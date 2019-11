Placar Internacional x Vasco da Gama pelo Brasileirão 2015 (6-0)

E com isso, encerramos a nossa transmissão de Internacional 6 x 0 Vasco da Gama. Boa noite a todos.

Já o Vasco segue isolado na lanterna com 13 pontos e na próxima rodada receberá o Atlético-MG no Maracanã também no sábado às 18h30min.

O Internacional pula para a 8ª colocação com 31 pontos. Na próxima rodada, o Inter vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo no sábado, às 18h30min.

Maior goleada no Campeonato Brasileiro 2015.

​ACABA A PARTIDA NO BEIRA-RIO! INTERNACIONAL 6 X 0 VASCO!

45' ​​GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! LISANDRO LÓPEZ DE NOVO! Cobrança de Anderson na cabeça de Lisandro que se antecipa à Jordi e marca o 6º. Pra fechar o caixão.

41' JORDI!!!!​ Cabeçada à queima-roupa de Rafael Moura para defesaça de Jordi, impedindo o sexto gol do Inter.

35' Cartão Amarelo​ para Nilton, do Internacional.

34' Público presente: ​15.021 torcedores

30' ​Última alteração no Inter: Sai: Alex / Entra: Anderson

27' Amarelo​ para Rafael Moura, do Inter. Também está suspenso e não enfrentará o São Paulo.

23'​ Alteração no Internacional: Sai: Valdívia / Entra: Rafael Moura

​21' Rafael Moura vem aí

20' ​Alteração no Vasco: Sai: Rafael Silva/ Entra: Lucas

19' ​O Vasco está completamente perdido em campo.

​17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO INTERNACIONAL! NILTON FAZ O GOL DA RODADA! Cruzamento de William para Nilton, que acerta um chutaço lindíssimo no ângulo de Jordi. Virou massacre no Beira-Rio.

13' ​Tem gol na rodada: Biro Biro empata para a Ponte em Campinas! Ponte Preta 1 x 1 Cruzeiro

​12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO INTERNACIONAL! VALDÍVIA É O NOME DA FERA! Que chutaço, colocado, no ângulo de Jordi! O Inter goleia o Vasco! 4 a 0

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! LISANDRO LÓPEZ É O NOME DA FERA! Mais um cruzamento de Alex, para Lisandro López que, com falta, passa por Christiano e estufa a rede de Jordi. Virou passeio em Porto Alegre.

6' ​Sequência de escanteios para o Vasco, termina com cruzamento errado para Nenêe bolas nas mãos de Muriel.

​BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Alterações no Vasco: Saem: Andrezinho e Serginho/ Entram: Riascos e Bruno Ferreira

Alteração no Inter: Entra: Lisandro Lopez / Sai: Vitinho

Times de volta ao gramado do Beira-Rio. Vai começar o segundo tempo.

INTERVALO EM PORTO ALEGRE! Internacional 2 x 0 Vasco

45' ​Dois minutos de acréscimos no Beira-Rio

42' ​Tem gol na rodada: Willians marca para o Cruzeiro em Campinas! Ponte Preta 0 x 1 Cruzeiro

​39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! EDUARDO SASHA É O NOME DA FERA! Jogada muito bem trabalhada pelo Inter, que passou por 4 jogadores e terminou com um ótimo passe de Vitinho para Sasha fuzilar o gol de Jordi. Inter 2 a 0

​35' UHHHH!​ Cobrança do Vitinho, Nilton e Rodrigo Dourado sobem sozinhos, mas é Dourado que cabeceia à direita do gol de Jordi.

​35' ​Outra falta perigosa para o Internacional.

​26' ​Valdívia cai na entrada da área, pede pênalti e o árbitro não marca. Muita reclamação dos jogadores do Inter

21' MURIEL! ​Nenê cobra a falta, Julio dos Santos cabeceia e obriga o goleiro do colorado à jogatr para escanteio.

21' Cartão Amarelo​ para Vitinho, do Inter. Suspenso, não enfrentará o São Paulo no fim de semana

​20' ​Jogo de muitas faltas. Pouco tempo de bola rolando.

O Inter está pulando para a 9ª colocação na classificação com 31 pontos. Já o Vasco fica em uma situação cada vez mais complicada, na lanterna com 13 pontos e -28 de saldo.

​10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! ERNANDO É O NOME DA FERA! Cobrança de Alex perfeita na cabeça do zagueiro Ernando que antecipou ao goleiro Jordi e abre o placar.

8' ​Inter tenta pressionar a saída de bola do Vasco. Jogo em ritmo lento até aqui.

4' Nenê cobrou falta direto pro gol e Muriel espalma para escanteio.​

0' ​Jorge Henrique chegou forte em Valdívia que ficou sentindo o tornozelo.

​BOLA ROLANDO! COMEÇA INTERNACIONAL X VASCO DA GAMA

Um minuto de silêncio.

Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Beira-Rio

Times em campo!

Jorginho ainda terá à disposição no banco de reservas: ​Charles, Jean Patrick, Anderson Salles, Bruno Ferreira, Julio César, Emmanuel Biancucchi, Thalles, Romario, Riascos, Seymour e Lucas

VASCO DA GAMA ESCALADO! ​O técnico Jorginho definiu os 11 jogadores que vão a campo tentar uma missão muito difícil, na fuga do rebaixamento: Jordi, Serginho, Rodrigo, Luan e Christiano; Guiñazu e Julio dos Santos; Andrezinho, Nenê e Jorge Henrique; Rafael Silva.

Argel ainda terá à disposição no banco os seguintes jogadores: ​Dida, Réver, Nico Freitas, Anderson, Rafael Moura, Lisandro López, Taiberson e Wellington

INTERNACIONAL ESCALADO! ​O técnico Argel Fucks manda a campo o seguinte time: Muriel; William, Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Nilton, Alex e Eduardo Sasha; Valdívia e Vitinho

O Beira-Rio recebe um público pequeno. Expectativa de 15 mil pessoas no estádio do Internacional.

O estádio Beira-Rio será o palco da partida entre Internacional x Vasco da Gama, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Valdívia. ​O 'PokoPika' como gosta de ser chamado, tem sido um dos melhores jogadores do Inter no ano, e busca ajudar a levar o Colorado à Copa Libertadores de 2016.

FIQUE DE OLHO: Jorge Henrique. Atacante do Gigante da Colina, é a grande esperança de gols do Vasco na partida de logo mais.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 12º Internacional 28 21 20º Vasco 13 21

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

