Cruzeiro age rápido e confirma contratação do técnico Mano Menezes

O Cruzeiro anunciou no início da tarde desta terça-feira (1), a contratação de Mano Menezes como novo treinador da equipe. O gaúcho de 53 anos não trabalha desde o final da temporada passada, quando deixou o Corinthians, e agora, será a primeira vez em que ficará à frente da Raposa em sua carreira. Mano chega para substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido nesta segunda-feira (31).

No entanto, Mano não estará à beira do gramado na partida desta quarta-feira (2), quando o Cruzeiro enfrentará a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 19h30, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, sendo assim, a equipe será comandada pelo auxiliar técnico e ex-jogador, Deivid. Porém, o novo treinador da Raposa estará em Campinas/SP, acompanhando o time.

O nome de Mano Menezes ganhou força para assumir o comando do Cruzeiro nas últimas horas, seguido de Adilson Batista, técnico que treinou a Raposa entre 2008 e 2010. Mano chega à Toca da Raposa II, com a missão de reerguer o time do péssimo momento em que enfrenta no Brasileirão, competição na qual a equipe mineira está em 16º lugar, beirando a temida zona de rebaixamento.

O treinador já dirigiu o Grêmio, Flamengo, e outras equipes do interior do Rio Grande do Sul, mas alcançou o auge da carreira, assumindo o Corinthians em 2008, onde conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B, faturando também um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil, no ano seguinte. Conquistas que credenciaram o gaúcho a assumir a Seleção Brasileira, em 2010, após a saída do técnico Dunga. Porém, o treinador deixou a seleção canarinho três anos depois, dando lugar a Luiz Felipe Scolari.

Confira a ficha técnica de Mano Menezes:

Nome completo: Luiz Antônio Venker Menezes

Nascimento: 11/06/1962 (Passo do Sobrado-RS)

Carreira como treinador: Guarani, de Venâncio Aires-RS (1997-2002), Brasil de Pelotas-RS (2002), Iraty-PR (2003), Guarani, de Venâncio Aires-RS (2003), 15 de Novembro-RS (2003-2004), Caxias (2004-2005), Grêmio (2005-2008), Corinthians (2008-2010), Seleção Brasileira (2010-2012), Seleção Brasileira Olímpica (2012), Flamengo (2013), Corinthians (2014) e Cruzeiro (desde 09/2015)

Títulos: Campeonato Gaúcho 2002, 2006 e 2007; Campeonato Brasileiro Série B 2005 e 2008; Campeonato Paulista 2009; Copa do Brasil 2009