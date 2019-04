Pré-jogo: Atlético-MG mede forças com Atlético-PR em duelo da parte de cima da tabela

Partida válida pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro , realizada no estádio Independência, Minas Gerais.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro , realizada no estádio Independência, Minas Gerais.

Atlético Mineiro e Atlético Paranaense irão se enfrentar na noites desta quarta-feira (2) pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h no horário de Brasília, no estádio Independência (MG). Em jogo, a disputa pelas primeiras posições na tabela. O Galo não quer deixar que o Corinthians escape de suas garras na briga pelo título do campeonato, já o Furacão tenta superar suas limitações para terminar a rodada no G-4.

Com 42 pontos, o time de Levir Culpi almeja a primeira colocação da tabela, após uma queda técnica e duas derrotas seguidas para Grêmio e Chapecoense. O time voltou a jogar bem, e já acumula duas vitórias contra Palmeiras e Fluminense - adversários diretos.

Uma das agradáveis surpresas do campeonato, o Atlético Paranaense conta com a força dentro de casa e da versatilidade de seu elenco jovem, além de um treinador capacitado para vencer e evoluir, como é Milton Mendes. Com 33 pontos no campeonato e na 6° colocação, o Furacão quer se superar, chegar ao G4 e consagrar um ano que começou ruim para um ano lucrativo. Para isso, o time precisa vencer suas limitações e vencer fora de casa o vice-líder.

Curiosidade: Foi o Atlético-PR quem terminou com uma invencibilidade de 38 jogos do Atlético-MG no estádio Independência, em 2014.

Levir Culpi e os desfalques

O técnico do Galo terá que se contentar com a ausência de dois de seus melhores jogadores. Na lateral esquerda, Douglas Santos não poderá ir a campo por conta de sua convocação para a Seleção Olímpica - a dúvida fica entre Patric e Mansur, lateral recém chegado do Vitória.

No meio campo, talvez o desfalque mais importante para o time mineiro: Rafael Carioca, o volante, líder de passes certos no Brasileirão e de fundamental importância para a equipe dentro de campo não joga por conta de um amarelo no jogo contra o Fluminense - o volante estava pendurado e cumprirá suspensão -.

Os substitutos para às vagas de Douglas Santos e Rafael Carioca ainda não foram revelados pelo treinador, nem ao menos, para os jogadores, como diz Giovanni Augusto em entrevista coletiva após o treino desta terça-feira (1°) na cidade do Galo: "Quanto à escalação, sinceramente, não tenho noção de quem vai jogar. Não temos tempo de treinar, mas tenho certeza que o Levir sabe quem vai jogar. Mas ele não passou nada para nós e, infelizmente, não vou poder ajudar vocês (da imprensa).", disse.

Sobre o jogo desta noite, Giovanni espera uma partida complicada dentro do Independência, diante de um adversário que sempre deu trabalho em território mineiro: "Mais um jogo difícil contra o Atlético-PR, uma equipe rápida, no primeiro turno foi um jogo difícil e acabamos perdendo. Mas amanhã é chance de vencer mais um jogo, com certeza estamos preparados e com o apoio da torcida esperamos fazer um bom jogo para sair com a vitória."

Sem Otávio, Furacão quer somar pontos fora de casa

Uma das grandes revelações deste campeonato na casamata, Milton Mendes vai em busca da sua 11° vitória no Brasileirão. Mas, o técnico não poderá contar com o volante Otávio - um dos destaques da equipe -, convocado para a Seleção Olímpica. Além disso, o zagueiro Christián Vilches está fora da partida por conta de lesão. Mesmo tendo treinado na segunda-feira (31), o chileno não passou no teste do departamento médico para jogar. Por outro lado, nem tudo é desfalque: o zagueiro Kadu cumpriu suspensão e estará a disposição do treinador para o jogo de logo mais.

Sidcley, lateral esquerdo do Atlético PR se mostrou ciente do poder ofensivo do adversário, ele aposta na força da defesa atleticana para conter o ataque do Galo, que costuma ser fatal dentro de casa: "O ataque é muito bom, mas nós temos uma defesa boa com o Gustavo, o Kadu. Quem vem entrando também está bem. A cada partida vamos nos organizando mais, nossa força começa na defesa. Nesse jogo temos que ter muita atenção", disse.

É com atenção máxima na defesa e com objetividade no ataque, que o time de Milton Mendes espera sair de Minas Gerais com ao menos um ponto na bagagem.