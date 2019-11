Resultado Corinthians x Fluminense no Brasileirão Série A 2015 (2-0)

Muito obrigado por sua presença em mais uma transmissão. Esperamos vocês nas próximas e fique de olho no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes. Até lá.

Vamos encerrando aqui mais uma transmissão. Nesta noite, deu Corinthians 2 a 0 no Fluminense, abrindo 7 pontos de vantagem na liderança.

Corinthians abre boa margem, mas resta muito campeonato. A próxima rodada é de clássico. Timão vai ao Allianz Parque, enfrentar o arquirival Palmeiras. E o Flu encara o Flamengo, no Maracanã.

Ralf: "O importante não só o gol do Ralf, mas sim, pra mostrar o elenco. Sempre quero ficar e isso mostra o empenho que tenho e sempre tive. Ainda tem muito a melhorar."

Vinícius: "A gente conversa diariamente, esquecer esse jogo e pensar no Fla-Flu, que é ótima chance de engrenar no campeonato."

93' Termina o jogo, em Itaquera. Corinthians domina o jogo e vence mais uma no campeonato.

92' Última volta no ponteiro.

91' Rodriguinho arrisca da entrada da área e a bola sai desviada em escanteio.

90' CÁSSIO! Marcos Júnior saía em velocidade na frente do gol, mas o goleiro saiu bem na meta.

89' Mais três minutos.

88' TROCA O TIMÃO: Malcom dá lugar à Rodriguinho.

87' Corinthians ronda a área carioca em busca de mais um gol.

86' Ralf pega a sobra, manda pro gol e a bola sobe demais.

85' Vamos entrando na reta final de jogo.

84' Malcom tenta o chute, a zaga afasta e o Flu se livra do terceiro.

83' A 'Ola' toma conta de Itaquera.

82' Romero recebe no ataque, mas o domínio é fraco.

81' Renato divide com dois corinthianos, cai e o jogo segue.

80' AMARELO, MARCOS JÚNIOR. Por reclamação.

79' Marcos Júnior e Fágner dividem e a bola é do Timão.

78' TROCA O TIMÃO: Love dá lugar à Romero.

77' AMARELO, RENATO. Também fora do próximo jogo.

76' Flu aperta e busca um gol pra renascer no jogo.

75' TROCA O FLU: Vinicius entra no lugar do Cícero.

74' MUDA O TIMÃO: Entra Rildo e sai Jádson.

73' Cícero arrisca e isola.

72' A Fiel explode em festa. Timão vai aumentando a vantagem e Itaquera explode!

71' TESTADA MORTAL! Falta batida na marca do pênalti e o ídolo Ralf marca o segundo da partida.

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RALF, DO TIMÃO!

69' AMARELO, ANTONIO CARLOS. Suspenso, toma cartão após matar lance que Malcom sairia de frente ao gol.

68' Renato cruza e Cássio pega fácil.

67' Flu aposta nas duas pontas com velocidade nas costas dos laterais alvinegros.

66' MAICON PERDEU! Osvaldo cruza e Maicon chuta todo torto para defesa de Cássio.

65' Danilo busca o passe pra Love, mas a zaga afasta bem.

64' MUDA O FLU: Osvaldo entra e Gerson está fora.

63' Público total na Arena: 39.328 pessoas.

62' Gil cabeceia e Diego pega livre.

61' QUASE TIMÃO! Malcom recupera, arranca, cruza e Henrique tentou tirar e quase mete contra.

60' Malcom tenta buscar Love, mas Henrique afasta.

59' Lentidão na saída de bola chama o time carioca que gosta do jogo.

58' Cruzamento da direita, Fágner fura e a bola sai em lateral. Pressão do tricolor.

57' MUDA O FLUMINENSE: Maicon entra e sai Wellington Paulista.

56' Trocas de passes são muito lentas e pouco objetivas. Flu aperta.

55' Cícero marca o gol legal, mas o bandeira marca posição irregular. Erro feio do bandeira.

54' Timão erra passes demais e Flu se aproveita pasa sair rápido.

53' Começo do segundo tempo é em ritmo mais lento.

52' Corinthians cadencia o jogo e busca os espaços no meio campo. Flu se fecha todo.

51' Cícero lança o ataque, mas Cássio fica com a sobra.

50' Jogadores reservas das equipes começam o trabalho de aquecimento.

49' Wellington Paulista domina, cai, a bola toca nele e sai em linha de fundo.

