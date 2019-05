Pré-jogo: Paysandu mede forças com Bragantino visando quebrar tabu histórico

Partida válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no Mangueirão, em Belém, no Pará

A tarde deste sábado (29), em Belém, reservará uma partida de grande importância para o Paysandu, que receberá o Bragantino, às 16h30, no Mangueirão. O representante do Norte visa não somente entrar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, mas também quebrar o tabu de nunca ter derrotado o time de Bragança Paulista na história, em confronto válido pela 21ª rodada.

Querendo esquecer a eliminação na Copa do Brasil, em casa, ante o Fluminense, o Papão se apóia no último jogo válido pela Segundona para mostrar forças diante da torcida. Os paraenses derrotaram o Botafogo por 3 a 2, fora de seus domínios, e pularam à 6ª colocação, chegando aos 33 pontos, ficando a um do Sampaio Corrêa, atual 4º colocado.

Mesmo com campanha irregular no certame, o Massa Bruta tenta se motivar na vitória conquistada diante do CRB por 2 a 1, no último sábado (22), de virada. O triunfo sobre o Galo da Pajuçara, somado aos duelos da atual rodada da competição, deixou os paulistas na 10ª posição, somando 28 pontos.

A arbitragem para o encontro será de responsabilidade de um trio goiano. No apito, Eduardo Tomaz de Aquino Valadão, do quadro da CBF. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Jesmar Benedito Miranda de Paula e Evandro Gomes Ferreira, também do escalão nacional.

Dado Cavalcanti comemora foco na Série B e garante força máxima

No encerramento dos preparativos para o jogo contra o Bragantino, Dado Cavalcanti enfim pôde confirmar o Paysandu. As inúmeras lesões fizeram o comandante do Papão modificar praticamente toda a equipe considerada titular, exceto no ataque, com a permanência de Aylon e Leandro Cearense.

O principal setor prejudicado pelas contusões foi a cabeça de área, que ficou com dois homens, já que antes eram três. Após ser dúvida por dores no tornozelo direito, Yago Pikachu treinou normalmente e está confirmado entre os 11. Ele se junta ao atacante Welinton Júnior e o meia Valdívia, que não puderam atuar diante do Fluminense por já estarem inscritos por outros clubes.

Quem fica de fora são o zagueiro Thiago Martins, diagnosticado com uma distensão grau 1 no adutor coxa direita, e os volantes Jhonnatan e Ricardo Capanema, suspenso e com problemas na região lombar, respectivamente. Esquecendo a eliminação para o Tricolor carioca, Dado comenta que agora poderá focar no acesso à elite, principal objetivo no ano, destacando a importância da Série B.

"É a nossa competição, o que nos resta até o final do ano e o que vamos agarrar. Analisando friamente e positivamente, sabemos que os jogos contra os adversários que passaram a semana descansando e jogam contra o Paysandu no final de semana não vão mais acontecer. Agora, quando o adversário for descansar, o Paysandu também descansará", ponderou o técnico bicolor.

Bragantino tem volta do artilheiro para surpreender

Mesmo com missão complicada e fazendo a campanha mais irregular do campeonato, totalizando nove vitórias, dez derrotas e apenas um empate, o Bragantino não terá muitos problemas para o duelo diante do Paysandu. O Massa Bruta só terá apenas um desfalque e contará com o retorno do artilheiro Jobinho.

A única ausência do alvinegro é o volante Everton Dias, vetado pelo departamento médico do clube por não ter se recuperado a tempo de uma entorse no tornozelo esquerdo. O goleador dos paulistas, que voltou bem, deverá iniciar entre os 11, mas ainda disputa uma vaga com Rodolfo.

Por conta disso, o time-base deverá ser o mesmo do último final de semana. Lamentando a ausência contra os bicolores, o cabeça de área garante que gostaria de estar atuando para ajudar a equipe e afirma estar trabalhando para voltar a ter condições de jogo o mais rápido possível.

"Vontade é o que não me falta. Meu lugar não é aqui no departamento médico, sim dentro de campo correndo e ajudando meus companheiros enquanto a bola rola. Também não posso ficar me enganando e achar que isso vai acontecer. Estou trabalhando firme para volta o mais rápido possível, mas a dor ainda é intensa", explicou o meio-campista.