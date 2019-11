Pré-jogo: Contra o Internacional, Avaí tenta recuperação no reencontro com Argel Fucks

Vindo de três derrotas seguidas, o Avaí reencontra um velho conhecido para tentar deixar a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O novo técnico do Internacional, Argel Fucks, comandava o arquirrival Figueirense até poucas semanas, e o time de Florianópolis tenta dessa vez tirar a invencibilidade de Argel no comando do Colorado. Em quatro jogos com o novo treinador, o Inter venceu três - duas na Copa do Brasil e uma no Brasileirão - e empatou uma.

No primeiro turno, o Inter venceu por 1 a 0, graças ao gol de Vitinho. No total, foram sete jogos na história do Brasileiro. O Colorado venceu seis vezes e o Avaí apenas uma.

Com vários problemas, mas com retornos importantes, Kleina mexe no time titular

A goleada por 5 a 2 para o Santos na última rodada, mandou o Avaí pela primeira vez à zona de rebaixamento, mas deixou outras sequelas. O zagueiro Jéci e o lateral-esquerdo Romário levaram o terceiro cartão amarelo e não enfrentam o Inter. Por outro lado, o técnico Gilson Kleina tem os retornos do capitão Marquinhos, que será titular, e do atacante Anderson Lopes, que começa no banco.

Com 20 pontos, o Avaí é o 18º colocado e Kleina fará no mínimo quatro mudanças em relação à última rodada. Vagner volta ao gol na vaga de Diego, Emerson substitui Jéci na defesa e Marquinhos ganha a vaga de Tinga. Na lateral-esquerda, o jovem Lucas Lovat, de 18 anos, fará sua estreia como profissional, já que dos três jogadores da posição, Eltinho e Marrone estão machucados e Romário, suspenso. A única dúvida é entre Pablo e Eduardo Neto. No total, são 11 desfalques na equipe. Além dos já citados, Everton Silva, Iury, André Lima, William, Tauã e Everton Silva estão entregues ao Departamento Médico. Renan está fora por uma punição de 30 dias por conta de doping.

Kleina espera que o time supere os erros na derrota para o Santos e a pressão por resultados para voltar a vencer no campeonato diante de sua torcida.

"Eu conversei sobre os erros contra o Santos, foram gravíssimos e que resultaram em gol. E quando os adversários vêm aqui, temos que ter competência para fazer os gols. Isso que difere a Série A da B. Não se joga de qualquer jeito, tem que ser organizado e esse grupo está sentido pelo que aconteceu. Esperamos agora um futuro promissor, feliz, volta uma estrutura. Tentamos passar tranquilidade ao torcedor e quero que ele saiba que estamos buscando uma resposta. Os jogadores estão loucos para fazer um resultado positivo e sair da zona de rebaixamento", garantiu.

Argel mantém equipe que avançou na Copa do Brasil

Após a troca de técnico, o Internacional conseguiu eliminar o Ituano na Copa do Brasil e, em dois jogos no Brasileirão, conquistou quatro pontos e não sofreu gols. Com 28 pontos e em 10º lugar, o Inter está a cinco do G-4 e, para a partida contra o Avaí, repetirá o mesmo time que venceu na última quinta-feira (27) a partida de volta em Itu por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Durante o treinamento deste sábado (29) no CT do Figueirense, onde o time focou no trabalho nas bolas aéreas, Rodrigo Dourado e D'Alessandro, que eram dúvidas, tiveram sua presença confirmada. O único desfalque do Inter é o atacante argentino Lisandro López, que tem um problema no pé direito. Dourado destacou a força do Avaí na Ressacada e espera que o Inter possa manter a boa fase.

"A gente sempre trabalha, bola parada pode definir jogo, contra ou a favor. É importante. Não só a bola parada, mas procurar conhecer o adversário, aqui eles são fortes, queremos fazer um grande jogo", disse.