48' Bate rebate na área alvinegra, mas o jogo estava parado. Era boa chance tricolor.

47' Jádson recebe na área, cai, mas o jogo segue.

46' Corinthians tranquiliza e sai com a bola desde o campo de defesa.

45' Autoriza o árbitro e a bola volta a rolar em Itaquera. Times sem mudanças.

Equipes no gramado. Em instantes a bola volta a rolar.

Marciel e seu lindo gol na estreia como titular.

Wellignton Paulista: "A gente estava controlando o jogo, não podia perder a bola pra tomar o contra ataque e foi isso que aconteceu. Estamos tentando, mas não pode marcar atrás."

Fala, Marciel: "Foi muito emocionante. Desde a Copinha não marcava e foi especial. Isso foi pra mostrar o trabalho da base, do terrão. Eles me xingavam porque eu dava muito cortinhos. Fui feliz"

46' Em cima da hora, fim de primeiro tempo na Arena Corinthians. Marciel marcou o gol único do jogo.

45' Última volta no ponteiro.

44' Mais um minuto de jogo.

43' Renato chega na linha de fundo, cruza muito fechado e Cásio pega bem.

42' O jogo reinicia.

41' Na batida, Henrique tira e sente o tornozelo.

40' CAVAAAALIERIIIIIII! Triângulação sensacional entre Jádson, Love e Malcom e o jovem é parado por milagre do goleiro.

39' Bom contra ataque carioca, mas Marcos Júnior estava impedido.

38' Corinthians tem novo bom ataque, mas novamente ninguém aproveita.

37' CORINTHIANS PERDE MAIS UM GOL INCRÍVEL! Danilo pra Love, que finta Cavalieri, rola pra trás, Danilo domina, toca pra Jádson que devolve e Danilo chuta colocado pra fora.

36' Fágner avança, cruza e ninguém aproveita.

35' MALCOM, IMPRESSIONANTE! Triângulação entre Love, Marciel e Malcom, o jovem ficou livre, de frente, sem naa pra atrapalhar e tentou de cavadinha. Passou por cima.

34' Flu melhora no jogo e os seus erros não são aproveitados pelo Corinthians, que aceita a chegada do Tricolor.

33' GERSÓN PRA FORA! Wellington Paulista cruza no segundo pau e o meia perde na pequena área.

32' Jean arrisca, Ralf desvia e Cássio pega fácil.

31' Mal batido, Malcom afasta.

30' Gustavo tenta cruzar e Fágner desvia. Escanteio.

29' Gustavo Scarpa corta pro meio, bate e manda quase na bandeirinha de escanteio.

28' Jádson ia ligando Malcom, em profundidade, mas Antonio Carlos tirou bem.

27' Malcom arrisca, de direita, e pega fraco demais. Cavalieri segura.

26' Timão desce bem com Jadson e Fáger. Henrique tira.

25' Festival de escorregões no gramado da Arena.

24' Torcida corinthiana grita forte em Itaquera. Time vai vencendo mais uma.

23' Flu aperta a marcação, Corinthians não dá chutão e o jogo fica muito no meio campo.

22' Arana faz boa jogada individual, cruza, mas sai forte demais.

21' Cruzamento de Gustavo Scarpa, mas Wellington Paulista não alcança.

20' Corinthians trabalha muito bem nas laterais mas sofre nos pelas pontas.

19' Flu aperta mais no campo de ataque e tira os espaços do Timão.

18' Cícero arrisca de fora e a bola passa longe do gol.

17' Jádson cruza, Gil cabeceia e Diego pega fácil.

16' Malcom e Arana trabalham bem mas love não alcança. Bela jogada na canhota.

15' Corinthians aperta a saída de bola e Flu não tem jogadas.

14' Lance idêntico ao anterior e novamente impedido.

13' Outra falta lateral para o Flu mandar na área.

12' Arana, Danilo e Malcom tentam uma triangulação pela esquerda, mas a zaga tira o perigo.

11' Jogo parado por lesão ao zagueiro Antonio Carlos.

10' Gustavo Scarpa manda falta pra área, mas o jogo estava parado por impedimento.

9' Corinthians tem em Danilo e Jádson, os meias de criação e com muita liberdade.

8' Flu tenta saídas rápidas usando o veloz Marcos Júnior.

7' Ralf tenta a tabela pelo meio, mas a zaga afasta o perigo.

6' No jogo em que se exalta a base, Marciel marca logo em sua estreia como titular.

