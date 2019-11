Oscar e Ramires são afastados por lesão e Dunga chama Coutinho e Rafinha Alcântara para amistosos

Depois de repercussão negativa por não convocar o meia Phillipe Coutinho, para os amistosos contra Costa Rica e Estados Unidos - a serem realizados nos dias 5 e 8 de setembro, respectivamente, o técnico Dunga finalmente chamou o jogador do Liverpool. O meio-campista, que disputou a última Copa América, no Chile, reaparece em consequência da lesão de Oscar, que foi cortado.

Outro nome que surge na lista da Seleção Brasileira para os duelos amigáveis é o de Rafinha Alcântara, na vaga do polivalente Ramires, também afastado por conta de uma contusão. Irmão de Thiago, que defende a Seleção Espanhola, Rafinha aparece pela primeira vez no time principal. O atleta estava integrado ao grupo olímpico, forçando o comandante a anunciar um substituto.

Apesar de terem iniciado a temporada europeia normalmente, a dupla do Chelsea foi poupada após apresentarem problemas físicos. O elenco se apresentará no próximo domingo (30) para viajar a Nova Jersey, cidade onde irão duelar com os costarriquenhos, na Red Bull Arena. Já a partida diante dos estadunidenses será disputada em Foxborough, no Gillette Stadium.

Feliz com a estreia no esquadrão de cima, o articulador do Barcelona disse ter sido pego de surpresa: "Estava tocando violão quando recebi a notícia, estou monstruosamente feliz. Fiquei surpreso, pois realmente não esperava que fosse chamado. Fiquei muito feliz mesmo", afirmou.

Já Coutinho acumula a 19ª convocação, atuando em 11 oportunidades pela Canarinho. Dessas, o armador marcou apenas uma vez, mas esperando se consolidar cada vez mais com um espaço no esquadrão pentacampeão mundial.

A delegação brasileira chegará ao país norte-americano já nesta segunda-feira (31), realizando os primeiros trabalhos no CT do New York Red Bulls no mesmo dia. A atividade está marcada para às 17h (18h de Brasília). Relembre a lista de convocados para os confrontos.