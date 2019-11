Cruzeiro x Santos no Brasileirão Série A 2015(0-1)

FIM DE JOGO! Santos vence o Cruzeiro por 1 a 0. Ricardo Oliveira marcou seu 12º gol sendo assim o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro

CARTÃO AMARELO! Arrascaeta tenta atrapalhar Vanderlei e é punido

46' Léo Cittani entra no lugar de Lucas Lima. Última mudança no Santos

45' Juiz indica mais 4 minutos de acréscimos.

44' Outra blitz do Cruzeiro que não dá em nada. Foram 4 cruzamentos sem sucesso

41' Cruzeiro ainda tenta pressionar e vai bater outra falta lateral na área. Após a cobrança Bruno Rodrigo cabeçou para fora

EXPULSO FABRÍCIO! Duas faltas seguidas do lateral esquerdo em que recebe dois cartões. Foram menos de 20 segundos entre os cartões

DEFENDEU VANDERLEI! Arrascaeta pegou fraco na bola para a fácil defesa de Vanderlei

34' Marinho sofre falta de Renato na ponta direita e o Cruzeiro tem chance de cruzar na área. Arrascaeta na bola

33' Torcida do Cruzeiro começa a cantar para incentivar o time

30' Mudança no Santos. Entra Lucas Otávio e sai Thiago Maia

ESPALMOU VANDERLEI! Marinho cruzou da esquerda e Alisson ia mandar sozinho para as redes se não fosse o tapa do goleiro santista.

CARTÃO AMARELO! Ricardo Oliveira recebe a advertência

24' Mudança final no Cruzeiro. Entra: Arrascaeta. Sai: Henrique

21' Outra tentativa de cruzamento foi afastada pelo Santos

19' Time cruzeirense tem maior posse de bola no momento mas tem dificuldades para criar jogadas de perigo

17' Cruzeiro tenta cruzamento da intermediária e Vanderlei sai para encaixar

16' Ceará chega pela direita e dá passe para Alisson. O atacante finaliza e a bola desvia na defesa antes de sair

UHHHH! Alisson faz boa joga pela esquerda, Vanderlei espalma e no rebote Allano chuta na rede pelo lado de fora.

12' Ricardo Oliveira recebe de Victor Ferraz e chuta à esquerda de Fábio

11' Muitos erros de passes nesse ínicio de segundo tempo.

8' Mudança no Santos! Neto Berola sai e Leandro entra em seu lugar.

3' Lucas Lima faz toda a jogada e cruza para Ricardo Oliveira. O atacante raspa na bola e não consegue finalizar

2' Fabrício vai ao fundo mas o cruzamento não encontra ninguém e sai pela linha lateral

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! O Cruzeiro é quem dá a saída

19:36 Mudanças no Cruzeiro. Entram: Gabriel Xavier e Allano. Saem: Vinicíus Araujo e Marcos Vinicius

19:35 No banco do Santos, Dorival Júnior tem a disposição: Vladimir, Werley,Chiquinho, Lucas Otávio, Marquinhos, Léo Cittadini, Rafael Longuine, Nilson e Leandro

19:34 Para tentar a virada o Cruzeiro tem estes atletas no banco: Rafael(Gol), Fabiano, Douglas Grolli, Ariel Cabral,Gabriel Xavier, Arrascaeta, Allano, William, Marquinhos, Mena, Paulo André e Charles

FIM DO PRIMEIRO! Com golaço de Ricardo Oliveira, Santos vai vencendo o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão

47' Marquinhos Gabriel pega a sobra do escanteio mas não consegue finalizar bem

Cartão Amarelo! Marinho recebe a advertência e está suspenso para a partida contra a Ponte Preta

45' Juiz indica mais 3 minutos de acréscimo

GOOOOOOOOL DO SANTOS! Ricardo Oliveira manda um balaço de longe e surpreende Fábio aos 43 minutos do primeiro tempo. Santos agora abre o placar, 1 a 0.

UHHHH Marinho chuta bem forte de fora mas sem perigo, de novo, para Vanderlei

39' Santos trata melhor a bola durante o primeiro tempo. ​Posse: Cruzeiro 47 % x 53 % Santos

UHHH! Ceará ganhou bola perdida na linha lateral e achou Marinho. O atacante driblou para dentro e chutou a direita do gol.

32' Ceará tenta cruzamento da intermediária e Gustavo Henrique rebate

30' David Braz sai acompanhando Vinícius Araújo e comete falta no atacante. Quem cobra, em dois lances, é Fabrício.

28' Lucas Lima é atingindo com força por Marinho e o camisa 20 cai pedindo falta

26' Thiago Maia tenta uma acrobacia dentro da área visando o artilheiro Ricardo Oliveira mas Fábio intercepta.

23' Com Fabrício, e principalmente Alisson, os donos da casa levam muito perigo pela esquerda.

21' Pela esquerda o Cruzeiro sobe de novo e Marcos Vinicius finaliza para cima, sem perigo.

20' Alisson tenta fazer o pivô para Vinicius Araújo mas o atacante-referência não domina.

19' Sentiu Marquinhos Gabriel! O meia atacante corria em direção ao gol quando recebeu entrada de Willians caiu em cima do braço.

