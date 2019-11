Resultado Chapecoense x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2015 (1-3)

Fique de olho no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes. Te esperamos na próxima. Até lá!

Cléber Santana: "Vamos trabalhar nossos erros, principalmente no primeiro tempo e levantar a cabeça pra próxima rodada."

Jádson: "Jogar aqui não é fácil. Viemos aqui e fizemos bom trabalho. É seguir assim."

93' FIM DE PAPO em Chapecó. O Timão domina e vence de forma impressionante. 3 a 1 em Chapecó.

92' Corinthians garante uma vitória incrível no caminho rumo ao título. Vence de forma autoritária fora de casa e mantém a vantagem.

91' GOL DO LÍDER! Batida alta, forte e sem chance de defesas. Pra garantir a ponta.

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JÁDSON, PRA MATAR O JOGO!

89' PÊNALIDADE MÁXIMA PRO TIMÃO! Rildo recebe tranco de Vilson e lance é marcado.

88' O jogo está aberto. Nada decidido. Vem pressão!

87' A zaga afasta o perigo.

87' Camilo arrisca e Cássio espalma! Escanteio.

86' Bruno Rangel cabeceia fraco e Cássio pega tranquilo.

85' Reta final de partida.

84' NÃO CHUTOU! Jádson teve tudo pra marcar, mas não chutou e a zaga afastou.

83' TROCA O TIMÃO: Love sai e entra Danilo.

82' PEEEERDE MAIS UM CONTRA ATAQUE! Love retoma a bola, teve tudo pra marcar, mas tocou forte pra Renato e a bola saiu!

81' Apodi cruza fechado e a bola sai fechada demais.

80' MUDA A CHAPECOENSE: Sai Thiago Luis e entra Wagner.

79' O jogo é pegado, com as equipes tendo dificuldades na criação.

78' Arana chega bem na linha de fundo, cruza e a zaga afasta.

77' Timão não consegue armar ataques e o jogo fica truncado.

76' Corinthians se recompõe e fecha os espaços.

75' MUDA O TIMÃO: Malcom dá lugar à Rildo.

74' Cássio sai, pega, larga, a zaga tira e o Corinthians se salva.

73' JÁDSON, NO TRAVESSÃÃÃÃÃO! Meia corta pra canhota, arrisca e a bola assusta!

72' PEEEEERDEU! Elias arranca, dá meio gol pra Love, mas ele perde o tempo da bola!

71' Jádson erra a bola, acerta o marcador e comete falta.

70' Apodi claramente mancando no gramado. Preocupa.

69' Malcom é lançado, cai, mas o jogo segue.

68' Camilo escora de cabeça, mas ninguém apareceu pro chute.

67' Renato Augusto tenta jogada individual, mas a zaga retoma.

66' MUDA A CHAPECOENSE: Maranhão entra e sai Ananias.

65' JÁDSON, AMARELO. Retardou o jogo.

64' Renato faz linda jogada, rola pra Malcom cruzar, mas Love não alcança.

63' Apodi cruza forte demais e sai em linha de fundo.

62' Ananias arrisca de fora, mas manda longe.

61' Apodi ataca de novo, mas Elias aparece na cobertura.

60' Elias tromba com a marcação e o juíz marca falta.

59' FELIPE, AMARELO. Matou contra ataque e está fora do próximo jogo.

58' Love arrisca de fora e isola.

57' Jádson tabela com a zaga rival, mas chute sai por cima.

56' Torcida apóia e grita em favor de seu time.

55' Bruno Rangel arrisca, explode na marcação e sobra fácil pra Cássio.

54' AMARELO, NETO. Por reclamação.

53' Chapecoense volta mais ofensivo, usando bem o lado direito e levando muito perigo.

52' APODI, PRA FOOOOOORA! Corte do lateral pra perna esquerda, Cássio fez golpe de vista e a bola bate na proteção da trave.

51' Elias arrisca e a bola explode na defesa.

50' Na sequência, Thiago Luís estava impedido.

49' CÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSIO! Milagre do goleiro após cabeçada à queima roupa de Camilo.

48' Cléber Santana recebe, mas em impedimento.

47' Thiago arrisca de fora e manda a bola nas arquibancadas.

46' Camilo sairia na cara do gol, mas o impedimento foi marcado.

45' MUDA A CHAPECOENSE: Camilo entra e sai Elicarlos. No reinício do segundo tempo.

O gol que renasce o time da casa, de Bruno Rangel

Linha de passe e gol de Vágner Love.

