Com “participação” do holandês Robben, Sport lança terceiro uniforme na Ilha do Retiro

O Sport apresentou no início da tarde desta terça-feira (01), na Ilha do Retiro, o seu novo terceiro uniforme para a sequência da temporada. Os rubro-negros adotaram a cor azul, com detalhes em laranja, para homenagear a monarquia holandesa, que esteve em Pernambuco em 1630 e teve grande influência na colonização do Recife.

A Apresentação do novo padrão rubro-negro aconteceu no gramado da Ilha do Retiro. Uma camisa gigante foi confeccionado em um balão e, assim, sobrevoou o estádio leonino. A ação de marketing ainda contou com a “presença” do meia-atacante holandês Arjen Robben, que gravou um vídeo diretamente de Munique, onde atua pelo Bayern.

Diretor de marketing do clube pernambucano, Sid Vasconcelos, ressaltou a forte influência da Holanda em Pernambuco e mostrou confiança na forte adesão desse novo uniforme por parte dos torcedores rubro-negros.

“A influência holandesa é muito forte em Recife e sempre merece ser lembrada, ainda mais no futebol. O resultado nos deixou bastante satisfeitos e tenho certeza que vai cair no gosto dos nossos torcedores”, comentou o diretor leonino.

Presente no lançamento, o cônsul da Holanda em Pernambuco, Hugo Honijk, aprovou a homenagem feita pelos leoninos e ainda revelou que, no Brasil, ele torce pelo escrete da Praça da Bandeira.

"É uma honra muita grande para nós. O Sport é um clube tradicional, de muita história e que tem uma torcida forte. Essa homenagem é muito interessante, visto que a cidade tem um laço histórico muito forte com a Holanda. Essa foi uma maneira de olhar para o passado e trazer para o presente uma paixão em comum que temos. O povo holandês gosta muito de esporte e de futebol. Aqui no Brasil, torço para o Sport", destacou o cônsul holandês.

O novo uniforme do Sport ficará no lugar da camisa laranja e será utilizado pela primeira vez no dia 13 de setembro, quando os pernambucanos vão duelar com o Fluminense, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A camisa masculina, adulta, custará R$ 219,99, enquanto a feminina e infantil estará sendo comercializada pelo preço de R$ 199,99.

Confira abaixo o vídeo produzido com o craque holandês, do Bayern de Munique, Arjen Robben.