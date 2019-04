Jorginho sobre goleada sofrida ante Internacional-RS por 6 a 0: "Nos sentimos envergonhados"

A coletiva do técnico Jorginho, do Vasco, após a derrota para o Internacional, por 6 a 0, teve tom de desabafo. Nitidamente abatido pela derrota, o treinador Cruz-maltino fez questão de falar, com semblante bastante fechado, que a equipe precisa reagir logo, além de ter pedido desculpas ao torcedor.

"Primeiro, preciso me desculpar com nosso torcedor, nos sentimos envergonhados, me sinto indignado por tomar de seis, primeira vez na minha vida que acontece isso". Disse o treinador.

Assim como na vida de Jorginho, o resultado foi o pior na história do Vasco em Brasileiros. Na temporada, a equipe sofre com péssimos resultados seguidos, dificultando ainda mais uma reação. Com apenas 13 pontos em 22 rodadas, o Vasco amarga a lanterna, não marca um gol sequer há mais de um mês e vê, a cada rodada, a possibilidade de fugir da segundona, mais distante.

Mas para Jorginho, o termo " desistir" não faz parte dos planos, já que, segundo o treinador, enquanto houver chances, os jogadores irão tentar. O comandante usou ainda o exemplo do histórico 7 a 1, quando perguntado sobre o placar elástico e os jogadores perdidos em campo.

"Normal, quando toma alguns gols assim, até se encontrar dentro de campo... É uma coisa que estamos conversando, dependendo da situação que aconteça nós precisamos nos fechar, isso foi alerta que fiz para eles no intervalo também. Nós já temos a experiência do que aconteceu com o Brasil, por exemplo, contra a Alemanha, então no momento que você toma três você se fecha. Foi o que procuramos fazer com as substituições que foram feitas", analisou o comandante.

O Vasco volta à campo no próximo sábado (5), às 19h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, no Maracanã. A equipe de São Januário busca voltar a vencer e tentar reagir na competição, para isso, o treinador Jorginho contará com os reforços de Leandrão, talvez já apto à atuar na próxima rodada, e do holandês Emanuelson. Este, só para a próxima semana.