 11h.

50' Fim de jogo na Arena! 3 a 1 para o Grêmio e triolor classificado. Coritiba agora foca no Brasileirão

49' Como manda o figurino, bola para um lado, goleiro para o outro. Luan com categoria, fecha a conta na Arena. 3 a 1.

49' GOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!! LUAN!!!

48' Expulso! Henrique empurra Galhardo dentro da área e é expulso. Pênalti e Luan na bola.

48' PÊNALTI PARA O GRÊMIO!

47' Luan puxa o contra-ataque, aciona Pedro Rocha, mas o atacante bate mal na bola e ela sai a esquerda do gol de Vaná.

47' Afasta a zaga gremista. Coritiba continua em cima!

46' Raphael Lucas cobra e a bola desvia na barreira, escanteio.

45' Guilherme sofre falta quase na linha da grande área. Perigo para a meta de Marcelo Grohe.

44' Mais quatro minutos de acrésicmos.

43' Coritiba manda todos ao ataque! Vontade não falta para o time de Ney Franco.

39' NA TRAVE!!!! Thiago Galhardo! Raphael Lucas abre espaço e escora para Thiago Galhardo sentar o pé, a bola explode no travessão de Marcelo Grohe!!

37' Escanteio mal cobrado, mas a sobra fica com Alan Santos que enche o pé, Grohe defende e fica com a bola.

37' Raphael Lucas faz boa jogada na direita, corta pra esquerda e bate, mas é travado por Erazo. Escanteio para o Coxa.

34' Luan faz boa jogada dentro da área, mas é desarmado.

32' Substituição no Coritiba:

Sai: Evandro

Entra: Thiago Lopes

33' Enfiada de bola para Rodrigo que saiu em diagonal frente a frente com Marcelo Grohe, mas bateu fraco, sem perigo para o goleiro.

31' Substituição no Grêmio:

Sai: Galhardo

Entra: William Schuster

29' Substituição no Grêmio:

Sai: Douglas

Entra: Maxi Rodríguez

29' Substituição no Grêmio:

Sai: Giuliano

Entra: Pedro Rocha

28' Grêmio já começa a administrar o jogo, tocando a bola sem sustos.

26' Substituição no Coritiba:

Sai: Ivan

Entra: Rodrigo

23' O Grêmio toca a bola com tranquilidade no meio campo.

20' A expulsão de Ícaro estragou toda o planejamento tático que Ney Franco pensou; agora, com um a menos, o jogo está todo para o Grêmio.

18' Expulso Ícaro! Giuliano dominou a bola no meio-campo e o zagueiro levantou o meia gremista. Expulsão direta.

17' Galhardo cruza na cabeça de Marcelo Oliveira, mas já nao valia mais nada. Impedimento do lateral gremista.

15' Falta em cima de Douglas. Mais uma bola alçada na área do Coxa.

13' Substituição no Coritiba:

Sai: Juninho

Entra: Guilherme

10' Fernandinho deixa Luan na cara do gol, que toca por cima de Vaná, a bola cruza a linha do gol e Douglas estava lá para empurrar a bola para o fundo da rede. 2 a 1!

10' GOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!!! DOUGLAS!!!!!

8' Douglas cobra a falta, a zaga afasta, e Geromel no rebote, tenta o chute de fora da área; a bola passa a direita de Vaná.

7' Fernandinho sofre falta na esquerda. Jogo começa truncado neste segundo tempo.

5' Outro amarelo! Marcelo Oliveira corta para o meio em jogada individual e toma o carrinho por trás. Amarelo para Alan Santos.

3' Amarelo! Luan deixa o braço em Misael e é punido com cartão amarelo.

2' Galhardo cobra com veneno e a bola passa a direita do gol de Vaná.

1' Falta forte em Luan perto da grande área.

0' Bola rolando para o segundo tempo!

As duas equipes já estão no gramado para o início do segundo tempo na Arena!

Já o Coritiba faz a partida que imaginava. Marca atrás e sai rápido em velocidade. Evandro e Thiago Galhardo procuram sempre as costas dos laterais gremistas quando podem.

O Grêmio não consegue dar a intensidade que tem dado nos últimos jogos em casa. Giuliano, Douglas, Luan e Fernandinho não fizeram boa primeira etapa. Faltou movimentação e infiltração ao ataque gremista.

Primeiro tempo de bom jogo na Arena. O Grêmio é quem propõem o jogo diante de um Coritiba que joga nas costas de Marcelo Oliveira; foi pela falha do lateral, que o Coxa chegou ao gol de empate.

46' Fim do primeiro tempo na Arena do Grêmio!

43' Um minuto de Acréscimo.

