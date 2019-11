Resultado Avaí x Internacional no Brasileirão 2015 (3-0)

Muito obrigado a você, leitor da VAVEL Brasil, que seguiu conosco Avaí 3x0 Internacional em tempo real por aqui! Fique ligado no site para acompanhar a repercussão deste impactante confronto e mais notícias esportivas do mundo inteiro. Até a próxima! :)

Na próxima rodada (22ª), o Avaí visita o Flamengo. O clube carioca, porém, mandará a partida em Natal, na Arena das Dunas, na quarta-feira (2), às 21h. Uma hora e meia mais cedo, às 19h30, o Internacional recebe o desesperado Vasco, no Beira-Rio.

Resta aos dois times, agora, aguardar o desfecho da rodada, que tem partidas às 16h e às 18h30 deste domingo. O Avaí ainda pode voltar à zona de rebaixamento, e o Inter pode descer algumas posições na tabela.

No outro jogo das 11h deste domingo, Grêmio e Coritiba não saíram do zero, na Arena.

O Internacional, por sua vez, perde a primeira partida sob o comando do técnico Argel Fucks e estaciona na 10ª colocação, com 28 pontos. No Brasileirão, o Colorado não terá como aspirar grandes objetivos.

Com o resultado, o Avaí chega ao 15º lugar, deixando para trás Cruzeiro e Goiás, momentaneamente. Com 23 pontos, o Leão sai da zona de rebaixamento e se reencontra com as vitórias.

Na Ressacada, o Avaí venceu o Internacional por 3 a 0, com dois gols de Léo Gamalho e um de Camacho. O destaque negativo, no entanto, ficou por conta da arbitragem, que deixou de assinalar um pênalti sobre Eduardo Sasha no primeiro tempo e marcou uma penalidade inexistente sobre Léo Gamalho, na segunda etapa. Com o gol marcado aos 24 do tempo final, o Leão soube explorar o contra-ataque e anotou mais dois tentos, matando o Colorado, que poderia ter aberto o placar antes do adversário. Competente, o Avaí usou a eficiência para conquistar um grande triunfo sobre o Colorado.

Léo Gamalho, quatro gols em dois jogos: ''Cheguei aqui com o intuito de ajudar o Avaí a sair dessa situação. Viemos de um derrota fora de casa, mas aqui em casa somos fortes e conseguimos praticamente anular os pontos fortes do Inter''.

Rodrigo Dourado reclama da arbitragem, que foi um tanto quanto polêmica: ''O pênalti marcado para eles nos prejudicou demais. Depois nos jogamos para a frente e eles conseguiram fazer os gols no contra-ataque''.

51' Termina o jogo na Ressacada!!! AVAÍ 3x0 INTERNACIONAL!

51' GOL DO AVAÍ!!! CAMACHO!!! No último lance do jogo, Camacho recebe na intermediária, encara Ernando, puxa para dentro e finaliza de perna esquerda. Alisson, parado, nada pode fazer para evitar o gol de desfecho da vitória avaiana na Ressacada!!

50' Cruzamento para a área e Pablo ajeita de peito para Vagner. Torcida do Avaí em êxtase!

49' Vitinho cruza da direita e Rodrigo Dourado é pego em impedimento.

48' Inter ronda a área sem assustar e Geferson consegue escanteio.

46' Anderson recebe dentro da área, ajeita o corpo e finaliza, já desequilibrado. Nenhum perigo para a meta avaiana.

45' Cobrança de escanteio e Rafael Moura cabeceia sem perigo algum, para fora.

44' Vitinho cruza, D'Alessandro não consegue matar no peito e Sasha descola escanteio na sequência.

44' Seis de acréscimos, sendo três da parada técnica.

44' Em contragolpe, Lovat cruza da esquerda e Camacho emenda voleio de primeira, mas joga longe.

43' Vitinho bate pelo chão e facilita o trabalho da defesa.

43' Falta sobre Vitinho. Vem bola na área.

42' Inter sai em velocidade mas o ataque é travado após Vitinho errar o passe na intermediária.

42' Rodrigo Dourado tenta surpreender chutando de longe, mas a bola desvia e fica oferecida para Vagner.

40' Segundo jogo de Léo Gamalho pelo Avaí. Dois gols marcados em cada. Que começo!

