Em jogo com arbitragem polêmica, Corinthians bate Fluminense e segue isolado na liderança

Nesta quarta-feira (2), Corinthians e Fluminense duelaram em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em partida realizada na Arena Corinthians. Com direito a arbitragem polêmica, Marciel e Ralf marcaram e o Corinthians bateu o tricolor das Laranjeiras por 2 a 0.

Com o resultado, o Corinthians se isolou ainda mais na liderança do campeonato, tendo em vista que o Atlético-MG foi derrotado em casa pelo Atlético-PR. Agora o Timão tem 49 pontos, sete a mais que o vice-líder Galo. O Fluminense segue na sétima colocação com 33 pontos.

Na próxima rodada, 23ª do campeonato, o Corinthians terá um clássico pela frente, quando encara o Palmeiras no Allianz Parque, no próximo domingo (6), às 16h. Já o Fluminense retorna ao Maracanã, onde também terá um grande clássico, quando enfrenta o Flamengo, também no domingo às 16h.

Corinthians domina e sai vencedor na primeira etapa

O começo de partida na Arena Corinthians foi muito bom, mostrando que a partida seria bastante intensa e movimentada, tendo em vista que ambos os times buscariam com todo o gás a vitória. Os donos da casa começaram melhor, marcando forte a saída de bola do tricolor, que tentava chegar mais nos arremates de fora da área.

E após uma leve pressão inicial, o Corinthians abriu o placar na Arena, quando Edson e Jean bateram cabeça no meio, a bola chegou para Jadson, que recebeu no meio, levou e tocou para Marciel, que entrava pelo meio. O meia do Timão dominou, driblou Edson, que tentou se recuperar no lance, chutou com força no canto esquerdo de Diego Cavalieri, abrindo o placar na Arena Corinthians: 1 a 0.

Após o gol, a partida continuou sobre domínio alvinegro, mas com mais equilíbrio que no começo de confronto. A primeira chegada tricolor aconteceu aos 10', quando Gustavo Scarpa cobrou falta muito bem, a bola pessoa por toda a extensão da área alvinegra, mas o zagueiro Henrique não conseguiu completar na segunda trave. Dois minutos depois foi a vez do Corinthians assustar de novo, quando Danilo desarmou Gerson, a zaga do Fluminense pediu falta, o lance seguiu e Marciel, mais uma vez, arriscou, mas Cavalieri defendeu.

A melhor chance, até aquele momento, do Fluminense na partida aconteceu aos 33', quando Renato foi muito bem acionado pela direita e cruzou na segunda trave para Gerson. O jovem meia tricolor desviou meio apertado pela marcação e mandou para fora, desperdiçando a grande chance de empate do tricolor das Laranjeiras na partida.

No final da primeira etapa, o Corinthians chegou três vezes com muito perigo. A primeira nasceu de um contra-ataque puxado por Jadson. O camisa passou para Vagner Love, que tocou para Marciel, e o meia deixou Malcolm na cara do gol, que tentou encobrir Cavalieri, mas mandou por cima.

Depois, Danilo recebeu, deixou Love na cara do gol, mas Cavalieri cobriu bem. A bola seguiu com Love, que passou para Danilo, que tabelou com Jadson e bateu colocado, mas mandou para fora. Para fechar, Love tabelou com Jadson, o camisa 10 cruzou rasteiro para a segunda trave e Malcolm pegou de primeira, mas Cavalieri fez grande defesa com as pernas. Isso fechou a primeira etapa.

Ralf marca o segundo do Corinthians em segunda etapa polêmica

Diferente da primeira etapa, o segundo tempo começou com menos intensidade que o primeiro, tendo em vista que o Fluminense, pelo menos nos primeiros minutos, adiantou sua marcação e fazia um jogo de igual para igual. Por outro lado, o Corinthians tinha dificuldade de sair, mas conseguia se defender muito bem.

O grande lance polêmico do confronto aconteceu aos 10', quando Gustavo Scarpa cobrou escanteio, Edson desviou e Cícero completou para o gol, totalmente livre. A arbitragem marcou impedimento, mas o meia do tricolor estava totalmente em posição legal. Esse lance interferiu na continuação da partida.

A primeira boa chance da segunda etapa, aos 16', foram dos donos da casa, quando Fagner acionou Malcolm pela direita, o atacante do Timão dominou, deu uma leve hesitada, levou para a esquerda e cruzou. Henrique tentou afastar e quase marcou contra. O Fluminense atacou minutos depois, quando Osvaldo, que tinha acabado de entrar, foi acionado pela direita, cruzou e Michael tentou, mas pegou mal e a bola sobrou para Cássio.

Mesmo em um jogo equilibrado, os donos da casa chegaram ao segundo gol. Tudo começou quando Antônio Carlos perdeu a bola na defesa e cometeu falta em Malcolm na risca da grande área. Jadson cobrou e Ralf subiu mais que a defesa tricolor para ampliar a vantagem do Timão no jogo: 2 a 0 Corinthians. Após o gol, o Corinthians apenas cadenciou o jogo e confirmou mais um triunfo no Brasileiro.