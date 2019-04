Em jogo com diversas chances perdidas, Mogi Mirim e Bahia ficam no empate

Partida realizada no Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim/SP, na noite deste sábado (29). Jogo válido pela rodada 21 do Campeonato Brasileiro da Série B 2015.

Um jogo repleto de oportunidades. As duas equipes envolvidas no confronto buscavam desesperadamente os três pontos. Mas a ineficácia e a falta de pontaria na conclusão dos lances de gol comprovaram o péssimo momento em que Mogi Mirim e Bahia vivem nesta fase da temporada. Em partida realizada no Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim/SP, os times empataram em 1 a 1.

Com o desastroso resultado, o Sapão subiu uma posição, mas continua em situação delicada, no 19º lugar, com 18 pontos. O Esquadrão de Aço, por sua vez, empata pela quarta vez consecutiva e segue em queda livre. Agora, os baianos ocupam a sétima colocação, com 35 pontos ganhos.

Na próxima rodada, a ser realizada nesta terça-feira (1º), as equipes entram em campo no mesmo horário, às 20h30. O Bahia encara o CRB na Arena Fonte Nova, em Salvador/BA, enquanto o Mogi Mirim mede forças contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em São Luís/MA.

Golaços ficaram no quase; primeiro tempo empatado sem gols

As oportunidades perdidas foram o destaque da partida. Os donos da casa arriscaram mais, no entanto, os visitantes também tiveram seus momentos de levar perigo à meta alvirrubra. Aos sete minutos, o Bahia quase balançou as redes. Hayner cobrou lateral e mandou a bola para a área, a defesa do Mogi Mirim falhou e Maxi Biancucchi emendou um belo voleio. Daniel fez grande defesa ao espalmar a pelota para a linha de fundo.

Os mandantes responderam aos 13, quando Franco cruzou e quase marca um golaço. Douglas Pires salvou o Tricolor. O Bahia chegou duas vezes ao campo de ataque. Na primeira, Vitor cruzou na área, Alexandro desviou de cabeça e a defesa afastou. Em seguida, a equipe tricolor ficou com a sobra e Souza chuta fraco de fora da área. Daniel segurou fácil. Aos 27, o Mogi voltou a atacar quando Magal arriscou de longe e a bola desviou em Jaílton, passou por Douglas Pires e tirou tinta da trave.

Se a equipe paulista não conseguiu balançar as redes no primeiro tempo, deve-se também ao goleiro Douglas Pires. Aos 37 minutos, Dieguinho avança pela linha de fundo e alça bola na área. O arqueiro afasta e Magal fica com o rebote. O volante tira a marcação da jogada e chuta para nova defesa do goleiro baiano. No segundo rebote, Matheus Ortigoza, sozinho, chutou em cima da defesa. A pelota bateu na trave e saiu. Inacreditável chance perdida pelos mandantes.

Times erram nas finalizações, marcam e empatam

A alternância de chances de gol continuou no segundo tempo. Aos oito minutos, foi a vez do Mogi Mirim. Dieguinho fez boa jogada individual, passou pelos marcadores no lado esquerdo de ataque e cruzou para Matheus Ortigoza. Sozinho, sem goleiro, o atacante não completa cruzamento corretamente e manda a bola por cima do gol. No minuto seguinte, a resposta do Bahia. Hayner cobrou lateral novamente dentro da área, Kieza tocou para o meio e ficou com a sobra. Mesmo sem ângulo, centroavante chuta e Daniel fez a defesa.

Após tanta insistência e oportunidades perdidas, o placar foi aberto aos 14 minutos pelos donos da casa. Michel cruzou na lateral-esquerda, e Matheus Ortigoza, sozinho mais uma vez, completou e acertou o alvo. Bola na rede. O Bahia tentou adiantar as peças para atacar, mas foi abafado pela estratégia do Sapão. Aos 27 minutos, o Mogi Mirim chegou mais uma vez. Everaldo deu ótimo lançamento para Luiz Fernando, que acionou Matheus Ortigoza. O autor do primeiro gol subiu e cabeceou. A pelota bateu no travessão.

No entanto, quem balançou as redes foi o Bahia. Sem muitas chances reais de gol, o Tricolor chegou ao empate. Zé Roberto avançou pela linha de fundo e cruzou rasteiro para a área. A bola passou por toda a defesa do Mogi Mirim, mas Kieza deu um carrinho e igualou o marcador. A partir dos 40 minutos, vários ataques e oportunidades.

Na primeira, o Mogi Mirim chegou com Heré, que recebeu cruzamento de Léo Bartholo e mandou para fora. Depois, duas oportunidades do Esquadrão de Aço. No primeiro lance, Zé Roberto recebeu na esquerda e deu bom passe para Tiago Real. O meia chutou e Daniel fez a defesa. Em seguida, após bate-rebate dentro da área da equipe paulista, Maxi Biancucchi chutou a bola por cima do gol defendido por Daniel.