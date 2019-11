Vasco da Gama x Figueirense no Brasileirão Série A 2015 (0-1)

Encerramos nossa transmissão por aqui. Obrigado à todos que nos acompanharam. Siga a VAVEL Brasil no Twitter e no Facebook.

Na próxima rodada, o Vasco viaja a Porto Alegre para enfrentar o Inter, quarta-feira (2), às 19h30 (de Brasília). Já o Figueirense, recebe o Grêmio no Orlando Scarpelli, quinta-feira (3), às 21h.

Com a derrota, o Vasco segue na lanterna com 13 pontos. Situação é muito complicada. Com a vitória, o Figueirense vai à 26 pontos e se afasta um pouco dos times da zona do rebaixamento.

Após apito final do árbitro, torcida do Vasco vaia a equipe e xinga o presidente Eurico Miranda.

DE NOVO! A história volta a se repetir no Maracanã. Assim como contra o Coritiba, o Vasco perde no último minuto. Desta vez o adversário foi o Figueirense.

49' FIM DE JOGO NO MARACANÃ!

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FIGUEIRENSE!!! MARCÃO!!! Contra-ataque da equipe catarinense foi fatal. Marcão recebeu de frente para Martín Silva e tocou na saída do goleiro.

47' ALEX MURALHA!!! Nenê cobrou escanteio e a defesa do Figueirense afastou. Na sequência, Luan cruzou e a bola ia em direção ao gol, mas Muralha fez outra grande defesa.

46' Escanteio para o Vasco.

46' Fim de jogo dramático no Maracanã. Tensão toma conta da arquibancada e das equipes que jogam pela vitória. Pressão enorme sobre o Vasco que precisa vencer.

45' Rafael Silva arrisca finalização de fora da área por cima do gol.

45' Acréscimo de 4 minutos.

44' PÚBLICO E RENDA - RENDA: R$436.840,00 - PÚBLICO PAGANTE: 14.857 - PÚBLICO PRESENTE: 17.940

43' Jogo recomeça.

42' Luan e Dudu se chocam de cabeça e o jogo está parado. Luan receberá atendimento médico fora de campo.

39' Romarinho arrisca de fora da área e manda longe do gol.

38' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO - SAI: Julio dos Santos - ENTRA: Romarinho.

37' MARTÍN SILVA!!! Cruzamento do Dudu da direita, Marcão subiu mais que Luan e cabeceou firme, mas Martín Silva defendeu.

37' Jorginho chama Romarinho, filho do ex-jogador Romário.

36' Dudu foi lançado mas perdeu o tempo de bola, dando chance para defesa do Vasco se recuperar.

33' QUASE UMA PINTURA! Clayton recebe cruzamento da direita, mata no peito e finaliza de voleio. Martín Silva só olhou e por pouco o Figueirense não abriu o placar.

32' Escanteio cobrado e Alex Muralha tira de soco.

32' MURALHA DE NOVO!!! Nenê cruza e Christiano cabeceia no canto para grande defesa de Alex Muralha. Escanteio para o Vasco.

30' Torcida do Vasco começa a ficar nervosa e impaciente. Jogo ganha em emoção.

28' Escanteio é cobrado, defesa do Figueirense afasta, Andrezinho recupera a bola na entrada da área e serve Nenê na ponta, mas o assistente marca impedimento.

27' CARTÃO AMARELO PARA YAGO!

27' TRAVADO! Contra-ataque rápido do Vasco, Nenê serviu Rafael Silva que não viu Christiano entrando livre pela esquerda e optou por chutar. O chute foi travado pela defesa. É escanteio.

25' CARTÃO AMARELO PARA ALEX MURALHA! Por retardar o jogo.

24' MURALHA!!! Rafael Silva chuta de fora da área e o goleiro do Figueirense espalma para o lado. No rebote, Thalles chuta na rede pelo lado de fora.

22' Torcida do Vasco foi a loucura com o gol que Thalles perdeu.

22' INACREDITÁVEL, THALLES! Christiano cruza da esquerda para dentro da áreaa, Thiago Heleno errou o tempo da bola que sobrou limpa para Thalles de frente com Alex Muralha. O atacante do Vasco demorou a finalizar e deu tempo do Marquinhos Pedroso se recuperar no lance.

21' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE - SAI: Alemão - ENTRA: Marcão

20' Nova falta na intermediária para o Vasco, Nenê joga na área e a defesa do Figueirense afasta.

18' Bruno Alves sai de campo para atendimento médico. Zagueiro estava com a boca sangrando.

17' O jogo continua em aberto no Maracanã. As duas equipes jogam para vencer. A situação dos dois times na tabela do Brasileirão não é confortável, principalmente a do Vasco.

