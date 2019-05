Após mais uma derrota do Cruzeiro, Luxemburgo avisa: "Vai ser sofrido até o fim"

Se a situação do Cruzeiro já era complicada no Campeonato Brasileiro, ficou ainda mais, após a derrota para o Santos na noite deste domingo (30), por 1 a 0, no Mineirão, chegando ao segundo revés seguido na competição. Agora a Raposa ocupa a 16ª posição do Brasileirão, empatada com Goiás e Coritiba, as duas primeiras equipes da zona de rebaixamento, com 22 pontos, mas, apesar da irregularidade do time celeste na competição, e do revés para o Alvinegro Praiano dentro de casa, o técnico Vanderlei Luxemburgo, tratou a situação com naturalidade, dizendo que são "coisas do futebol".

"Eles acertaram um chute de fora da área, sempre algo inesperado que pega de surpresa. Sufocamos o tempo todo e não conseguimos os gols. É o futebol, lamento. O momento é complicado e estamos tentando passar tranquilidade nessa fase de formação e transição”, analisou.

Após o apito final, Luxa foi bastante hostilizado por torcedores celestes no Gigante da Pampulha. O treinador, que pediu apoio da torcida durante a semana, compreendeu as vaias sofridas das arquibancadas, e negou que o problema da equipe seja interno, mas sim, por um momento de transição, e por isso, pediu calma aos torcedores.

"A torcida entendeu. Se quiserem me vaiar, tudo bem. Não jogo bola, mas que deixem os jogadores jogarem. A torcida foi fantástica, ajudou o time, que tentou o todo todo e nunca se acomodou. Não vejo falta de empenho, grupo dividido, e sim futebol criando uma instabilidade em função de uma transição. Temos que ter calma para passar por isso”, disse.

Além de negar que o problema da Raposa seja grupo dividido e falta de empenho, Luxemburgo também descartou problemas na questão psicológica dos jogadores. Porém, o treinador admitiu que os atletas estão sem confiança, mas frisou o pedido de calma, para enfrentar o atual momento do Cruzeiro na competição.

“Não é questão psicológica, pois dominamos o jogo no primeiro tempo, neutralizamos o Santos e os contra-ataques, mas o cara acertou um chute de fora da área. Enfrentamos um time de qualidade, jovem, não vejo nada na parte psicológica. O momento é complicado, os jogadores ficam sem confiança e precisamos ter calma, entender que essa é a realidade do Cruzeiro e temos de passar por ela”, afirmou.

Luxemburgo adotou o tom de realismo para mandar um recado para o torcedor celeste. De acordo com o treinador, a temporada será sofrida para a Raposa, até o final, mas aposta nas partidas dentro do Mineirão, para assegurar a permanência da equipe na Série A.

"O campeonato do cruzeiro é diferente, vai ser sofrido até o fim da temporada. Sabíamos que a fase seria aguda, complicada, mas depois teremos mais jogos em casa e uma série de coisas podem acontecer. Não há problemas de relacionamento no grupo, e sim coisas do futebol. Temos que continuar insistindo e trabalhando da mesma forma”, concluiu.