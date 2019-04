Náutico perde meias Dakson e Patrick Vieira para jogo contra Boa Esporte

Nem mesmo os 86,7% de aproveitamento como mandante fez Lisca deixar o mistério de lado no Náutico. Para manter a invencibilidade na Arena Pernambuco no confronto diante do Boa Esporte, às 16h30 do próximo sábado (29), o comandante do Timbu tem dois desfalques já certos.

O treinador alvirrubro não poderá contar, contra os bovetas, com a presença dos meias Dakson e Patrick Vieira. Os meio-campistas não treinaram com o grupo na tarde desta quinta-feira (27), no CT Wilson Campos, e foram vetados para o jogo do fim de semana. Titular nos últimos quatro duelos, Patrick não participou das movimentações durante a semana devido a incômodo sentido na goleada sofrida pelo Luverdense.

A situação do atleta foi explicada por Múcio Vaz, médico do clube penambucano, garantindo que não há lesão: "Patrick não tem uma lesão grave, mas dói bastante. Ele tem uma contusão óssea e foi constatado um edema ósseo. É mais pela dor, mas não existe tanta gravidade, tanto que está na fisioterapia", afirmou o doutor, ressaltando o momento de Dakson, que está se recondicionando fisicamente.

"Ele não está mais com o departamento médico, mas a preparação física está dando uma atenção maior a ele. Tanto que, na hora do rachão, ele foi vetado. Estão segurando para que ele possa pegar um condicionamento físico melhor", ponderou Múcio.

Quem ainda está distante de fazer a estreia pela equipe da Rosa e Silva, porém, é o articulador Guilherme Biteco. O armador não tem condições de atuar e não está 100%, mesmo sem estar regularizado pelo BID da CBF.

"Biteco teve uma lesão no reto anterior da coxa esquerda. Como ele estava há um bom tempo parado sem atuar e não trabalhava com bola, estamos trabalhando para que ele possa voltar nas melhores condições", comentou Vaz.

Por conta das ausências, quem deve ganhar um espaço entre os 11 pela primeira vez é o atacante Daniel Morais. Recém-contratado, o centroavante estreou contra os mato-grossenses com gol, fator que agradou bastante o técnico. Com isso, o time deve ir a campo com: Júlio Cesar; Lucas Farias, Rafael Pereira, Ronaldo Alves e Gastón Filgueira; João Ananias, Willian Magrão, Marino e Rogerinho; Douglas e Daniel Morais.