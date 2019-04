Sport reverte vantagem ao golear Bahia e se classifica às oitavas da Copa Sul-Americana

Partida de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana 2015, disputada no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco

Em uma partida de exaltar os ânimos, o Sport recebeu o Bahia, na Ilha do Retiro, na noite desta quarta-feira (26) pela volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Demonstrando força dentro de casa, o Leão goleou o Esquadrão por 4 a 1, com gols marcados por Hernane, duas vezes, Rithely e Élber; Maxi descontou.

Na partida que define o adversário dos pernambucanos, o Huracán venceu o Tigre, fora de casa, por 5 a 2, também nesta noite. O reencontro entre os argentinos está marcado para o dia 16 de setembro, com o Globo podendo perder por até três gols dentro de seus domínios para se classificar.

As equipes voltam a atuar, na 21ª rodada do Brasileirão, no próximo fim de semana. Enquanto os rubro-negros receberão o Flamengo no domingo (30), às 16h, na Arena Pernambuco, os tricolores vão até o interior de São Paulo encarar o Mogi Mirim, no sábado (29), às 21h no Romildo Ferreira.

Sport pressiona, mas esbarra no goleiro Douglas Pires

Precisando a todo custo da vitória para garantir a vaga nas oitavas, o Sport começou com mais vontade dentro de campo e pressionando, tendo as melhores chances. A primeira veio após lançamento em profundidade de Rithely para Ferrugem, que aproveitou bem o corte errado do marcador e finalizou forte, mas Douglas Pires afastou.

Dois minutos depois, Maikon Leite cruzou com perfeição na pequena área, o zagueiro Robson não cortou bem e André surgiu de elemento surpresa. O atacante rubro-negro até cabeceou tirando, mas o camisa 1 tricolor foi bem na bola e fez importante intervenção para impedir a inauguração do placar.

Sentindo que os donos da casa iriam pressionar, o Bahia foi para cima e levou perigo na primeira oportunidade. Souza fez jogada individual pela esquerda de ataque e passou bem pela marcação de Renê, mas arrematou fraco próximo à meta leonina.

Mesmo visando administrar a vantagem da ida, os tricolores viram os leoninos continuar bem ofensivamente. Após boa troca de passes na intermediária, Maikon Leite cruzou e Diego Souza cabeceou bem e assustando.

Com o marcador zerado, o Esquadrão se mostrou bastante sólido defensivamente e impediu bons ímpetos do Leão, que só voltou a levantar a torcida presente na reta final. Diego Souza recebeu pelo meio e disparou em velocidade, ganhando dos defensores. Na hora do arremate, no entanto, finalizou em cima do arqueiro baiano, desperdiçando o melhor lance dos primeiros 45 minutos.

Sport toma susto, mas garante classificação no fim com goleada

Para a etapa final, Eduardo Baptista resolveu corrigir os erros visando melhorar ofensivamente. O meia Marlone, pouco efetivo, deu lugar ao companheiro de posição Élber. Já Sérgio Soares optou por manter a equipe que atuou durante o primeiro tempo na Ilha do Retiro.

Apesar dos últimos 45 minutos dos 180 ter começado equilibrado, o Leão mostrou forças diante da torcida e esquentou ainda mais o duelo ao abrir o placar. Em jogada ensaiada já conhecida na bola parada, Diego Souza alçou na pequena área, Rithely ganhou no alto de Marlon e cabeceou para o fundo do barbante.

Precisando ser mais incisivo no ataque, o comandante do Esquadrão reforçou o setor de armação. Gustavo, mais recuado no meio-campo, deu lugar a Tiago Real. No Leão, Baptista fez as duas últimas cartadas para tentar ampliar a vantagem construída. O atacante André, já pendurado por um cartão amarelo, deu lugar a Hernane. Já Ferrugem, contundido, deu vez a Wendel, bagunçando o esquema tático.

Buscando a igualdade para seguir vivo, o tricolor baiano não se intimidou e, aproveitando um erro defensivo leonino, balançou as redes. Marlon lançou Tiago Real, que escorou para Maxi. O argentino driblou Durval e chutou cruzado de esquerda, no canto de Magrão, sem dar chances de defesa.

Sentindo o golpe, os pernambucanos não se abateram e mostraram que estavam dispostos a garantir a classificação. Após bola cobrada na pequena área, Durval deixou na medida para Hernane, que acabara de entrar, encher o pé e recolocar o rubro-negro à frente do marcador.

Nos últimos minutos, porém, o ritmo ficou mais intenso e favorável aos donos da casa. Élber, que entrou à vontade, aproveitou falha da zaga, foi persistente e finalizou na saída de Douglas Pires, fazendo o tento que já asseguraria a vaga. Logo depois, o mesmo Élber recebeu em profundidade, mas chutou em cima do arqueiro. No último lance do jogo, contudo, Hernane surgiu livre e tocou para o fundo do gol, sacramento o triunfo.