17' Cruzamento da direita do Luan para o Thalles mas o atacante cometeu falta em Bruno Alves.

14' Falta cobrada para área do Vasco e a defesa afastou o perigo.

14' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE - SAI: João Vitor - ENTRA: Yago

14' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO - SAI: Jean Patrick - ENTRA: Thalles

13' Figueirense tem falta na intermediária.

13' CARTÃO AMARELO PARA LUAN!

12' ALEX MURALHA!!! Nenê cruzou na medida para Julio dos Santos, em posição legal e livre, cabecear. Alex Muralha salva o Figueira de novo.

11' CARTÃO AMARELO PARA MARQUINHOS PEDROSO!

11' Outra falta para o Vasco, desta vez na intermediária. Torcida cresce mais ainda.

10' Nenê cruza e Alex Muralha tira de soco. Na sequência, Christiano cruzou e Muralha - de novo - afastou de soco.

10' Falta na entrada da área para o Vasco. Nenê na bola.

7' O jogo deu uma esfriada

2' Vasco marca presença no campo de ataque e a torcida grita "Vamos ganhar Vasco!"

2' Torcida do Vasco cresceu conforme o primeiro tempo estava em andamento. Público é bom em relação as vendas até o fim da tarde de sexta, quando apenas pouco mais de 4 mil ingressos foram vendidos.

1' Logo no início Alemão avança pelo espaço no meio e finaliza de longe, mas a finalização sai fraca pela linha de fundo, sem perigo.

0' Começa o segundo tempo no Maracanã!

Após o telão do Maracanã informar a substituição de Riascos, torcida do Vasco comemorou.

SUBSTITUIÇÃO NO VASCO - SAI: Riascos - ENTRA: Andrezinho.

SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE - SAI: Paulo Roberto - ENTRA: Fabinho

Bom primeiro tempo no Maracanã. As duas equipes foram ao ataque e proporcionaram grandes chances de gol. O Vasco começou tomando a iniciativa nos primeiros 15 minutos, mas depois disso o Figueirense equilibrou e começou a dar trabalho a defesa vascaína. Alex Muralha foi o grande nome do primeiro tempo.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Vasco 0 x 0 Figueirense.

45' QUE PINTURA! Clayton toca para Dudu que devolve de peito para o atacante. Ele da um chapéu na marcação e toca de cabeça de cobertura por cima de Martín Silva, mas a bola acaba saindo por cima do gol também. Ia ser um golaço no Maracanã.

44' CARTÃO AMARELO PARA BRUNO ALVES!

44' Vasco sai em contra-ataque e Bruno Alves comete falta em Rafael Silva.

44' Alemão cobra a falta na barreira.

44' CARTÃO AMARELO PARA GUINAZU!

44' Falta na entrada da área para o Figueirense.

44' Rafael Silva é lançado e Alex Muralha sai do gol para chutar a bola pra longe.

43' QUASE VASCO! Christiano vai a linha de fundo e cruza rasteiro, a bola passa do Alex Muralha e chega em Jean Patrick que dribla o goleiro mas fica sem ângulo pra finalizar. O lateral se enrola com a marcação do Figueirense e sai com bola e tudo.

41' Nenê cruza e a defesa do Figueirense afasta.

40' Falta em Rafael Silva. Torcida do Vasco cresce. Foi dali que saiu o gol da classificação contra o Flamengo, sofrida pelo mesmo jogador.

39' MURALHA!!! Nenê cruza na primeira trave e Anderson Salles desvia, mas Alex Muralha faz uma grande defesa e salva o Figueirense.

38' Vasco tem escanteio a seu favor.

34' Nenê cobra falta para dentro da área do Figueirense e Anderson Salles desvia para fora.

31' Vasco tem mais posse de bola mas já não tem o controle do jogo como nos primeiros 15 minutos de jogo.

29' Paulo Roberto recebe na entrada da área, corta a marcação e finaliza de esquerda pra fora sem muito perigo.

28' Jogo animado no Maracanã. As duas equipes atacam muito.

27' PRA FORA! Bate e rebate na área do Figueirense, Rafael Silva ganha da defesa e a bola sobra para Riascos que chuta pra fora.

26' FOI PÊNALTI OU NÃO FOI? Dudu recebe na área e é derrubado por Luan. Árbitro mandou seguir e o atacante do Figueira ficou reclamando.

25' MURALHA!!! Zaga do Figueirense sai jogando mal, Rafael Silva intercepta o passe, avança e arrisca de fora, no cantinho, mas Alex Muralha faz grande defesa.

24' Nenê cobra escanteio e Luan faz falta de ataque.

