Kleina mexe no gol e confirma estreia de jovem Lucas Lovat para partida contra Internacional

As três derrotas consecutivas do Avaí mandaram o time para a zona de rebaixamento pela primeira vez. Com 20 pontos, o time ocupa a 18ª colocação e para tentar a recuperação, Gilson Kleina deve mexer em cinco posições em relação a goleada sofrida para o Santos por 5 a 2. Um retorno importante é o do capitão Marquinhos, mas o camisa 10 não é a única novidade.

No gol, Vagner deve retomar a vaga de Diego, titular nas últimas quatro rodadas. Na zaga, Jéci, suspenso, dará lugar à Emerson. No meio campo, Marquinhos ocupará a vaga de Tinga e Eduardo Neto e Tinga brigam pela outra vaga. O atacante Anderson Lopes, autor de três gols no Brasileirão, também fica a disposição, mas deve começar no banco de reservas.

Mas a maior novidade é na lateral-esquerda. Sem Romário, suspenso, e Eltinho e Marrone, machucados, Kleina promoveu nesta semana o jovem Lucas Lovat, de 18 anos, para o elenco principal e o jogador já será titular contra o Internacional.

Após um treinamento fechado para a imprensa nesta sexta-feira (28), o treinador explicou as opções para a partida deste domingo (30), às 11h, na Ressacada. "A gente se prepara para fazer o melhor. O Emerson entra, treinou muito bem, o Marquinhos se sentiu melhor, mais seguro e se ele tiver condições retorna à equipe. Tivemos algumas baixas e temos a estreia do Lovat. Eu, em momento, algum quis improvisar, então vou dar chance ao garoto que está bem e passar a confiança para ele", explicou.

Além de Lovat, o Avaí já utilizou seis jogadores da base neste Brasileiro, política incentivada pela presidência do clube. Rômulo e Anderson Lopes são titulares frequentes no time, assim como o volante Renan, que era titular até ser suspenso pela CBF por doping e Tauã, que está machucado. Além deles, Marrone e Iury também já tiveram oportunidades. Gilson Kleina afirma que o time principal está sempre aberto para novos jogadores vindos da base.

"Nós temos um trabalho de integração. Desde que estou aqui, sempre opto por fazer jogos-treinos. E quando não consigo fazer jogos-treinos e a base não jogava, nós treinamos com o sub-20. E vendo os jogos e conversando com o treinador e a comissão técnica do sub-20, nós fomos monitorando alguns jogadores. O Lovat é um deles, têm outros que estamos observando", disse.

O provável time do Avaí para enfrentar o Inter: Vagner, Nino Paraíba, Antônio Carlos, Emerson, Lovat; Adriano, Eduardo Neto (Pablo), Néstor Camacho, Marquinhos; Rômulo e Léo Gamalho.