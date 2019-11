Resultado Sport x Flamengo no Brasileirão Série A 2015 (0-1)

18:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (30). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

17:55 Com o resultado desta tarde, o Sport fica na sétima colocação, com 31 pontos. Já o Flamengo chegou aos 29 pontos e, agora, ocupa a nona posição.

48’ Fim de jogo! O Flamengo vence o Sport com tranquilidade e coloca um fim na grande invencibilidade dos pernambucanos dentro de casa.

45’ Três minutos de acréscimos.

43’ Última alteração no Flamengo: Sai: Everton. Entra: Luiz Antônio.

43’ Maikon Leite chuta forte da entrada da área e o goleiro Paulo Victor defende bem.

40’ Danilo! Tocando bola com tranquilidade, Paulinho apareceu livre na pequena área e chuta para grande defesa do goleiro leonino. Torcida carioca grita olé.

37’ Sem armação no meio-campo, o Sport, quando tem a bola em sua posse, “devolve” para o Flamengo com chutões.

34’ Uuuhhh! Alan Patrick faz linda tabela com Marcelo Cirino e chuta com bastante perigo. Quase o segundo gol.

33’ Everton avança com liberdade pelo meio e chuta para longe da meta.

31’ Modificação no Flamengo: Sai: Emerson Sheik. Entra: Paulinho.

30’ Amarelo! Emerson Sheik é mais um jogador do rubro-negro carioca que mata o contra-ataque no meio-campo e recebe cartão.

28’ Uuuhhh! Emerson Sheik, em jogada ensaiada, faz cruzamento e César Martins aparece livre na pequena área, mas cabeceia para fora.

26’ Wendel faz grande tabela na área da área e aciona Renê pela esquerda, que vai até a linha de fundo e cruza nas mãos do goleiro Paulo Victor.

24’ André recebe na entrada da área, vai para direita e toca para Élber, que chuta para longe do gol.

21’ Amarelo! Pará mata o contra-ataque do Leão e também é punido com cartão.

19’ Amarelo! César Martins faz falta em Wendel, reclama e acaba recendo cartão por conta de reclamação.

16’ Uuuhhh! Canteros faz linda jogada e Emerson Sheik chega chutando forte dentro da área, mas a bola pega na marcação e vai para escanteio.

12’ Alteração no Flamengo: Sai: Kayke. Entra: Marcelo Cirino.

10’ Amarelo! Kayke segura Rithely para evitar o contra-ataque e é punido com cartão.

9’ Maikon Leite cobra escanteio e a defesa do Flamengo manda para linha de fundo novamente.

5’ Sport voltou sem força ofensiva. Meio-campo não consegue trabalhar a bola para municiar o ataque.

2’ Uuuhhh! Jorge cruza rasteiro pela esquerda e, mais uma vez, os leoninos não conseguem cortar bem. Kayke por muito pouco não empurrou para o fundo das redes.

2’ Alan Patrick cobra escanteio, a bola vai para a área e a defesa leonina encontra dificuldade para cortar.

0’ Começa o segundo tempo!

17:04 O Flamengo voltou para o segundo tempo e não sofreu alterações.

17:02 O Sport volta para o segundo tempo com duas alterações. Saem: Diego Souza e Hernane Brocador. Entram: Élber e André.

47’ Fim do primeiro tempo!

45’ Dois minutos de acréscimos.

44’ Everton manda bom passe para Kayke que, impedido, chuta para longe do gol.

41’ Maikon Leite recebe pela esquerda e tenta cruza, mas a defesa consegue cortar.

36’ Modificação no Sport: Sai: Marlone. Entra: Ferrugem.

34’ Diego Souza lança a bola para Maikon Leite, mas a defesa do Flamengo se antecipa bem e afasta a oportunidade com tranquilidade.

32’ Amarelo! Canteros derruba Hernane no meio-campo e recebe cartão.

29’ Renê! Emerson Sheik faz linda tabela e chuta para boa defesa de Danilo Fernandes. No rebote, Kayke apareceu livre na pequena área e, no momento que ia marcar, Renê apareceu e mandou para escanteio.

27’ Amarelo! Diego Souza recebe cartão por conta de reclamação.

23’ Expulso! Samuel Xavier entra de maneira muito ríspida e acaba recebendo cartão vermelho direto de maneira justa.

20’ Samuel Xavier avança com liberdade pela direita e tenta acionar Maikon Leite, mas a defesa carioca chega bem e afasta o perigo.

18’ Samuel Xavier manda de primeira para Maikon Leite, que tenta avançar pela direita, mas acaba sendo desarmado por Jorge.

16’ Marlone recebe na entrada da área e chuta. A bola pega na marcação e vai para a linha de fundo. Escanteio para o Leão.

15’ Na trave! Diego Souza cobra escanteio, Matheus Ferraz desvia e a bola acaba acertando o travessão. Quase o empate leonino.

14’ Paulo Victor! Wendel arrisca um lindo chute de fora da área e obriga o goleiro rubro-negro carioca a fazer grande defesa.

14’ Rithely manda para Maikon Leite e o atacante não consegue dominar.

