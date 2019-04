Cristaldo, Lucas e Arouca são liberados, mas podem ser poupados para o clássico

A semana mal começou, mas a torcida do Palmeiras já recebeu uma boa notícia e em dose tripla. Cristaldo, Lucas e Arouca foram liberados pelo departamento médico do Verdão e estão à disposição do técnico Marcelo Oliveira para a partida contra o Goiás, nesta quarta-feira (02), às 22h (horário de Brasília), no Serra Dourada pelo Campeonato Brasileiro.

Entretanto, a preocupação da comissão técnica é o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (6). Justamente por isso, os três podem ser poupados nesta quarta e possivelmente devem começar o jogo no banco. A exceção pode ser o volante, que não trabalhou com bola nos treinamentos desta segunda-feira (31), está pendurado e deve ficar de fora da convocação.

Entretanto, o atacante Mouche e o meio campo Cleiton Xavier fizeram tratamento e apenas correram ao redor do gramado na Academia de Futebol com a supervisão dos preparadores físicos. Eles estão fora do confronto em Goiania.

No treino, somente os reservas participaram de coletivo em campo reduzido. O paraguaio Lucas Barrios, que jogou os primeiros 45 minutos da partida diante do Jonville, também participou. Alecsandro, seu substituto, também treinou.

Uma equipe de suplentes foi escalada com Vinicius; Lucas, Leandro Almeida, Andrei Girotto, João Paulo, Rafael Marques e Lucas Barrios. Já a outra, contou com Aranha; Nathan, Thiago Santos, Jackson, Allione, Cristaldo e Alecsandro.

O Alviverde conseguiu voltar ao G4 do Brasileirão após bater o Joinville por 3 a 2 no Allianz Parque e agora ocupa a quarta colocação com 34 pontos. São quatro pontos a menos que o Grêmio, terceiro colocado. O time paulista tem o segundo melhor ataque da competição com 36 gols, um a menos que o Atlético-MG.