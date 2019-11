Resultado Flamengo x Avaí no Brasileirão Série A 2015 (3-0)

Na próxima rodada o Flamengo enfrenta o Fluminense no domingo no Maracanã às 16h, enquanto o Avaí enfrenta o Coritiba na Ressacada também no domingo

Já o Avaí fica na 16ª posição somando 23 pontos, mesma pontuação do 17º c0locado Goiás que ainda atua nessa rodada

Com essa vitória o rubro-negro vai aos 32 pontos, ocupando a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro e engatando uma série de 3 vitórias consecutivas pela primeira vez na competição

FIM DO JOGO! Flamengo vence o Avaí na Arena das Dunas por 3 a 0, gols de Alan Patrick e Kayke, duas vezes.

45' Juiz dá mais 3 minutos de acréscimos

Pressão do Avaí! A primeira tentativa de Léo Gamalho parou em Paulo Victor, na sobra a finalização desviou na defesa e foi para escanteio

CARTÃO AMARELO! Eduardo Neto é "premiado"

40' Quase 400 passes certos trocados pelo Flamengo no jogo, 90% de acerto entre eles

Oswaldo de Oliveira muda pela última vez, mais um atleta poupado. Sai: Emerson Sheik. Entra: Marcelo Cirino

37' Canteros sofre falta na altura do meio campo e segura a bola

Mudança no Flamengo. Sai: Márcio Araújo. Entra: Jonas

35' Torcida do Flamengo que lota o estádio faz a festa e grita "olé"

31' Avaí tenta fazer ataque rápido depois do gol sofrido mas erra na hora do passe

GOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Kayke recebe lançamento de Alan Patrick, domina para driblar o goleiro Vagner com categoria. Flamengo 3 a 0 contra o Avaí

DEFENDEU! Paulo Victor salva o Flamengo por duas vezes após chutes de Léo Gamalho e Renan Oliveira

Outra alteração no Avaí, a última. Entra Renan Oliveira no lugar de Camacho

Mudanças nos dois clubes. No Flamengo Sai: Armero e Entra: Paulinho. Já no Avaí Sai: Adriano, amarelado e entra Roberto

UHHHH! Nino Paraíba bate cruzado e ninguém tocou nela

20' Everton e Romário se chocam pelo alto e ficam caídos no gramado

19' Foram 2 finalizações certeiras, e dois gols, do rubro-negro até o momento na Arena das Dunas

CARTÃO AMARELO! Nino Paraíba é quem recebe a advertência

17' Kayke ex-ABC joga "em casa" e marca seu primeiro gol em sua volta ao Flamengo na cidade em que jogava até o mês passado

14' Mudança no Avaí. Sai Anderson Lopes, atacante. Entra: Pablo, lateral

GOOOOOOOL DO FLAMENGO! Kayke faz 2 a 0 na Arena das Dunas. Foi em outro cruzamento que passou pela área, dessa vez Armero recebeu de Alan Patrick e chutou cruzou. O atacante só escorou para completar

7' Nino Paraíba invade a área pela direita, corta para o meio e chuta mal

6' Kayke recebeu passe de Everton, limpou o zagueiro mas a bola foi no lado de fora da rede

4' Camacho tenta finalizar e a bola vai muito longe

COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO! Flamengo deu a saída e ataca para a direita

Reservas do Avaí: Diego, Everton Silva, Pablo, Jéci, Lucas Lovat,Tinga, Toshi, Renan Oliveira, Roberto e André Lima

Opções de Oswaldo de Oliveira no banco de reservas: Cesár, Daniel, Cesár Martins, Marcelo, Luiz Antonio, Jonas, Jajá, Almir, Gabriel, Marcelo Cirino e Paulinho

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Flamengo vence o Avaí por 1 a 0, gol marcado por Alan Patrick aos 31 minutos

46' Anderson Lopes tenta dominar a bola no meio campo e toca nela com a mão

45' Arbítro indica mais 2 minutos de acréscimos

43' Emerson Sheik cai sentindo dores e o jogo fica parado

41' Flamengo toca a bola e o adversário só assiste esperando o erro

39' Canteros tenta achar Sheik na cara do gol mas Vagner sai para recolher a bola

CARTÃO AMARELO! Antonio Carlos parou Emerson Sheik que partia em velocidade

37' Avaí parece ter se perdido após o gol e dá muito campo para o Flamengo atacar

34' Flamengo tenta finalizar de longe com Alan Patrick mas a bola explode em Canteros

GOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Emerson Sheik cruzou, Everton finalizou travado, Canteros deu de letra e Alan Patrick completou para o fundo do gol. Flamengo abre o placar na Arena das Dunas, 1 a 0

27' Flamengo tem maior posse de bola mas não consegue criar situações de perigo. Apenas 1 finalização que não foi na direção do gol.