10’ Sport encontra dificuldades para trabalhar a bola no meio-campo e acionar o setor de ataque.

7’ O Flamengo toca a bola no campo de defesa, com tranquilidade e espaço.

4’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Pará recebe livre dentro da área e cruza para Éverton cabecear, sozinho, na pequena área.

3’ Impedido! Diego Souza acerta lindo passe para Maikon Leite, que sai na cara do gol, mas tem lance invalidade por estar adiantado.

2’ Maikon Leite recebe de Samuel Xavier, avança com velocidade da direita para o meio e finalizar fraco. A bola acaba saindo pela linha de fundo, sem preocupar o goleiro flamenguista.

0’ Canteros manda bom passe para Everton, mas o lance é impugnado por conta de posição irregular.

0’ Começa! A bola está rolando na Arena Pernambuco para o confronto entre Sport e Flamengo.

15:56 Quase tudo pronto para a bola rolar na Arena Pernambuco.

15:54 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

15:53 Sport e Flamengo estão no gramado da Arena Pernambuco.

15:45 Escalação do Sport foi divulgada no telão da Arena e a torcida pernambucano festejou bastante quando apareceu o nome de Hernane Brocador.

15:40 Torcedores fazem uma grande festa na Arena Pernambuco.

15:35 Público vai chegando em bom número. Cadeiras vão ficando cheias com a aproximação da hora do jogo.

15:30 O árbitro deste confronto vem de Santa Catarina. O responsável por comandar os 90 minutos será Bráulio da Silva Machado (SC), que será auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Carlos Berkenbrock (SC).

15:20 Goleiros do Flamengo (Paulo Victor e César) estão entrando no gramado neste momento para, também, fazer o aquecimento.

15:16 Goleiros do Sport (Danilo Fernandes e Magrão) estão no gramado da Arena Pernambucano para realizar o trabalho de aquecimento.

15:14 Estão à disposição do técnico Oswaldo Oliveira para entra no decorrer da partida os demais jogadores: César; Daniel, Marcelo, Armero, Ayrton, Luiz Antônio, Jonas, Jajá, Almir, Gabriel, Marcelo Cirino e Paulinho.

15:12 O técnico Eduardo Baptista terá os seguintes jogadores como opção no banco de reservas: Magrão; Ferrugem, Ewerton Páscoa, Neto Moura, Rodrigo Mancha, Matheus Galdezani, Régis, Samuel, Élber e André.

15:09 O Leão da Praça da Bandeira vem para o jogo com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Maikon Leite, Diego Souza e Marlone; Hernane Brocador.

15:07 O Sport também está definido para o confronto.

15:06 O rubro-negro carioca entrará em campo com: Paulo Victor; Pará, César Martins, Samir e Jorge; Canteros, Márcio Araújo, Alan Patrick e Everton; Emerson Sheik e Kayke.

15:05 Flamengo escalado para o confronto com o Sport.

15:00 Os ingressos destinados aos torcedores do Flamengo já estão esgotados.

14:55 Torcedores do Flamengo já estão presente em bom número ao local destinado para os adeptos do clube carioca.

14:50 Público vai chegando em grande número ao palco do confronto. Expectativa de um ótimo público nesta tarde. Torcedores estão empolgados.

Na movimentação realizada no sábado (29), ficou definido que Kayke entra no ataque ao lado de Emerson Sheik. No meio-campo, Alan Patrick permanece na armação das jogadas ofensivas, mas agora ao lado de Everton.

O Flamengo não poderá contar com a presença do meia Ederson e do atacante Guerrero, que se lesionaram diante do Cruzmaltino. Além deles, o zagueiro Wallace recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, sendo substituído por César Martins.

Na lateral-direita, Samuel Xavier pode retornar, mas a boa atuação de Ferrugem diante do Bahia deixa uma interrogação na cabeça do comandante leonino.

No último trabalho, os zagueiros Matheus Ferraz e Durval, o volante Rithely e o atacante Maikon Leite foram poupados por conta do desgaste, porém não preocupam.

Eduardo Baptista optou pelo mistério e não divulgou, com antecendência, quais irão a campo contra o Flamengo para preservar o elenco.

Conheça a VAVEL Brasil também no facebook e no twitter. Siga-nos e acompanhe todas as notícias do portal através das redes sociais!

A Arena Pernambuco será o palco da partida entre Sport x Flamengo, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Sport x Flamengo: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é fundamental para o time rubro-negro. Principal jogador da equipe, o camisa 87 pode ser o diferencial dos pernambucanos para conseguir uma vitória nesta tarde. No meio da semana, pela Copa Sul-Americana, ele ajudou bastante com uma qualidade destacável nas bolas paradas.

FIQUE DE OLHO Sport x Flamengo: Emerson Sheik, atacante do Flamengo, é o principal jogador do time carioca nesta tarde. Na ausência de Paolo Guerrero, o ataque tem ele como a grande referência. Conhecido bastante por declarações polêmicas, o atleta costuma dar bastante tralho a defensiva adversária.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 7º Sport 31 20 13º Flamengo 20 20

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Sport x Flamengo válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!