17' Gol do Cruzeiro anulado! Fabrício cruzou da esquerda e Marcos Vinicius completou para as redes em posição irregular

16' No ataque seguinte Lucas Lima lança Berola mas Fábio chega antes do atacante

15' Marinho arrancou pela esquerda, driblou David Braz mas Gustavo Henrique apareceu na cobertura

12' Marcos Vinicius tenta a finalização de fora da area mas o chute passa longe do gol

8' Zeca é lançado na esquerda mas não alcança a bola e ela sai em linha de fundo

6' Marcos Vinicius acha Vinicius Araujo que tenta finalizar mas a zaga do Santos afasta para escanteio

5' Neto Berola disputa com Ceará na ponta direita e é puxado pela camisa. Falta perigosa que Lucas Lima cobra

3' Cruzeiro tem dificuldades para sair com a bola no pé devido à pressão santista. Fábio precisou ser acionado por 3 vezes nesse ínicio de jogo

1' Santos tenta a primeira investida em bola esticada mas Fábio sai para recolher a bola

COMEÇOU O JOGO! Santos dá a saída e ataca para o lado esquerdo

18:27 Execução do Hino Nacional Brasileiro no Mineirão

18:26 Escalação do Santos: Vanderlei, V.Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Neto Berola, Marquinhos Gabriel e Ricardo Oliveira

18:25 Escalação do Cruzeiro: Fábio, Ceará, Bruno Rodrigo, Manoel e Fabrício; Willians, Henrique e Marcos Vinicius; Alisson, Marinho e Vinicíus Araújo.

18:24 Santos confirmado com Marquinhos Gabriel e Neto Berola nos lugares de Geuvânio e Gabigol

18:23 Cruzeiro confirmado com algumas mudanças, entre elas Marinho e Willians na equipe titular. Paulo André que era contestado, fica fora do onze inicial

Fase melhor vive o Santos sob o comando de Dorival Júnior, somando resultados positivos na últimas rodadas, principalmente quando atuam na Vila Belmiro. São 5 jogos sem derrotas, 27 pontos e olho no grupo que classifica para a Libertadores de 2016. A melhora de Lucas Lima, Geuvânio e Gabigol contribuiram no futebol santista que ainda tem Ricardo Oliveira como goleador.

A felicidade de Dorival para por ai pois Gabriel e Geuvânio são desfalques confirmados e o esquema de jogo deve mudar para 4-4-2 com a saída dos garotos. Marquinhos Gabriel assume a vaga de Geuvânio e 2 atletas brigam pelo posto de substituto de Gabigol, Leandro e Neto Berola. Esse inclusive foi o tema da entrevista coletiva do treinador: ''O ideal seria perder apenas uma peça de cada vez. Confio nos jogadores que vão entrar. OMarquinhos Gabriel entra e ainda vou decidir entre Leandro e Neto Berola na outra função. São jogadores que têm mais ou menos as mesmas características. É natural que a equipe perca em relação ao que estava apresentando'', afirmou Júnior.

O Cruzeiro vem de três partidas seguidas sem vencer no campeonato e o técnico Vanderlei Luxemburgo começa a ser pressionado pois a zona de rebaixamento, ou zona da confusão de acordo com o técnico, passa a ser cada vez mais realidade no clube. Apenas 1 ponto separa o Cruzeiro do 17º colocado, Coritiba.

Não bastasse a falta de resultados, desfalques ainda preocupam Luxemburgo que somando suspensão e lesões. O principal deles é Leandro Damião que caiu de rendimento no segundo semestre mas ainda assim é um atacante de nome, que poderia levar perigo à defesa santista. Damião sentiu um desgaste antigo no ombro e o Departamento Médico preferiu poupa-ló.

A Toca da Raposa foi alvo de protesto dos torcedores enquanto acontecia treino fechado na manhã de sábado visando a partida contra o Santos. Luxa havia pedido apoio da torcida da sexta mas não foi atendido: ''Essa troca de técnicos no Brasil passou a ser muito forte. Vira uma coisa exacerbada. As cobranças veementes, a ênfase que acontecem as coisas. Estamos expostos. Hoje eu andei com minha esposa no shopping, e momento algum eu fui hostilizado pelo torcedor do Cruzeiro. Me passaram força. Tenho experiência para analisar algumas coisas. O torcedor ouve rádio, vê TV, mídia social e leva isso para o estádio. Entendo isso, mas tenho que viver meu lado. Peço ao torcedor do Cruzeiro para caminhar junto com a equipe. Pode ofender o Luxemburgo, mas não ofenda os jogadores, que estão fazendo o trabalho para vocês (torcedores). Você entende que o torcedor quer uma escalação do time, temos que caminhar com calma'', afirmou o comandante na sexta já prevendo uma possível cobrança dos torcedores.

Conheça a VAVEL Brasil também no facebook e no twitter. Siga-nos e acompanhe todas as notícias do portal através das redes sociais!

O estádio Mineirão será o palco da partida entre Cruzeiro x Santos, válida pelo Brasileirão 2015.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 15º Cruzeiro 22 20 11º Santos 27 20

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Cruzeiro x Santos válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!