Resultado Figueirense x Grêmio no Brasileirão Série A 2015(0-2)

FIM DE JOGO! Grêmio vence o Figueirense por 2 a 0 gols de Bobô e Pedro Rocha

45' Árbitro indica mais 3 minutos de acréscimos

42' Marcão, Tiago e Geromel se enrolam na área o arbítro dá a falta do atacante. Famoso perigo de gol

40' Figueirense chega mais 2 vezes e para em Tiago

DEFENDEU MURALHA! Outro lançamento para Pedro Rocha que driblou dois antes de chutar para a defesa segura do goleiro

34' Substituição no Grêmio. Sai: Bobô e entra: Vitinho

GOOOOOOOOL DO GRÊMIO! Bobô dá assistência para Pedro Rocha que invade a área com velocida e bate por cima de Alex Muralha. Agora o Grêmio faz 2 a 0 contra o Figueirense

32' Cruzamento para Fabinho e ele não domina. Pressão do Figueira

31' Alemão tenta driblar Galhardo dentro da área e é desermado

29' Marquinhos Pedroso foi bater lateral e a bola escapou da sua mão. Momento bizarro no Scarpelli

26' Galhardo tem um cruzamento mas ele não sai como o lateral queria indo parar do outro lado do campo

Mudança no Grêmio. Entra: Schuster e Sai: M.Rodriguez

CARTÃO AMARELO! Edinho chega forte em Clayton no campo de ataque

21' Leandro Silva derruba Bryan Rodriguez em tentativa de contra ataque

Figueirense vai mudar pela última vez. Sai: Rafael Bastos e entra Alemão

18' Figueirense tem mais posse, consegue criar mas ainda não marcou o gol de empate

SALVA BRESSAN! Primeiro ele falha, perde na corrida e obriga Tiago a sair do gol. O goleiro foi batido e na hora de finalizar Marcão chutou sem força e o zagueiro se recuperou

8' Bobô soma mais um finalização no jogo. Agora foi uma cabeçada que foi para fora

INACREDITAVÉL! Figueirense puxou excelente contra-ataque mas Rafael Bastos chutou por cima do gol mesmo com Tiago caído

5' Giuliano cruza da esquerda mas Thiago Heleno afasta antes de chegar em algum atacante

4' Figueirense tenta pressionar a saída de bola do Grêmio

Substituição no Figueirense. Sai: Paulo Roberto. Entra: João Vitor

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Grêmio é quem dá a saída na etapa complementar

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Grêmio vai vencendo o Figueirense por 1 a 0. Bobô foi quem anotou o gol do jogo

46' Rafael Bastos isola a cobrança de falta

CARTÃO AMARELO! Galhardo foi punido pela falta e está fora da próxima partida

46' Clayton é agarrado por Galhardo bico da área. Falta perigosa para o Figueirense

45' Juiz acrescenta 3 minutos de acréscimos

UHHH! Clayton chuta colocado e a bola passa muito perto do gol

39' Clayton lança a bola na área mas ela passa por todo mundo

37' Mudança no Figueirense. Sai: Dudu. Entra: Marcão

34' Maxi Rodriguez acha Pedro Rocha mas ele é desarmado pelo zagueiro com um carrinho providencial

33' Figueirense tenta retomar a pressão mas o ataque é parado por impedimento

29' Pedro Rocha lança para Marcelo Oliveira mas ele se atrapalha e deixa a bola sair pela linha de fundo

CARTÃO AMARELO! Dener, meio campo do Figueirense é premiado

25' Substituição no Grêmio. Sai: Fernandinho. Entra: Pedro Rocha

24' Marquinhos Pedroso pega sobra do escanteio mas não hora de finalizar chutou muito mal

ESPALMOU TIAGO! Figueirense continuou na pressão e o goleiro gremista espalmou cabeçada forte para escanteio

16' Figueirense tenta marcar o gol de cabeça mas a zaga do Grêmio afasta em cima da linha

CARTÃO AMARELO! Bressan, por segurar Clayton pela camisa

15' Clayton é derrubado por Bressan na ponta direita

11' Galhardo cruza para Bobô e ele desvia para fora

9' Cruzamento da esquerda razante mas o atacante Dudu não conseguiu completar

8' Bobô chuta de fora da área e a bola desvia na zaga. Escanteio para o Grêmio

GOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! Logo na primeira chegada do tricolar, Bobô completa escanteio de cabeça sem chances para Alex Muralha. 1 a 0 Grêmio no Scarpelli

UHHHH! Marquinhos Pedroso chuta forte de longe, Tiago espalma para escanteio

COMEÇA O JOGO! Figueirense, de preto, dá a saída e ataca em direção ao lado direito

20:55 Equipes perfiladas para a execução do Hino Nacional

20:54 Escalação do Grêmio: Tiago; Galhardo, Pedro Geromel, Bressan e Marcelo Oliveira; Walace, Edinho, Giuliano, Maxi Rodríguez e Fernandinho; Bobô

20:53 Escalação do Figueirense: Alex Muralha; Leandro Silva, Thiago Heleno, Bruno Alves, Marquinhos Pedroso; Paulo Roberto, Fabinho, Dener, Rafael Bastos; Dudu e Clayton.

20:51 Times já estão escalados para a partida de logo mais

O estádio Orlando Scarpelli será o palco da partida entre Figueirense x Grêmio, válida pelo Brasileirão 2015.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 14º Figueirense 26 21 3º Grêmio 38 21

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Figueirense x Grêmio válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!