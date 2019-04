Pré-jogo: Mogi Mirim e Bahia duelam em situações distintas na Série B

Partida válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim, São Paulo.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim, São Paulo.

A 21ª rodada da Série B colocará frente e frente neste sábado (29) duas equipes que vivem momentos bem distintos da tabela da competição. Lanterna e em situação complicada, o Mogi Mirim receberá, às 21h00, no estádio Romildo Ferreira, em São Paulo, o Bahia, que busca retomar o caminho das vitórias para entrar no G-4 novamente.

O empate tem sido a tônica das duas equipes nas últimas rodadas. Lanterna, com apenas 17 pontos, o Mogi Mirim nas últimas cinco vezes que esteve em campo acabou empatando quatro e perdendo uma. Já o Bahia deixou o G-4 e, agora, está na quinta posição, com 34 pontos. Os baianos acabaram ficando na igualdade nos três duelos passadas e, no meio de semana, amargaram uma eliminação na Copa Sul-Americana ao ser goleado pelo Sport.

Para este confronto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou um trio de arbitragem do Rio de Janeiro. O apito estará nas mãos de Leonardo García Cavaleiro. O carioca terá como auxiliares os conterrâneos Gabriel Conti Viana (RJ) e Wendel de Paiva Gouveia (RJ).

Sérgio Guedes tem problemas para escalar Mogi e adota o mistério

O técnico Sérgio Guedes não encontra facilidade para montar o Mogi Mirim para o confronto desta noite. Alguns jogadores deixaram o Sapão para defender outros clubes neste restante de temporada, como foi o caso do jovem Rivaldinho, que rescindiu seu contrato e deve atuar no futebol europeu. Já Edson Ratinho acertou com o Joinville e o zagueiro João Paulo também finalizou seu vínculo. Por fim, ainda teve o pentacampeão Rivaldo se aposentando.

Para piorar a situação, Sérgio Guedes não poderá contar com dois importantes titulares ante o tricolor baiano. Os atacantes Serginho e Geovane receberam o terceiro cartão amarelo na última partida e vão precisar cumprir a suspensão automática. Em contrapartida, o treinador terá duas novidades. Recém-contratados, o meia Luiz Henrique e o atacante Heré foram regularizados e estão à disposição para o confronto.

Lamentando bastante o grande número de saída, o técnico do Sapão espera que os demais atletas assimilem bem as dificuldades que devem aparecer por conta do entrosamento e ajudem a equipe paulista a sair de campos com os três pontos conquistados para ganhar um fôlego na luta para se livrar do rebaixamento.

“Eram jogadores que vinham correspondendo. O futebol modernizou, eu reluto em aceitar essas mudanças, mas obviamente a gente sempre trabalhar com opções. Não será diferente desta vez. A gente espera que as dificuldades que a gente sabe que vão acontecer sejam muito bem assimiladas, para quem entrar em campo dar a resposta”, comentou o treinador.

Com pouco tempo para treinar, Sérgio Soares adota o mistério no Bahia

O Bahia entrou em campo na última quarta-feira (26) para enfrentar o Sport pela Copa Sul-Americana e acabou sendo goleado. Ainda sentindo bastante a dura eliminação, os tricolores tiveram pouco tempo para retomar os treinamentos visando o confronto com o Mogi Mirim. Assim, Sérgio Soares comandou apenas um treino e fechou o mesmo para a imprensa, adotando assim a tática do mistério.

Os tricolores terão três desfalques para o confronto com o Bahia. A primeira baixa será na zaga, com Robson fora de combate por conta de suspensão automática, oriunda de um cartão vermelho. Os laterais Cicinho e Adriano também não vão estar em campo, pois ainda estão se recuperando de uma lesão. Com indisposição estomacal, o volante Gustavo passou a ser dúvida, porém, é provável sua participação no duelo.

As novidades do time devem ser os retornos de Hayner e Vitor as laterais direita e esquerda, respectivamente. Na defesa, Jailton fará a dupla com Thales. O time ainda pode sofrer uma alteração no meio-campo com a entrada de Yuri no lugar de Pittoni. O técnico Sérgio Soares despistou sobre a provável escalação do tricolor de aço.

“A gente tem a opção do Thales, do Gabriel, do Everton para a situação do Robson. Do lado direito, é uma situação diferente. Como é um jogo que nós temos que sair um pouco mais, é um jogo que tem peso, mas não tem tanto como foi a partida anterior, o Hayner passa a ser uma opção”, destacou o comandante tricolor.