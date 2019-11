Resultado Coritiba x Sport no Brasileirão Série A 2015 (0-0)

Coritiba e Sport fazem confronto tecnicamente fraco e ficam no empate sem gols

23:55 Os paranaenses agora visitam o Avaí, no próximo domingo (6), às 16h. Já os pernambucanos recebem o Santos, na Ilha do Retiro, às 18h30 do mesmo dia

23:53 Com o empate sem gols, o Coxa segue na 18ª colocação, mas agora com 23 pontos. O Leão, contudo, cai para a 9ª posição, somando 32 pontos e podendo ser ultrapassado pelo Santos, que enfrenta a Chapecoense nesta quinta-feira (3)

93' Final de jogo no Couto Pereira para Coritiba 0x0 Sport!

90' Cartão amarelo para Luccas Claro! Zagueiro do Coritiba é punido por reclamação

89' Arbitragem assinala três minutos de acréscimo

86' UHHHHHHHHHH! Diego Souza cobra falta na pequena área, Hernane tentou completar e a bola pegou no travessão

84' Chuva começa a apertar no Couto Pereira no final da partida

80' Faltando 10 minutos para o fim do jogo, o panorama segue imprevisível

77' Renê arrisca de fora da área, mas Wilson defende seguramente

75' Sport mantém mesmo esquema tático, apesar das mudanças, mas segue sem qualidade ofensiva

72' Últimas modificações no Sport! SAEM Wendel e André, ENTRAM Rodrigo Mancha e Hernane Brocador

68' Última mexida no Coritiba! SAI Cáceres, ENTRA Misael

67' Substituição no Sport! SAI Samuel, ENTRA Maikon Leite

65' Leão começa a achar os espaços na defesa do Coxa, mas ainda sem eficiência

62' UHHHHHHHHHHH! André recebe com perfeição de Diego Souza e, ao tentar tirar de Wilson, mandou para fora. A bola raspou a trave direita

61' Equipes tentam sair para o ataque, mas esbarram na forte e boa postura da marcação

59' Alteração no Coritiba! SAI João Paulo, ENTRA Rodrigo

56' Cartão amarelo para Ferrugem! Lateral do Sport é punido por fazer falta em Evandro, que acabou de entrar

56' Substituição no Coritiba! SAI Esquerdinha, ENTRA Evandro

54' Cartão amarelo para João Paulo! Volante do Coritiba é advertido por dar carrinho em Ferrugem

53' Coritiba tenta aproveitar as falhas do Sport, mas é ineficaz

49' Sport sai com velocidade para o ataque, mas esbarra nos próprios erros

46' Bola rolando no segundo tempo para Coritiba 0x0 Sport!

23:02 Equipes voltam sem modificações para a etapa final

23:00 Somente o trio de arbitragem retornou ao gramado

22:56 Os jogos iniciados às 21h estão encerrados: Atlético-MG 0x1 Atlético-PR e Flamengo 3x0 Avaí

22:54 Já já a bola volta a rolar no Couto Pereira! Não saiam daqui

22:51 Já Esquerdinha, do Coritiba, admite as dificuldades e pondera qual o ponto chave para o Coxa sair em vantagem diante da torcida: "Jogo está difícil, mas temos que apertar mais a marcação para chegar no resultado"

22:49 O meia Marlone, do Sport, reconhece a disposição da equipe em campo, mas promete voltar mais focado do intervalo: "Acho que a gente chegou mais perto que eles, mas vamos voltar mais ligados no segundo tempo para tentar sacramentar a vitória"

45' Final do primeiro tempo no Couto Pereira para Coritiba 0x0 Sport! Arbitragem não dá acréscimo ao fim da etapa inicial

43' Partida segue truncada e sem muitos lances ofensivos

39' A boa postura defensiva de ambos, mesmo com a constante presença ofensiva, deixa a partida equilibrada no meio e sem gols

36' UHHHHHH! Rafhael Lucas ajeita e tenta de fora da área, mas a bola vai para fora

33' Coxa segue inoperante ofensivamente e permite que o Leão saia para o ataque com mais tranquilidade

30' Meia hora de bola rolando e a partida segue sem muita emoção, mas com boa movimentação ofensiva dos dois lados

27' UHHHHHH! Durval pega a sobra na esquerda e chuta cruzado, mas Wilson faz a defesa. O lance, porém, já havia sido invalidado por impedimento

25' Sport visa explorar os erros do Coritiba, mas sem muita força ofensiva

21' Marlone cruza na pequena área em direção a Samuel, mas André sobe junto e atrapalha o próp, rio companheiro

20' Partida começa muito equilibrada devido às boas atuações das defesas

16' Coritiba tenta se fazer mais presente ao ataque, mas peca no último passe

14' Diego Souza dá passe em profundiade na esquerda, mas Marlone chuta fraco e para defesa segura de Wilson

10' Sport começa mais incisivo, dando trabalho à defesa do Coritiba

7' Na primeira finalização do jogo, Carlinhos chuta fraco e Danilo Fernandes defendeu tranquilo

5' Sport entra visando o contra-ataque em velocidade, mas esbarra na sólida defesa do Coritiba

2' Sport sai com mais liberdade para o ataque, mas sem espaço para atacar

1' Coritiba começa pressionando a saída de bola do Sport

0' Bola rolando no Couto Pereira para Coritiba x Sport! Saída de bola é do Leão

As equipes agora vão realizar a última oração antes da bola rolar

Hino nacional sendo reproduzido

Enquanto o Coritiba vai com o uniforme branco, o Sport usará o laranja

As equipes já estão no gramado! Já já a bola rola!