Elias e o bele contra ataque.

Love: "Precisamos ter mais atenção. O time tem de matar o jogo quando aparece a chance. É ter atenção."

Bruno Rangel: "Precisamos marcar o Jádson e o Renato, que estão jogando bem e ser mais agressivo. Estamos vivos."

Fim de papo no primeiro tempo. Timão vai vencendo por 2 a 1.

49' NO LANCE FINAL! Apodi avança, cruza rasteiro, passa pela zaga e Bruno Rangel fecha pra acender o jogo.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BRUNO RANGEL, DA CHAPECOENSE!

47' Malcom manda de primeira e o chute sai em lateral.

46' Mais quatro minutos.

45' Na batida do escanteio, Elicarlos comete falta.

44' CÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSIO! Uma pedrada, o goleiro quaaaaaaaaase toma um peru! Escanteio.

43' Ananias sofre falta e vem cobrança de longe.

42' Jádson tenta jogada individual, cai mas o jogo segue.

41' Corinthians domina completamente a partida. Intensidade enorme.

40' Reta final do primeiro tempo.

39' No meio do gol, Danilo pega firme.

38' Corinthians tem falta muito perigosa.

37' Corinthians troca passes na defesa em busca dos espaços.

36' Jogo reiniciado após atendimento ao lateral alvinegro.

35' MUDA O CORINTHIANS: Guilherme Arana entra e sai Uendel, com uma contusão na perna esquerda.

34' Jádson ia dando meio gol pra Elias, mas Vilson salvou na hora H!

33' PRA FOOOOOOOOOOORA, RENATO! Bola cruzada sobra pro camisa que bate colocado e tira tinta da trave!

32' Jogo fica mais lento, mais cadenciado, com as duas equipes sem muito ímpeto ofensivo.

31' Chute do Elias pega na defesa, reclamação de pênalti, mas o jogo segue.

30' QUE SUSTO! Dener chutou, Felipe desviou e levou perigo.

29' Falta perigosa para o time da casa. Defesa alvinegra em perigo.

28' MALCOM, AMARELO. Carrinho em Apodi e o segundo do jogo.

27' Apodi cruza fechado, mas forte demais. Ninguém aproveita.

26' Chapecoense com muitos chutões, facilitando a defesa alvinegra.

25' Partida se reinicia.

24' Parada técnica no meio do primeiro tempo.

23' Bruno Rangel se antecipa e manda pro gol, mas Cássio pega firme.

22' Na briga pela liderança, o Galo abre o placar contra o Fluminense, no Maracanã.

21' Apodi é lançado pela direita, mas a bola sai forte demais.

20' Contra ataque alvinegro é muito bom e com várias peças ofensivas. Jogo é legal.

19' Time de Chapecó tenta atacar, mas encontra um forte muro de defesa.

18' Chapecoense erra muito e torcida sente o golpe.

17' AMARELO, ELICARLOS. Pancada forte em Malcom.

16' Fágner tenta jogada pela direita, mas a bola bate no lateral e sai em linha de fundo.

15' O começo corinthiano é avassalador. Caminha bem pra vitória.

14' QUE FASE! Blitz sensacional, time trocou passes na frente da área, armou jogada até cair na esquerda pra Uendel, que cruzou na medida pra Vágner Love ampliar.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LOVE, DO TIMÃO!

12' O temor para os alvinegros é o forte recuo que o time sofre quando abre o placar fora de casa.

11' Corinthians controla bem o jogo e neutraliza, neste começo, o time da casa.

10' CONTRA ATAQUE MORTAL! Elicarlos falha, Renato arranca, faz linda jogada, cruza pra trás e Elias manda de primeira no canto do gol!

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ELIAS, DO TIMÃO!

8' Malcom arrisca e Danilo pega em dois tempos.

7' A zaga tira e Chapecoense tinha bom contra ataque, mas Ralf salvou.

6' Contra ataque muito rápido do Timão, da direita pra esquerda, Love tem a chance, Danilo salva e o escanteio acontece.

5' Corinthians se fecha bem e arma um bloqueio defensivo forte.

4' Jádson tenta lançar pelo meio de ataque, mas a bola sai forte demais e fácil para Danio.

3' Jogo estava parado e já reinicia.

2' Boa jogada de Fágner pela direita, cruzamento na área e Danilo tromba com Apodi e pega na sequência.

1' Chapecoense começa pressionado e Corinthians se defende.

0' Autoriza o árbitro e a bola rola na Arena Condá.