40' Evandro rouba a bola de Marcelo Oliveira, e toca para o meio, lá estava Raphael Lucas que dominou, chapelou Geromel e mandou no canto esquerdo de Grohe. Golaço!

39' GOOOOOOOOOOOOL DO COXA!!!! RAPHAEL LUCAS!!!! GOLAÇO!!!

38' Escanteio cobrado por Galhardo, Erazo cabeceia para o meio da zaga, onde estava Geromel, que cabeceou para o fundo do gol! Gol de zagueiros!

37' GOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!!!! PEDRO GEROMEL!!!

37' Giuliano cruza em cima da marcação e ganha escanteio!

35' Luan! O atacante abre o espaço em jogada indivudal e chuta no canto direito de Vaná, que espalma para a lateral. Jogo fica bom na Arena!

33' Olha o Coritiba de novo! Thiago Galhardo cruza rasteiro a bola passa por todo mundo e chega nos pés de Raphael Lucas que bate forte e rasteiro. Grohe defende sem perigo.

30' UUUUUUH! O contra-ataque que o Coxa queria! Evandro recebe mano a mano com Erazo, o atacante abre na esquerda para Thiago Galhardo, livre, bate no canto esquerdo de Grohe, que faz a defesa e fica com a bola!

28' Giuliano faz jogada individual da esquerda para direita e chuta rasteiro para o gol, a bola passa a esquerda da meta de Vaná. Perigo!

27' Henrique salva! Escanteio com veneno na área do Coxa, a bola sobra para Walace que enche o pé, mas Henrique estava à frente para desviar. Quase!

26' Luan vira o jogo com Giuliano, que vira ainda mais em Galhardo que tenta o cruzamento, mas é travado. Escanteio para o Grêmio.

25' Por enquanto, o Coxa consegue minimizar as jogadas do tricolor gaúcho. Bom trabalho defensivo do time coritibano.

22' Falta em Edinho no meio campo.

20' Edinho arrisca de fora da área, mas com muita força, por cima do gol.

17' Galhardo cruza com rasante e Marcelo Oliveira bate de primeira, à esquerda do gol de Vaná.

16' Douglas cruza com perigo! a bola passa por todo mundo e Henrique bota para escanteio. Grêmio em cima!

15' Falta em Fernandinho na esquerda. Perigosa. Vem aí bola na área do Coxa.

13' Tricolor valoriza a posse da bola. Coxa povoa o meio campo e não deixa o time gremista criar.

11' Henrique tenta o contra-ataque rápido, mas erra o lançamento para Evandro. Bola nas mãos de Marcelo Grohe.

10' Galhardo tenta o chute de muito longe, a bola passa por cima da meta de Vaná. 0 a 0.

8' Galhardo toca no meio para Luan, o atacante arrisca de fora da área sem perigo para o goleiro Vaná, que encaixou com tranquilidade

7' Douglas reclama de dor na coxa esquerda. Preocupação para a comissão técnica gremista.

5' Luan tenta enfiada de bola para Pedro Rocha, mas o passe é interceptado

3' 4-2-3-1 do time de Roger Machado em campo. Coxa se defende com duas linhas de quatro, à procura do contra-ataque perfeito.

2' Grêmio já começa mostrando o que quer na partida, marcação alta e intensidade no início do jogo!

Bola rolando para Grêmio x Coritiba na Arena!

Hino Nacional em execução.

As duas equipes já estão no gramado para o jogo! Em instantes, Grêmio x Coritiba pela Copa do Brasil!

Grêmio escalado: Grohe; Galhardo, Erazo, Geromel e Marcelo Oliveira; Walace, Edinho, Douglas, Giuliano e Fernandinho; Luan

Coritiba escalado: Vaná; Ivan, Luccas Claro, Juninho e Henrique; Ícaro, Misael, Alan Santos e Thiago Galhardo; Evandro e Raphael Lucas

Ney Franco: "Queremos surpreender o Grêmio aqui dentro. Vamos usar o que temos de melhor"

Coritiba também já chegou à Arena do Grêmio!

Grêmio usará a famosa camisa azul celeste em degradê no jogo de hoje.

Giuliano perguntado se vai começar jogando: "Estamos no jogo", afirmou.

A delegação Gremista acaba de chegar à sua Arena! Jogo começa às 21h

Sobre a priorização do Brasileirão, o atacante do Coxa, Negueba falou em entrevista: “Antes do jogo de domingo nós temos o de quinta-feira. Tenho certeza que a comissão técnica vai fazer a melhor escolha. Nós temos um elenco forte, não só quem tem jogado, mas também quem fica de fora tem totais condições de fazer uma ótima partida”, apontou o atacante Negueba.

