Baptista exalta maturidade do Sport após triunfo ante Bahia: "Quesito a ser destacado"

Acabou o jejum. Após oito jogos sem vencer, o Sport conquistou três pontos de forma bem eficiente ao golear o Bahia por 4 a 1, anular a vantagem do adversário imposta no primeiro confronto entre ambos e conseguir se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Após o fim do jogo, era perceptível o alívio da delegação rubro-negra por ter tirado a carga negativa das costas.

O técnico Eduardo Baptista comentou com a imprensa os detalhes do jogo. No entanto, o comandante leonino não focalizou apenas no desempenho dos atletas escalados durante os 90 minutos. O treinador fez questão de rebater críticas ouvidas durante os últimos dias, sobre o fato do Leão da Praça da Bandeira dar prioridade à Copa Sul-Americana ou ao Campeonato Brasileiro.

“Vamos jogar no Brasileiro e na Sul-Americana. Toda decisão de priorizar vem de cima, da diretoria. Eu não decido só. Escutei até que entreguei o jogo. O Sport tem um time sério e uma diretoria séria. Aqui, tem homem acima de tudo. Posso errar e acertar. Mas sou homem, tenho caráter e família. Tenho uma história bonita no Sport. Escutei muita coisa. Gente que eu gosto falando que a gente tinha entregue o jogo em Salvador, mas hoje mostramos que somos homens sérios”, afirmou.

Sobre a atuação da equipe, Eduardo Baptista ressaltou duas qualidades que, para ele, foram decisivas na goleada e, consequentemente, na classificação da equipe pernambucana: a maturidade e a serenidade do grupo. Graças a esses dois aspectos, do ponto de vista do treinador, o Sport conseguiu ter bom volume de jogo, mostrar garra e dedicação para conquistar o resultado que o garantiria na Sul-Americana.

“O quesito a ser destacado aqui é a maturidade. A gente tomou o gol, fomos pressionados, a torcida começou a criticar e o time teve a maturidade de dar a volta por cima. Buscamos o gol a todo momento. Fizemos uma partida boa. Conseguimos converter as chances em gol. Uma eliminação aqui seria uma injustiça por tudo que criamos. O Bahia marcou bem, mas nós tivemos serenidade de achar o espaço e criar as situações de gols. Não saiu no primeiro tempo, mas saiu logo no começo do segundo tempo, em uma bola que trabalhamos muito”, comentou.