Flamengo vence Sport fora de casa e acaba com invencibilidade do rival como mandante

Mesmo em queda livre nesta fase do Campeonato Brasileiro da Série A, o Sport ostentava certos números positivos em seu favor. O Leão da Ilha do Retiro era a equipe mais disciplinada na competição nacional, além de não ter perdido um jogo sequer em casa. No duelo contra o Flamengo, porém, esses números vieram abaixo.

Em duelo realizado na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE, o lateral-direito leonino Samuel Xavier foi expulso ainda no primeiro tempo. E mais, o rubro-negro carioca quebrou a invencibilidade de 30 jogos como mandante da equipe da Praça da Bandeira ao vencer por 1 a 0, com gol de Éverton.

Com o resultado, o Sport segue com o jejum de vitórias no Brasileirão. Com sete jogos sem vencer, o Leão permanece no sétimo lugar, com 31 pontos. Por sua vez, o Flamengo foi premiado. Com o triunfo e o tropeço dos principais ocorrentes, o Urubu subiu quatro posições e ocupa a nona colocação, com 29 pontos.

A próxima rodada será realizada no meio da semana, e as duas equipes rubro-negras voltam a entrar em campo na quarta-feira (02). O Flamengo encara o Avaí na Arena das Dunas, em Natal/RN, às 21 horas. Por sua vez, o Sport mede forças com o Coritiba no Estádio Major Couto Pereira, na capital paranaense, às 22 horas.

Flamengo marca nos primeiros minutos e abre vantagem

O jogo começou equilibrado, concentrado nos primeiros minutos. A primeira oportunidade de gol resultou em bola na rede. Aos quatro minutos, Canteros inverteu o jogo para o lateral-direito Pará. O jogador recebeu na linha de fundo e cruzou para Éverton cabecear sozinho e abrir o marcador para o Flamengo. Mesmo com a vantagem no marcador e fora de casa, o time carioca controlava o jogo e não sofria maiores sustos.

O Sport tentava chegar, mas encontrava dificuldades. A alternativa foi arriscar de fora da área. Aos 14 minutos, a estratégia quase deu certo. Wendel avançou em velocidade e chutou da intermediária. O goleiro Paulo Victor espalmou e mandou a pelota para escanteio. Na cobrança, o zagueiro Matheus Ferraz subiu mais alto que todos e testou para o travessão. Porém, o time perdeu ofensividade quando Samuel Xavier foi expulso diretamente aos 23 minutos, ao levantar demais o pé e proporcionar o risco de lesão séria ao meia Alan Patrick.

O jogo não registrou grandes oportunidades. O Flamengo se contentava em controlar o jogo e encontrar esporádicas chances no ataque, enquanto o Sport se lançava ao ataque a todo o custo. Porém, um jogador a menos e o nervosismo em resolver logo a parada impediam o rubro-negro pernambucano de conseguir finalizações. Melhor para o Fla. Aos 29 minutos, em tabela com Éverton, Emerson Sheik bateu cruzado. Danilo Fernandes deu rebote e Kayke quase completa para o gol. Renê chegou na hora certa e salvou o que seria o segundo gol dos visitantes. O Leão da Ilha tentou chegar nos lances de bola parada, mas não assustou.

Sport demora a pressionar, e Flamengo administra vantagem

O técnico do Sport, Eduardo Baptista, usou as duas alterações que ainda poderia usar no intervalo e arriscou. Mas o time não começou bem. Pior, o Flamengo foi mais perigoso e teve ótimas chances de ampliar o marcador. Aos dois minutos, Éverton cruzou rasteiro pelo lado esquerdo do campo e Kayke desviou, mas foi para fora. Aos sete, Emerson Sheik deu ótimo lançamento para Éverton, mas o goleiro Danilo Fernandes se antecipou e fez a defesa.

Ainda que estivesse longe de seus domínios, o rubro-negro carioca tinha as principais chances de ataque em seu controle, o que aumentava a angústia pernambucana. Aos 16 minutos, Canteros fez boa jogada dentro da área, e a bola sobrou para Emerson. O Sport finalizou apenas aos 24 minutos, quando André colocou para Élber, que chutou por cima da meta. Dois minutos depois, em boa troca de passes entre Élber, Wendel e Renê, o lateral cruzou, mas Paulo Victor fez tranquila defesa.

O Flamengo voltou a chegar com perigo. Aos 28 minutos, Emerson Sheik recebeu pelo lado esquerdo de ataque e alça bola na área. Sozinho, o zagueiro César Martins cabeceou por cima do gol e desperdiçou ótima oportunidade. Aos 34, foi a vez de Alan Patrick arriscar perigosamente. Em boa jogada, o meia do rubro-negro carioca recebeu na entrada da área e chutou muito forte. A bola pegou efeito e passou muito perto da trave defendida por Danilo Fernandes.

O Sport tentava atacar, mas faltava tranquilidade e precisão nos passes. Prato cheio para o Flamengo arriscar quando tinha a bola em seus pés. Aos 39 minutos, Éverton acionou Marcelo Cirino no lado esquerdo de ataque. O atacante bateu cruzado e ninguém apareceu na área para completar. Os cariocas tentaram dar o golpe fatal aos 47 minutos, quando Paulinho fez boa jogada individual, mas não quis arriscar. Recuou para a entrada da área, mas ninguém aproveitou a jogada final.