A bola vai rolar em Chapecó.

Corinthians com o uniforme II também: camisa preta com listras brancas, calção e meias pretas.

Chapecoense com o uniforme II: camisa, calção verde e meias brancas.

Equipes no gramado, o sol brilha forte, as torcidas fazem festa e o Hino Nacional Brasileiro ecoa em Chapecó.

Equipes na boca do túnel de acesso. O protocolo oficial vai começar e a partida vai iniciar.

A rodada passada renasceu Vágner Love. Com dois gols, na goleada por 3 a 0 contra o Cruzeiro, pegou confiança novamente e é esperança pra partida.

Corinthians é a melhor defesa, terceiro melhor ataque, melhor mandante e mehor visitante. Tudo isso estará a prova daqui a pouco.

Jogando em casa, o time verde tem desempenho excepcional. Apenas uma derrota, para o São Paulo, dois empates e sete vitórias. O problema é fora de casa, onde o desempenho é o contrário.

O público é ótimo na Arena Condá. Corinthians terá uma vida extremamente difícil.

Na terça-feira, o clube completará 105 anos de história e pela segunda vez seguida, enfrentará o tricolor carioca em meio às comemorações.

Corinthians tem vários pendurados. Cássio, Fágner, Gil, Felipe, Renato Augusto são os titulares que podem ficar de fora contra o Fluminense, quarta-feira que vem.

Chapecoense vem de derrota para o Coritiba, fim de semana passada, na capital paranaense.

Time da casa terá em Bruno Rangel, as esperanças de balançar as redes. Forte, com ótima presença de área e identificado com o clube, quer seguir ajudando.

As equipes estão em trabalho de aquecimento e reconhecimento do gramado. Dentro de instantes a bola vai rolar. É o líder em campo, em busca da manutenção da vantagem.

Chapecoense definido: Danilo; Apodi, Neto,Vilson, Denner; Elicarlos; Bruno Silva, Cleber Santana, Tiago Luís, Ananias; Bruno Rangel. Téc: Vinicius Eutrópio.

Como de costume, a Fiel torcida lota sua parte reservada na Arena Condá. Expectativa de casa cheia e pressão encima do líder.

Corinthians escalado: Cássio; Fagner, Felipe, Gil, Uendel; Ralf; Elias, Jadson, Renato Augusto, Malcom, Vagner Love. Téc: Tite.

As equipes estão presentes na Arena Condá. Torcida começa a chegar no estádio para a partida.

O reencontro se dará à partir das 16 horas, horário de Brasília.

Em 2014, as equipes se enfrentaram duas vezes. No turno, em Santa Catarina, Guerrero marcou o gol da vitória. No segundo turno, um empate na Arena Corinthians frustrou a Fiel Torcida.

No meio de semana, na mesma Arena Condá, a Chapecoense bateu a Ponte Preta pela Copa Sul-Americana, avançando de fase. O jogo foi marcado pelo gramado cheio de poças de água e quase impraticável.

A campanha em casa do time alviverde é sensacional, um dos melhores do torneio. Incrivelmente, o time de Chapecó se mantém na nona posição há várias rodadas.

Jádson e Felipe eram dúvidas para a partida, mas foram confirmadas suas presenças no jogo. Bruno Henrique, suspenso, será o único desfalque. Ralf será o substituto.

A semana foi conturbada no Timão. A eliminação, terceira em Itaquera, para o Santos na Copa do Brasil, foi cheia de polêmicas, após Tite poupar alguns jogadores.

Relembre os melhores momentos da partida pelo primeiro turno.

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na segunda rodada. Cumprindo punição, o Timão mandou o jogo em Araraquara, no estádio da Fonte Luminosa. Em um jogo fraco tecnicamente, contando com nomes conhecidos ainda no elenco, como Guerrero e Petros, coube à Fábio Santos marcar o gol único da partida, após desvio em Mendoza.

A Arena Condá será o palco da partida entre Chapecoense x Corinthians, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Apodi, lateral. Símbolo do time que tem um índio como mascote. A flecha da equipe demonstra uma velocidade absurda, muita ofensividade e habilidade, além de bom arremate de fora. É uma das principais armas do time de Chapecó.

FIQUE DE OLHO: Renato Augusto, meia. Regularidade, doação, inteligência tática, arremate de fora da área e muita qualidade no passe, são as principais características do camisa 8, um dos melhores em sua posição no país.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 9º Chapecoense 28 20 1º Corinthians 43 20

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