39' GOL DO AVAÍ!! LÉO GAMALHO DE NOVO!!!! Após defender a cobrança de falta, Vagner manda chutão para cima, Anderson Lopes desvia e Léo Gamalho domina sozinho na área. O artilheiro toca por baixo de Alisson e mata o jogo na Ressacada quando o momento do jogo era todo do Internacional!!

38' Vitinho bate firme e Vagner cai para defender sem dar rebote.

37' Falta perigosa a favor do Inter em cima de Sasha.

36' Wellington Martins é o lateral-direito do Internacional agora.

35' Troca no Avaí: sai Romulo e entra Tinga.

35' Romulo caído no gramado. Avaí trata de enrolar o andamento do jogo. Tinga vem aí.

34' Sai William e entra Anderson no Internacional. Avaí tem escanteio.

33' Bola rolando novamente. Rodrigo Dourado derruba Anderson Lopes.

31' Nova parada técnica para hidratação dos jogadores e da arbitragem.

30' VAGNER!! Linda jogada do Inter: Sasha toca em Geferson e recebe de volta. Em seguida, ele aciona Vitinho na meia-lua, e o camisa 21 deixa para D'Alessandro, na direita. O capitão bate de primeira e Vagner pega!

29' Vitinho, Sasha e Moura tentam invadir a área do Avaí, mas o chute do camisa 21 do Inter é bloqueado pelo batalhão de defensores catarinenses.

28' Avaí sobe ao 15º lugar com a vitória, deixando o Z4.

26' Sai Valdívia e entra Rafael Moura, no Inter.

24' GOL DO AVAÍ!!! LÉO GAMALHO!! Bola de um lado, goleiro do outro! Avaí abre o placar na Ressacada.

24' Léo Gamalho na bola.

23' PÊNALTI PARA O AVAÍ! Na primeira jogada de Pablo pela direita, ele cruza para a área e Jean Pierre anota pênalti de Paulão sobre Léo Gamalho! Cartão para o zagueiro do Inter.

22' Troca: sai Nino e entra Pablo.

21' Nino Paraíba caído no gramado. Pablo vem no lugar dele.

20' Nino Paraíba é desarmado na bola por Sasha, no flanco direito. Camisa 9 colorado faz grande partida.

19' Sasha força lançamento para Valdívia. Bola muito comprida.

18' Mudança no Avaí. Sai Marquinhos e entra Anderson Lopes. Capitão agora é Emerson.

17' Valdívia desarma Nino Paraíba e a bola fica para Geferson avançar com muita liberdade. Nervoso, o lateral-esquerdo faz cruzamento errado e o Inter perde grande chance, visto que Vitinho e D'Alessandro estavam na área.

16' Cartão amarelo para Lucas Lovat. Puxou D'Alessandro, matando contragolpe.

15' Sasha rouba a bola na saída do Avaí e ela sobra para Valdívia, que conclui de primeira, por cima.

14' Tônica da partida é a mesma: Inter com a bola e Avaí atrás da linha da redonda. Equipes parecem cansadas.

13' Cartão amarelo para Nino Paraíba. Tomou drible de Sasha e puxou o jogador do Inter.

12' No rebote do escanteio, Paulão fica com a bola, puxa para dentro e finaliza de perna esquerda, fraco.

11' Sasha e Rodrigo Dourado se isolam no flanco esquerdo e conseguem sair da marcação do Leão. Escanteio.

​9' Inter troca passes no campo do Avaí, que se fecha.

7' D'Alessandro ativa Geferson, mas erra o passe.

6' Assim como na etapa inicial, o Inter começa com maior posse de bola e pressionando o Avaí.

4' NO TRAVESSÃO!!! Sasha recebe de Valdívia na área, arruma o corpo, gira e bate colocado, no ângulo. A bola toca no travessão, quase na junção com a trave esquerda de Vagner!!

3' D'Alessandro cobra, Paulão divide com Emerson e é escanteio.

2' Falta de Lovat em Rodrigo Dourado.

12:07 Começa o segundo tempo!

Tem troca no Internacional. Entra Wellington Martins na vaga de Nilton.

Vai começar o segundo tempo.

Internacional começou o primeiro tempo em cima, pressionando com o quarteto ofensio. Em duas oportunidades, Sasha quase marcou. Após os 15 minutos iniciais, o Avaí tomou conta do jogo e quase marcou com Léo Gamalho. Fora os lances de perigo, o confronto é disputado, na maior parte do tempo, na parte central do gramado.

Paulão: ''Acho que nosso time entrou um pouco apático por causa do jogo de quinta, mas no decorrer do jogo conseguimos concentrar, equilibrar. Vamos ver o que o Argel tem pra passar pra melhorar no segundo tempo''.

50' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Avaí 0x0 Internacional.

50' Marquinhos cobra falta na área e a zaga corta.

48' Calor matinal parece influenciar no ritmo da partida nestes minutos finais.

45' Quatro minutos de acréscimo: três pela parada e mais um pelo jogo.

44' Nino cruza e Paulão afasta. No contragolpe, Vitinho enfia para D'Alessandro, mas Lovat chega antes para cortar.

43' D'Alessandro comete falta no ataque. Inter não consegue produzir como nos minutos iniciais.

41' Cobrança de escanteio de Marquinhos não dá em nada. Tiro de meta.

40' Arrancada de Nino Paraíba desde o campo defensivo. O lateral só é parado por Ernando, que empurra para escanteio.

40' Na cobrança, desvio no primeiro pau e Jéci não alcança.

39' QUE BOBAGEM! Alisson e Geferson tentam proteger e deixam Léo Gamalho roubar. O camisa 30 cruza para Camacho, que, sem goleiro, toca de cabeça para fora, com desvio. É escanteio.

38' Inter chega bem, mas Sasha é desarmado na frente da área.

37' Volta a partida.

Na verdade, Péricles Cortez sentiu a panturrilha. Tem substituição na arbitragem: sai Péricles e entra Jean Pierre Gonçalves Lima, quarto árbitro.

Árbitro Péricles Bassols Cortez parece se sentir mal. Pode haver mudança no comando da partida.

34' Parada técnica na Ressacada.

33' Falta sobre D'Alessandro, na intermediária ofensiva colorada.

31' Camacho cruza, Geferson corta e Marquinhos manda de primeira no rebote, em cima da zaga.

30' UHHH!! Camacho cruza para Léo Gamalho, que se estica todo e toca para fora, com muito perigo!

27' Valdívia recebe na entrada da área e tenta enfiar de primeira para Vitinho. A defesa corta e a bola volta nos pés do camisa 29, que finaliza de perna esquerda, por cima do gol.

26' Inter ataca. William cruza em cima de Lovat.

25' ALISSON! Camacho faz boa jogada e encontra Léo Gamalho, que domina e corta Paulão. Na sequência, o centroavante, com o gol escancarado, finaliza forte, mas em cima de Alisson, que agarra.

23' O cartão para o camisa 10 do Internacional saiu após ele cometer falta dominando com a mão em puxada de contra-ataque.

23' Cartão amarelo para D'Alessandro. Reclamou e o árbitro, como de costume, já exibiu a advertência logo de cara. O capitão está fora do jogo contra o Vasco, quarta-feira.

22' Geferson faz falta em Romulo.

21' Dourado estica pelo meio para Sasha, que não alcança. Vagner pega.

21' Após domínio inicial do Inter, jogo fica mais equilibrado e morno.

19' Nino Paraíba cruza e Camacho cabeceia por cima.

17' Marquinhos lança Romulo e Paulão protege até a saída de Alisson, mas bobeia feio e o atacante dá um toque tentando marcar. Goleiro colorado defende.

16' No contra-ataque colorado, Vitinho arruma espaço e arrisca de longe, mas isola.

15' Marquinhos cobra fechado e Alisson agarra.

15' Paulão protege, mas Lovat é mais esperto e consegue escanteio pelo lado esquerdo.

14' UHHHH!!! William levanta para D'Alessandro mandar uma bomba de primeira. O camisa 10 quase marca um golaço em chute cruzado!

13' VAGNER! Inter ronda a área do Avaí até que a bola sobra para Sasha finalizar, na ponta da área. Ele chuta forte e Vagner faz boa defesa!

11' Geferson tenta acionar Sasha pelo corredor esquerdo mas erra o passe e joga a bola para fora do campo.

10' Inter puxa contra-ataque, Valdívia entra na área e cai reclamando de pênalti. Jogo segue.

8' Marquinhos lança Romulo. O atacante é pego em impedimento.

7' QUE PERIGO! Vitinho vai ao fundo e cruza para dentro. Sasha, com o gol já aberto, tenta concluir e não tem força para fazer a bola entrar. O camisa 9 reclama de pênalti de Lucas Lovat. Na sobra, Nilton manda uma bomba para fora.

6' Marquinhos levanta e a defesa colorada tira parcialmente. Camacho pega rebote na intermediária e levanta para ninguém, direto pela linha de fundo.