LEIA MAIS: pré-jogo

Marcelo Oliveira, lateral do Grêmio sobre o jogo desta noite: "Nos dá mais responsabilidade, temos que ter muito mais concentração. Se o comandante está assim, nós temos que estar como ele. Ele é nosso exemplo no dia a dia, temos que ouvir muito o que ele nos passa. Não só nas palavras, na prática como vocês podem ver. Ficamos feliz por ele ajudar desta forma também - destacou o lateral Marcelo Oliveira."

A partida será realizada na nova e moderna Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com 3 anos na ativa, o estádio já foi palco de grandes jogos, como Brasil 3x0 França, e partidas históricas, como o Gre-Nal do 5 a 0. Com Capacidade para 62 mil pagantes, o público deve ser bom nesta noite. A expectativa é de 30 mil. O Grêmio ainda não perdeu na Arena desde a chegada do técnico Roger Machado, há três meses atrás.

Provável Coritiba: Bruno; Leandro Silva, Walisson Maia, Luccas Claro e Henrique; Alan Santos, Misael (Ícaro) e Thiago Galhardo; Negueba, Evandro e Rafhael Lucas (Kleber Gladiador).

Dúvidas no Coxa: Os volantes Cáceres e João Paulo, o lateral-esquerdo Carlinhos e o meia Ruy deixaram o último jogo contra a Chapecoense, no domingo, com alto desgaste físico e devem ser poupados por Ney Franco. Já Kleber Gladiador treinou com bola, e pode ser alternativa para esta noite.

Sendo assim, o Grêmio pode ir a campo com: Marcelo Grohe; Galhardo, Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Edinho , Walace, DOUGLAS, Giuliano (Maxi Rodríguez) e Pedro Rocha (Fernandinho); Braian Rodríguez (Batista).

Dúvidas no tricolor: Giuliano é a principal dúvida gremista para o jogo, com desconforto muscular, o meia pode ficar de fora da partida. Já Bobô é ausência confirmada por Roger Machado nesta noite. Maicon, lesionado, está fora.

FIQUE DE OLHO: Grêmio x Coritiba: Evandro. O jovem atacante de 18 anos tem entrado no fim das partidas. Mas, isso não é problema para ele, já que Evandro acabou decidindo 4 empates para o Coxa este ano. Todos gols a partir dos 40 minutos do segundo tempo. Rápido e habilidoso, costuma não desperdicar chances frente a frente com o goleiro. Olho nele!

FIQUE DE OLHO: Grêmio x Coritiba: Giuliano. O meia é um dos destaques gremistas na temporada. No Gre-Nal, marcou um golaço de pé esquerdo. Na última rodada, foi crucial ao dar duas assistências para os gols do Tricolor sobre o Atlético-MG em Belo Horizonte. Olho nele!

Curiosidade: O Coritiba é o maior responsável por demitir técnicos do Grêmio no Brasileirão. Ano passado, o Coxa venceu o Grêmio na Arena pelo placar de 3x2, demitindo Enderson Moreira. Já neste ano, pela segunda rodada do Brasileirão, o Coritiba venceu com facilidade a equipe tricolor. 2 a 0 e Felipão demitido.

Veja abaixo o retrospectos dos confrontos entre os times do Sul do Brasil:

Clubes Vitórias Gols Grêmio 23 67 Coritiba 14 53

O Coritiba foi a campo também no domingo (23) no Couto Pereira, contra a Chapecoense. pelo placar minímo, a equipe de Ney Franco venceu, mas continuou no z-4.

O Coxa é 16° colocado na tabela, com 28 pontos. No campeonato Brasileiro, os coritibanos acumulam três vitórias seguidas, conotra Palmeiras, Vasco e Chapecoense.

O último jogo da equipe gaúcha foi no domingo (23) pela 20° rodada do Brasileirão. O tricolor foi pressionado pela Ponte Preta até o último minuto no Moisés Lucarelli, mas conseguiu arrancar um empate por 0 a 0 que garantiu a terceira colocação na tabela.

O Grêmio vem em boa fase para o confronto. A equipe de Roger Machado está invicta há 5 jogos, tendo 4 vitórias nesses confrontos. No jogo de ida, o Grêmio venceu o Coxa em pleno Couto Pereirapor 1 a 0, gol de Marcelo Oliveira, quebrando um tabu de 7 anos sem vencer em Coritiba.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora o confronto entre Grêmio e Coritiba, válido pelo jogo da volta das oitavas de finais da Copa do Brasil 2015! Acompanhe a partir de agora todas as informações sobre o jogo. Fique conosco nesta grande partida!