24' Nenê invade a área e na hora do cruzamento foi bloqueado. Escanteio para o Vasco.

22' PRA FORA! Figueirense se anima no jogo e Paulo Roberto arrisca de fora da área. A bola sai fraca pela linha de fundo.

21' POR CIMA! Dudu cobra escanteio e Alemão cabeceia por cima. Torcida do Vasco se assusta.

20' QUE PERIGO! Dudu invade a área pela esquerda e toca para Clayton chutar de frente pro gol, mas o chute do atacante do Figueira foi desviado na hora certa. Escanteio.

19' Leandro Silva evitou a saída da bola pela linha de fundo de ataque e cruzou para área do Vasco, mas Anderson Salles afastou o perigo.

16' Vasco mostra uma postura diferente, com vontade de vencer. A torcida vê isso e não para de cantar.

15' QUE PERIGO! Christiano recebe na área e chuta cruzado. A bola passou por Alex Muralha mas o zagueiro afastou antes de chegar no Rafael Silva na segunda trave.

15' Dudu é lançado, invade a área e ganha disputa com Anderson Salles, mas o assistente marcou falta do atacante do Figueirense.

14' Vasco toma a iniciativa do jogo e tem apoio da torcida. Figueirense se defende.

13' Clayton retorna ao campo de jogo.

11' Clayton sente dores e sai de campo para atendimento médico.

7' PRESSÃO VASCAÍNA! Vasco tem dois escanteios seguidos mas a defesa do Figueirense afasta o perigo nas duas oportunidades.

5' Christiano é lançado na linha de fundo mas não chega a tempo e a bola sai pela linha de fundo.

4' Figueirense tem dificuldade de sair jogando. Vasco tem o controle da posse de bola.

1' Vasco tenta nova chegada ao ataque, dessa vez pela direita com Jean Patrick, mas é tiro de meta para o Figueirense.

1' UUUH!!! Logo antes do primeiro minuto de jogo o Vasco sobe ao ataque pela esquerda, Riascos entra na área e chuta cruzado. Julio dos Santos não conseguiu chegar na bola mas mesmo assim a torcida gritou "Uh!"

0' Começou o jogo no Maracanã! Saída do Vasco.

Vai começar o jogo no Maracanã. Torcida do Vasco canta alto e apoia o clube.

Equipes em campo. Hino nacional toca neste momento no Maracanã.

As equipes se preparam para entrar em campo.

Público no Maracanã é relativamente bom. Até a tarde de ontem, apenas 4 mil ingressos foram vendidos. Torcida faz sua parte e vem apoiar o clube.

Nem mesmo a classificação sobre o Flamengo animou os torcedores. Apenas pouco mais de 4 mil ingressos foram vendidos até o encerramento das vendas na tarde de sexta (28).

Com tantos desfalques no ataque, Rafael Silva - que brilhou ao marcar o gol da classificação do Vasco na Copa do Brasil - terá nova oportunidade no 11 titular vascaíno.

No quarto jogo pelo Vasco, o técnico Jorginho mudará sua escalação pela primeira vez devido aos desfalques. Madson tem estiramento na coxa e está fora. Dagoberto pode deixar o clube e deve seguir treinando separado do restante do elenco, enquanto Eder Luis ainda faz trabalho à parte de fortalecimento muscular. O zagueiro Rodrigo e o atacante Jorge Henrique estão suspensos pela expulsão na derrota para o Goiás na rodada anterior.

Apesar da boa fase, a situação do Figueirense na tabela do Brasileirão não é boa. A equipe está em 14º lugar com 23 pontos, dois pontos a mais que o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, o Coritiba que tem 21.

Por outro lado, o adversário é o Figueirense, que eliminou o vice-líder Atlético-MG. O time de Santa Catarina vive boa fase e pode complicar a situação do gigante da Colina.

Martín Silva, goleiro do Vasco: "O time quer fazer esse jogo, aquele que a gente vai olhar e falar "esse mudou a história", "daqui para frente a coisa vai mudar". Estamos focados em reagir, precisamos levantar nesse torneio e não abandonar a luta"

Apesar de estar na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Vasco eliminou o rival Flamengo na Copa do Brasil. Talvez isso dê um novo ânimo a equipe do técnico Jorginho.

O jogo será no estádio do Maracanã. No último jogo do Vasco no estádio pelo Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Coritiba com gol no fim do jogo, por 1 a 0.

Na lanterna do campeonato com apenas 13 pontos, o Vasco tem jogo duro e precisa da vitória para voltar a respirar. A situação do cruzmaltino é complicada e o risco de rebaixamento é grande.

Acompanhe agora o confronto entre Vasco da Gama x Figueirense válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.