6' Nino Paraíba cruza em cima de Geferson e descola escanteio.

5' Inter toca a bola e Avaí se posiciona todo atrás da linha da bola em um 4-4-2.

3' Romulo recebe na área, gira e bate de perna esquerda para fora, com perigo.

3' Avaí, de camisa azul e branca e calções e meias brancos, ataca para o lado esquerdo das cabines. Inter, todo de vermelho, tenta marcar no lado direito.

2' D'Alessandro cobra escanteio, Jéci dá uma rosca para trás mas Vagner segura na pequena área.

1' Vitinho invade a área pela esquerda e cruza, mas Emerson rasga.

11:02 ROLA A BOLA NA RESSACADA! VAMOS JUNTOS!

​11:01 Tudo pronto para o pontapé inicial.

11h Argel: ''Importante é estar concentrados e focados para fazer uma boa partida, sabemos da dificudalde''.

10:59 Gilson Kleina elogia o garoto Lucas Lovat.

10:56 Hino brasileiro já executado. Hora do estadual.

10:54 Times perfilados para execução dos hinos, nacional e catarinense.

INTERNACIONAL: Alisson; William, Ernando, Paulão e Geferson; Rodrigo Dourado, Nilton, D'Alessandro e Sasha; Valdívia e Vitinho.

AVAÍ: Vagner; Nino Paraíba, Antonio Carlos, Emerson e Lovat; Adriano, Eduardo Neto, Marquinhos e Camacho; Romulo e Léo Gamalho.

Vamos relembrar as escalações.

10:51 Equipes já em campo na Ressacada!

Avaí x Inter minuto a minuto

Encerrados os trabalhos de aquecimento na Ressacada.

Avaí também já faz aquecimento há alguns minutos no gramado.

A CBF determinou, nesta sexta, que em todos os jogos às 11h sem chuva e com temperatura superior a 28ºC, os árbitros deverão realizar uma parada para hidratação em cada tempo da partida. As paralisações devem ter três minutos e ocorrerão aos 30 minutos de cada etapa. O juiz não poderá parar o cronômetro e deve acrescer o tempo aos acréscimos. Portanto, a tendência é que haja interrupção em Avaí x Inter.

A outra partida às 11h deste domingo é entre Grêmio e Coritiba, na Arena do Tricolor gaúcho. A VAVEL Brasil também segue em tempo real este duelo.

Internacional já aquece na Ressacada. Último jogo do Colorado no estádio foi em 2011, quando venceu por 3 a 1. Em 2010 (1 a 0) e 2009 (2 a 0), os visitantes de hoje também triunfaram, e esperam repetir nesta manhã.

Avaí x Inter tempo real

O compromisso na Ressacada também será o segundo do Internacional às 11h neste Brasileirão. O anterior foi diante do Coritiba, no Beira-Rio, em 7 junho, e os vermelhos triunfaram por 2 a 0, com gols de Vitinho e Nilmar. A data da partida marcou um ano do falecimento de Fernandão, e o estádio colorado foi palco de diversas homenagens ao eterno capitão.

O horário das 11h, inserido nesta temporada ao Campeonato Brasileiro, teve ótima aceitação do público. Será a segunda vez que o Avaí entrará em campo pela manhã, a segunda na Ressacada. Na primeira, empatou em 2 a 2 com o Sport, mas com sabor amargo, visto que o Leão sofreu o empate nos acréscimos, de pênalti.

O árbitro da partida é Péricles Bassols Cortez, do RJ. O juiz será auxiliado pelos também cariocas Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Correa Farinha.

A campanha do Internacional, fora de casa, também deixa muito a desejar: apenas um triunfo, além de cinco empates e quatro derrotas. O Colorado anotou somente cinco tentos fora de seus domínios, e tomou 15. A única vitória foi atingida diante do Joinville, por 2 a 0, em 12 de julho.

Jogando na Ressacada neste Brasileirão, o Avaí faz campanha ruim: tem três vitórias, três empates e quatro derrotas, com 13 gols marcados e 16 sofridos. O Leão só bateu Flamengo, Chapecoense e Fluminense em casa.

Avaí x Inter minuto a minuto

INTERNACIONAL ESCALADO: Alisson; William, Ernando, Paulão e Geferson; Rodrigo Dourado, Nilton, D'Alessandro e Sasha; Valdívia e Vitinho.