5' O GAROTO TEM ESTRELA! Jádson recuperou, arrancou, tocou pro menino, que cortou, chutou firme e abre o placar!

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MARCIEL, DO TIMÃO!

3' Wellington Paulista arrisca de fora e sai fraca e sem direção.

2' Flu todo de branco. De camisas à meias.

1' Corinthians todo de laranja. Alguns detalhes em preto.

0' Apita Sandro Meira Ricci e começa o jogo.

Vamos ao jogo. A bola pertence ao Corinthians, neste primeiro tempo.

Fogos e incentivos. Corinthians em defesa da vantagem na liderança no campeonato. A partida vai começar.

Festa absurda, linda, digna da grandeza alvinegra.

Mosaico, papel picado, bandeiras e agora, o Hino Nacional do Brasil.

Equipes entram no gramado. Festa enorme em Itaquera.

Torcida ilustre em Itaquera. Marcelinho Huertas, novo armador do Los Angeles Lakers, e o ator Giancarlo Esposito, que interpretou Gus, na série "Breaking Bad" estão nas arquibancadas de Itaquera.

Equipes prontas. Em instantes, a entrada em definitivo para o jogo.

A arbitragem fica por conta do sempre polêmico Sandro Meira Ricci.

Equipes em processo de aquecimento no gramado. A torcida chega e a expectativa é de mais de 30 mil pessoas.

Fluminense escalado: Diego Cavalieri; Henrique, Antonio Carlos, Renato, Gustavo Scarpa; Jean, Edson, Cícero, Marcos Jr, Gerson; Wellington Paulista. Téc: Enderson Moreira.

No lado carioca, Gum apresentou um problema de mialgia nas duas coxas e também está fora de hoje. A zaga tricolor será toda reserva.

Fogos, luzes apagadas e todo o elenco de laranja para apresentar oficialmente o novo uniforme. Nos telões, "Todo Poderoso Terrão".

Portões abertos, torcedores chegam e as festas dos 105 anos do Corinthians estão iniciadas na Arena.

Corinthians escalado: Cássio; Fagner, Edu Dracena, Gil e Guilherme Arana; Ralf; Jadson, Marciel, Danilo, Malcom; Vagner Love. Téc: Tite.

O mosaico 3D que estará nas arquibancadas da Arena Corinthians.

Os eventos das festividades terão início à partir das 20:30. Um mosaico 3D é aguardado pela Fiel.

A nova camisa corinthiana que estreará na noite de hoje. Em alusão aos campos de terra da base alvinegra.

O Corinthians apresentou na tarde desta quarta-feira, as novas camisas I e III para a temporada 15/16. A I é em alusão ao uniforme do título mundial de 2000. Já a III é laranja e remete ao terrão corinthiano, da categoria de base.

Em meio às festas, uma triste notícia para a Fiel. Renato Augusto, com uma virose, está fora do jogo desta noite.

No primeiro turno, o Flu recebeu o Timão no Maracanã. Em um jogo que marcou a despedida de Guerrero, um empate sem gols definiu o duelo.

Já o Timão também tem desfalques importantes. Felipe, suspenso, Uendel, machucado, e Bruno Henrique, com desgaste muscular, estão fora. Tite, no entanto, confirmou Edu Dracena, Guilherme Arana e Marciel. jovens da base.

O Flu chega pressionado após sequencia ruim de partidas. Sem os principais jogadores, o tricolor terá uma pedreira enorme. Sem Fred, Ronaldinho Gaúcho e Marlon, Enderson Moreira terá trabalho na montagem.

As festividades incluem mosaico, comemoração pré jogo e a estreia da polêmica camisa laranja, em homenagem ao terrão alvinegro.

A noite será especial. Em meio às festas de comemoração de aniversário do Corinthians. Nesta terça-feira, o Timão comemorou 105 anos de história.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Fluminense, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Renato Augusto, meia. Um dos melhores jogadores do campeonato, é o motor do time. Chegada no ataque, criação, armação e liderança são as principais funções do camisa 8.

FIQUE DE OLHO: Cícero, meia. O jogador retornou ao time carioca e já mostra o bom e regular futebol que sempre credenciou às grandes equipes. Bem na criação, na finalização e com bom senso de marcação, pode ser peça fundamental neste novo Flu.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1º Corinthians 46 21 7º Fluminense 33 21

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entreCorinthians x Fluminense válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!