24' Contra ataque do Flamengo com Kayke, Emerson e Everton. O atacante bem que tentou dar a bola em Sheik mas o goleiro sai para encaixar

22' Eduardo Neto tem chance após mais um cruzamento. Assim como os outros chutes, esse acabando indo para fora. 6 chute ao gol do Flamengo

CARTÃO AMARELO! Samir fez falta na intermediária e recebeu o cartão

NO TRAVESSÃO! Camacho bate falta e ela explode no travessão de Paulo Victor

CARTÃO AMARELO! Samir arrancava com a bola e foi parado pelo volante Adriano. Está fora da partida contra o Coritiba

14' Lateral cobrado na área e outro cabeceio sem direção do Avaí. É o terceiro consecutivo

11' Camacho cruza bola de longe e ela passa à direita do gol

UHHH! Camacho cabeceia bola que veio da defesa mas ela passa sob o gol

4' Nino Paraíba é lançado em velocida mas quando cruza a bola acaba atravessando a área

1' Flamengo tem falta de longe que Ayrton cobra pra fora

COMEÇOU O JOGO! Avaí dá a saída atacando para o lado direito

20:57 Hino Nacional sendo executado na Arena das Dunas

20:49 Pendurados de Flamengo e Avaí. Flamengo: Alan Patrick, Canteros, Emerson, Everton, Márcio Araújo e Paulo Victor. Avaí: Adriano, Everton Silva, Pablo, Tauã e Vagner

20:47 Poucos minutos antes do ínicio da partida os goleiros fazem aquecimento no gramado. Torcida começa a chegar, todos os ingressos estão esgotados para a torcida do Flamengo

20:44 Avaí também está definido: Vagner, N.Paraíba, A.Carlos, Emerson e Romario; Adriano, E.Neto, Camacho e Romulo; Anderson Lopes e Léo Gamalho.

20:42 Flamengo já está escalado para a partida: Paulo Victor, Ayrton, Wallace, Samir e Armero; M. Araújo, Canteros e A. Patrick; Everton, Sheik e Kayke.

Sem o capitão Marquinhos, que nem viajou com o grupo e será poupado para o jogo contra o Coritiba no próximo domingo, o técnico Gilson Kleina optou por uma formação com três atacantes, com Léo Gamalho, Rômulo e Anderson Lopes na frente. Romário assume a lateral-esquerda no lugar de Lucas Lovat, que estreiou como profissional contra o Inter. Para somar ao banco de reservas, Kleina vai ter André Lima e Everton Silva de volta como opções

Com muitos jogos em poucos dias, o Avaí abre o olho para o desgaste físico dos jogadores. Atletas como Léo Gamalho, que vinha de um período apenas treinando no Bahia, seu ex-clube, estão mais propensos, e a comissão técnica se preocupa. O Avaí vem de alta vencendo a última partida e arrancando 3 posiçõs acima da zona de rebaixamento, mas novo insucesso o coloca outra vez na zona.

Depois de uma vitória fora de casa contra o Sport, o Flamengo continua no Nordeste mandando seu jogo em Natal. Com o 18º pior desempenho entre as equipes mandantes, o rubro-negro vai tentar melhorar seu desempenho como dono da casa jogando longe do Rio de Janeiro. No geral são 3 vitórias no últimos 4 jogos pelo Brasileirão.

São dois desfalques para Oswaldo de Oliveira para o confronto contra o Avaí, os laterais Jorge (seleção olímpica) e Pará (suspenso) estão fora da partida e seram substituidos pelos reservas imediatos, Armero e Ayrton. O colombiano terá uma sequencia de partidas pela primeira vez desde sua chegada ao clube já que Jorge ainda ficará por algum tempo longe. Wallace, suspenso no domingo, retorna na vaga de Cesár Martins na defesa.

O estádio Arena das Dunas será o palco da partida entre Flamengo x Avaí, válida pelo Brasileirão 2015.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 10º Flamengo 29 21 15º Avaí 23 21

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