AVAÍ CONFIRMADO! Vagner; Nino Paraíba, Antonio Carlos, Emerson e Lovat; Adriano, Eduardo Neto, Marquinhos e Camacho; Romulo e Léo Gamalho.

Vindo de três derrotas seguidas, o Avaí reencontra um velho conhecido para tentar deixar a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O novo técnico do Internacional, Argel Fucks, comandava o arquirrival Figueirense até poucas semanas, e o time de Florianópolis tenta dessa vez tirar a invencibilidade de Argel no comando do Colorado. Em quatro jogos com o novo treinador, o Inter venceu três - duas na Copa do Brasil e uma no Brasileirão - e empatou uma.

No primeiro turno, o Inter venceu por 1 a 0, graças ao gol de Vitinho. No total, foram sete jogos na história do Brasileiro. O Colorado venceu seis vezes e o Avaí apenas uma.

Com vários problemas, mas com retornos importantes, Kleina mexe no time titular.

A goleada por 5 a 2 para o Santos na última rodada, mandou o Avaí pela primeira vez à zona de rebaixamento, mas deixou outras sequelas. O zagueiro Jéci e o lateral-esquerdo Romário levaram o terceiro cartão amarelo e não enfrentam o Inter. Por outro lado, o técnico Gilson Kleina tem os retornos do capitão Marquinhos, que será titular, e do atacante Anderson Lopes, que começa no banco.

Com 20 pontos, o Avaí é o 18º colocado e Kleina fará no mínimo quatro mudanças em relação à última rodada. Vagner volta ao gol na vaga de Diego, Emerson substitui Jéci na defesa e Marquinhos ganha a vaga de Tinga.

Na lateral-esquerda, o jovem Lucas Lovat, de 18 anos, fará sua estreia como profissional, já que dos três jogadores da posição, Eltinho e Marrone estão machucados e Romário, suspenso. A única dúvida é entre Pablo e Eduardo Neto. No total, são 11 desfalques na equipe.

Além dos já citados, Everton Silva, Iury, André Lima, William, Tauã e Everton Silva estão entregues ao Departamento Médico. Renan está fora por uma punição de 30 dias por conta de doping.

Kleina espera que o time supere os erros na derrota para o Santos e a pressão por resultados para voltar a vencer no campeonato diante de sua torcida.

"Eu conversei sobre os erros contra o Santos, foram gravíssimos e que resultaram em gol. E quando os adversários vêm aqui, temos que ter competência para fazer os gols. Isso que difere a Série A da B. Não se joga de qualquer jeito, tem que ser organizado e esse grupo está sentido pelo que aconteceu...

... Esperamos agora um futuro promissor, feliz, volta uma estrutura. Tentamos passar tranquilidade ao torcedor e quero que ele saiba que estamos buscando uma resposta. Os jogadores estão loucos para fazer um resultado positivo e sair da zona de rebaixamento", garantiu.

Argel mantém equipe que avançou na Copa do Brasil.

Após a troca de técnico, o Internacional conseguiu eliminar o Ituano na Copa do Brasil e, em dois jogos no Brasileirão, conquistou quatro pontos e não sofreu gols. Com 28 pontos e em 10º lugar, o Inter está a cinco do G-4 e, para a partida contra o Avaí, repetirá o mesmo time que venceu na última quinta-feira (27) a partida de volta em Itu por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Durante o treinamento deste sábado (29) no CT do Figueirense, onde o time focou no trabalho nas bolas aéreas, Rodrigo Dourado e D'Alessandro, que eram dúvidas, tiveram sua presença confirmada. O único desfalque do Inter é o atacante argentino Lisandro López, que tem um problema no pé direito. Dourado destacou a força do Avaí na Ressacada e espera que o Inter possa manter a boa fase.

"A gente sempre trabalha, bola parada pode definir jogo, contra ou a favor. É importante. Não só a bola parada, mas procurar conhecer o adversário, aqui eles são fortes, queremos fazer um grande jogo", disse.

O palco de Avaí x Inter é a Ressacada. Jogando em casa, em 2015, o Avaí tem média de 41% de ocupação no seu estádio, o que equivale a 7.450 pagantes por partida. Contando somente o Brasileirão, a média é de 8.723 torcedores a cada confronto.

O preço do ingresso, em média, na Ilha, custa 21 reais. No ano, o recorde se deu na vitória ante o Flamengo, quando 11.868 pessoas compareceram ao estádio. Para o jogo contra o Inter, o clube de Floripa lançou uma promoção de ingressos e criou uma praça de alimentação com food trucks na Ressacada para chamar o público.