O Sport, inclusive, defende um tabu diante do Coritiba. O Leão não perde para o Coxa, pelo Brasileiro, desde 2008

Apesar de ser um jogo de extrema importância para o Coritiba, o Couto Pereira não está muito cheio

Leão busca a primeira vitória fora de casa. Na partida que chegou mais perto, curiosamente, foi em Curitiba, mas sofreu o empate do Atlético-PR no último lance do jogo

Com os resultados da rodada, o Sport caiu para a 10ª colocação, enquanto o Coritiba permanece em 18º

Já já a bola vai rolar no Couto Pereira! No momento, 12ºC em Curitiba, com sensação térmica de 10ºC

A noite será especial para o treinador Ney Franco. Na segunda passagem pelo Coxa, o comandante chegará ao 100º jogo no comando da equipe

Zagueiro Walisson Maia acabou sentindo lesão e foi vetado pelo departamento médico do Coritiba. Luccas Claro vai para o jogo

Eduardo Baptista surpreendeu ao escalar Samuel entre os titulares no Sport. Treinador conta com Régis e Élber no banco de reservas e havia a expectativa de algum desses ser o substituto de Maikon Leite

Wallyson não está no banco do Coritiba. O atacante será reavaliado nesta quinta-feira (3) e deve passar por exames complementares na reapresentação do elenco

Confira também o banco do Coritiba! Bruno, Ivan, Rodrigo, Henrique, Misael, Alan Santos, Tiago Lopes, Marcos Aurélio, Matheus Oliveira, Guilherme, Evandro e Michel

Opções do treinador Eduardo Baptista no banco de reservas do Sport: Magrão; Danilo, Ewerton Páscoa, Rodrigo Mancha, Matheus Galdezani, Régis, Maikon Leite, Élber e Hernane Brocador

Maikon Leite sentiu dores musculares e iniciará no banco de reservas. Samuel não era titular do Sport desde o dia 13 de junho

O Sport também está confirmado! O Leão vai a campo com: Danilo Fernandes; Ferrugem, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Diego Souza e Marlone; Samuel e André

O Coritiba já está definido para a partida de logo mais: Wilson; Leandro Silva, Lucas Claro, Juninho e Carlinhos; João Paulo, Cáceres, Lúcio Flávio e Esquerdinha; Rafhael Lucas, Henrique Almeida

Pré-jogo: Coritiba e Sport medem forças visando retornar ao caminho das vitórias

Mesmo com saída contestada nas últimas partidas, Wendel segue entre os 11. O volante espera agora manter a regularidade e ajudar os companheiros com sua experiência: "Acho que estou apresentando um bom futebol neste ano. Fazia minhas melhores apresentações quando deixei o time. Fiz uma boa partida contra o Flamengo e espero continuar a fazer bons jogos e ajudar com a minha experiência"

O setor ofensivo segue com Maikon Leite, Diego Souza e Marlone, que mesmo não vivendo boa fase, continua com a titularidade. Na defesa, Danilo Fernandes segue mantido no gol e Wendel e Rithely fazendo a cabeça de área

No Sport, Eduardo Baptista deixou o mistério de lado e confirmou o time titular do Leão para o confronto. Foram confirmadas as entradas de Ferrugem e André nas vagas de Samuel Xavier, suspenso, e Hernane, por opção

Mesmo reconhecendo a qualidade do time pernambucano, Ney Franco diz estar focado para conquistar os três pontos: "Temos que trabalhar muito para conseguir tirar o Coritiba desta situação o quanto antes. Dentro de casa temos que buscar sempre a vitória. O Sport é um time muito qualificado e será um jogo difícil. Nós não podemos perder pontos no Couto Pereira"

No meio-campo, Esquerdinha e Thiago Lopes disputam a vaga de Ruy, mas o primeiro é quem tem mais chance de ser acionado, enquanto no ataque o parceiro de Henrique é uma incógnita. Raphael Lucas é quem deve começar jogando, mas Evandro vem ganhando força com as últimas atuações

Quem também não joga, mas por estarem lesionados e vetados pelo departamento são o lateral-esquerdo Juan, o zagueiro Rafael Marques e os atacantes Negueba e Keirrison

Sem conhecer as derrotas há quatro jogos, o Coritiba chega motivado para o duelo. Para seguir com a boa fase, o Coxa não poderá contar com os meias Ruy e Thiago Galhardo, suspensos pelo terceiro amarelo

A arbitragem será do goiano Wilton Pereira Sampaio, do quadro da Fifa. Ele será auxiliado pelo paulista Emerson Augusto de Carvalho, também do escalão internacional, e o conterrâneo Cristhian Passos Sorence, do grupo estadual

O estádio Couto Pereira será o palco da partida entre Coritiba x Sport, válida pelo Brasileirão 2015

FIQUE DE OLHO: Henrique, atacante do Coritiba. Contratado para resolver os problemas ofensivos do Coxa, o centroavante vem se destacando pelo clube alviverde paranaense ao marcar três gols em cinco jogos

FIQUE DE OLHO: Marlone, meia do Sport. Apesar de vir em baixa nas últimas partidas, o meio-campista é uma das esperanças ofensivas do Leão devido ao seu forte potencial e com a boa presença no campo de ataque

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 18º Coritiba 22 21 8º Sport 31 21

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Coritiba x Sport válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!