FIQUE DE OLHO Avaí x Internacional AO VIVO ONLINE: contratado por empréstimo junto ao CSKA no começo da temporada, VITINHO chegou com pompa ao Beira-Rio, credenciado pelo ótimo 2013 que fez no Botafogo. Com Diego Aguirre, porém, o atacante de 21 anos não teve sequência e recebeu críticas relativas à dedicação mostrada em campo. Mesmo assim, quando atuava, Vitinho costumava marcar gols. Após a saída do técnico uruguaio, Argel Fucks deu confiança ao camisa 21 do Inter, que virou titular da nova equipe formada pelo novo comandante. Emprestado até o fim do ano, ele pretende estender o vínculo por mais tempo.

FIQUE DE OLHO Avaí x Internacional AO VIVO ONLINE: com as lesões de Marrone e Eltinho e a suspensão de Romário, o garoto LUCAS LOVAT realizará sua primeira partida como profissional neste domingo. Mas se engana quem pensa que o lateral-esquerdo de 18 anos não tem capacidade para se tornar um dos principais nomes da posição em um futuro próximo. O técnico Gilson Kleina vê em Lovat muita qualidade de marcação e cruzamentos precisos. Para evitar que o lado psicológico prejudique o menino, o comandante tratou de passar tranquilidade ao jogador, para que desenvolva, logo na estreia, o futebol que apresenta nos treinos.

Rodrigo Dourado, sobre os trabalhos de bola parada e o Avaí: ''A gente sempre trabalha bola parada. Pode definir um jogo, contra ou a favor. É importante. Não só a bola parada, mas procurar conhecer o adversário, aqui eles são fortes, queremos fazer um grande jogo''.

Gilson Kleina, falando a respeito do momento vivido pelo Avaí: ''Futebol é pressão. Passamos e estamos passando por um momento de turbulência, mas temos que restabelecer o plano. As lesões atrapalharam muito. E quando o resultado não vem, a pressão é forte. Mas eu blindo todos os jogadores, a responsabilidade é minha e tentamos achar uma solução para a situação''.

Provável escalação do Internacional: Alisson; William, Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Nilton, Valdívia e D’Alessandro; Sasha e Vitinho.

Desde que chegou ao Internacional, o treinador Argel Fucks mudou drasticamente o sistema de escalações que era utilizado. O rodízio, imposto por Diego Aguirre, foi trocado pela máxima da repetição dos onze titulares sempre que possível. E, contra o Avaí, o Colorado não terá novidades em relação ao time que bateu o Ituano no meio de semana. No treino anterior ao confronto, Argel deu bastante atenção às jogadas de bola aérea.

Provável escalação do Avaí: Vagner; Nino Paraíba, Antonio Carlos, Emerson e Lovat; Adriano, Eduardo Neto (Pablo), Camacho e Marquinhos; Romulo e Léo Gamalho.

No Avaí, o zagueiro Jéci e o lateral-esquerdo Romário são desfalques por suspensão. Nas vagas deixadas em aberto, entram, respectivamente, Emerson e o garoto Lovat, que faz a estreia entre os profissionais. Há mudanças que Gilson Kleina realizará por questões meramente técnicas, como a saída de Diego do gol para a volta de Vagner e o ingresso do capitão Marquinhos no lugar de Tinga. A intenção é montar um time mais técnico e menos físico e veloz, segundo o comandante avaiano.

O último jogo entre Avaí e Internacional foi na 2ª rodada do Brasileiro deste ano, no dia 17 de maio. Jogando em casa, o Colorado triunfou por 1 a 0, com gol de Vitinho.

Na última rodada, o Avaí foi goleado pelo Santos por 5 a 2, na Vila Belmiro. Léo Gamalho anotou os dois gols do Leão. O Inter, por sua vez, venceu o Atlético-PR, no Beira-Rio, por 2 a 0, com tentos de Valdívia e Paulão. Na quinta-feira, porém o Colorado ganhou do Ituano e garantiu passagem às quartas de final da Copa do Brasil.

O Avaí está na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição, com 20 pontos. Enquanto isso, o Internacional é 10º colocado, com 28 pontos.

Olá, leitor da VAVEL Brasil! Por aqui, acompanharemos a partida entre Avaí x Internacional, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é na Ressacada, em Florianópolis, e seu pontapé inicial será dado às 11h deste domingo (30). Vamos juntos em mais esta jornada!