Resultado São Paulo x Internacional (2-0)

Na próxima rodada (24ª), o São Paulo visita o Santos, na Vila Belmiro, quarta-feira (9), às 22h. No mesmo dia, às 19h30, o Internacional recebe o Palmeiras, no Beira-Rio.

Rogério: ''Trabalhei forte durante a semana e graças a Deus pude ajudar o time a conquistar três pontos''.

Com a vitória, São Paulo chega aos 38 pontos e entra momentaneamente no G4, na 4ª posição. Inter, de péssimo aproveitamento fora de casa, perde mais uma e fica em 11º lugar, com 31.

Nilton: ''Fizemos um bom primeiro tempo, explorando os erros do São Paulo, mas não matamos e eles marcaram''.

Ganso: ''Bom para se manter no G4. Fomos felizes. Rogério vem treinando muito bem, fazendo gols''.

Com facilidade, o São Paulo vence o Intenacional, por 2 a 0, mantendo ótima campanha em casa no Brasileirão. O estreante Rogério fez grande partida e marcou o primeiro gol. Depois, Michel Bastos fechou o placar, diante de um Inter péssimo.

49' TERMINA O JOGO NO MORUMBI!! SÃO PAULO 2x0 INTERNACIONAL!!

49' D'Alessandro se irrita com graça de Matheus Reis no toque de bola são-paulino.

48' Olé no Morumbi. São Paulo vence fácil.

47' Vamos até 49.

46' Nilton tenta passe para Artur e erra.

45' Taiberson cruza, a bola pega em Lyanco e fica tranquila para Renan Ribeiro.

44' Inter faz péssima atuação, mas Argel segue gritando à beira do gramado.

43' Nenhum cartão amarelo exibido até aqui.

42' Hudson caído no gramado. Jogo se encaminha para o final.

39' Valdívia faz jogada individual e bate, mas Renan pega firme.

38' De pênalti, Nenê faz: Vasco 1x2 Galo.

37' Valdívia cobra falta e Renan Ribeiro tira de soco.

37' Entra Taiberson e sai Lisandro López no Inter.

35' Entra Matheus Reis na vaga de Wilder no SPFC.

34' Argel pede: ''Sem falta, sem falta''. Desobediente, Rodrigo Dourado derruba Auro.

32' Na primeira jogada em campo, Auro erra lançamento.

31' Sai Bruno e entra Auro no SPFC.

30' D'Alessandro força passe para Valdívia, mas o camisa 29 não chega.

29' Inter muito abatido. Artur cruza nas mãos de Renan.

27' GOL DO SÃO PAULO!! MICHEL BASTOS!!! Tricolor faz linha de passe na área do Internacional, com a maior facilidade. Ganso domina, pensa e rola para Michel Bastos finalizar com liberdade. Muriel toca na bola mas toma o gol! 2 a 0! São Paulo praticamente mata o jogo.

26' Partida se encaminha para vitória tricolor. Inter não demonstra capacidade de reação, parece aceitar derrota.

24' Centurión recebe de Wilder em velocidade e bate na rede pelo lado externo.

24' Troca no Inter. Artur na vaga de Geferson.

23' Lyanco chuta de longe para fora.

23' Ganso toca para Wilder, que arruma o corpo e bate. Paulão chega na hora H e salva.

22' Rogério volta normalmente ao jogo.

21' Mais uma vez, Geferson passa pela esquerda, recebe com tempo para pensar e cruza. Ninguém do Inter na área.

19' Rogério fica caído. Jogo para novamente. Michel Bastos sinaliza pedindo substituição para o estreante e autor do gol.

18' BIZARRO. Geferson recebe de D'Alessandro em ótimas condições pela esquerda e cruza de modo ridículo.

17' Rogério faz o que quer com William e cruza, mas Ernando corta.

16' Forçado a tomar a iniciativa, Inter é inoperante na criação.

15' Jogo fica feio. Perde-ganha na área central do gramado.

13' Valdívia é acionado em impedimento.

12' Anderson faz jogada individual e cruza nas mãos de Renan.

12' UHH! Ganso domina na intermediária com muita liberdade e arrisca. Bola passa muito perto!

11' Bola volta a rolar, ao som dos gritos de Argel.

10' Jogo parado. Geferson recebe atendimento médico.

8' Troca no Inter. Sai Sasha e entra Anderson.

7' Reinaldo bate de longe, para fora.

7' Geferson cruza, Reinaldo divide de cabeça com Sasha e a bola se oferece para Renan Ribeiro.

5' Gol coloca o São Paulo entre os quatro primeiros da tabela.

4' GOL DO SÃO PAULO!! ROGÉRIO!! Wilder recebe de Ganso e cruza para o estreante Rogério, que dá um peixinho e abre o placar! 1 a 0!

3' Inter abusa das bolas longas. Paulão rifa e time perde a posse.

2' Michel Bastos levanta na área e Geferson tira de cabeça.

20:31 ROLA A BOLA PARA A SEGUNDA ETAPA! Equipes sem modificações.

20:29 Equipes voltando para o segundo tempo.

Com este empate sem gols, São Paulo está chegando aos 36 pontos, mas permanece em 5º lugar. Inter atinge os 32 e sobe uma posição, sendo 10º colocado.

Em primeiro tempo movimentado, mas sem grande brilho na questão técnica, São Paulo e Internacional não saíram do 0 a 0. Nos minutos iniciais, o time da casa teve maior posse de bola e assustou em jogada individual de Rogério, que obrigou Muriel a realizar bela defesa. Na segunda metade, os visitantes equilibraram as ações e quase marcaram com Valdívia. Partida é boa, assim como a perspectiva para o segundo tempo.

No Maracanã, Dátolo anota o segundo do Atlético-MG contra o Vasco. Intervalo no RJ. Time carioca afunda cada vez mais...

Valdívia: ''O jogo está bom de assitir, as duas equipes jogando. Eles tão vindo e estamos recuando um pouco. Precisamos aproveitar as chances''.

Rogério: ''Comecei bem, agora vamos achar algo mais para fazermos o gol''.

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! SÃO PAULO 0X0 INTERNACIONAL!

45' Centurión cruza para Ganso, a bola passa por todo mundo e William tira para escanteio.

44' Wilder encara Geferson e deixa para Wilder, que passa no corredor e cruza, mas a bola pega em Ernando e fica com Muriel.

43' Lisandro faz cruzamento muito forte para a área do SPFC.

42' Nilton tira na primeira trave. Na sobra, Reinaldo derruba Valdívia.

41' Reinaldo recebe lançamento na ponta esquerda, dá linda caneta em D'Alessandro e cruza em cima de William.

39' São Paulo envolve defesa do Inter com boa troca de passes. Centurión faz pivô para chegada de Wilder, que chuta prensado com Ernando. Bola sai em tiro de emta.

38' QUASE GOL DO INTER! Valdívia recebe na área, mas, acossado por Lyanco, chuta em cima de Renan Ribeiro.

38' Defesa do Inter corta, mas D'Alessandro não tem velocidade para puxar contraglpe.

37' Rogério fica isolado com marcação de Paulão e William e ainda descola escanteio.

36' William antecipa passe, vê caminho livre, arranca com a bola e lança Valdívia. Passe muito forte.

35' D'Alessandro sai jogando pela lateral e sofre falta de Wilder.

34' Falta de Nilton sobre Centurión, no centro do campo.

32' Camisa 10 bate muito aberto e Paulão chega na bola. Zagueiro descola lateral.

32' Boa jogada. D'Alessandro recebe de Nilton, tabela com Valdívia e chuta. Bola desvia e sai em escanteio.

31' Inter pressiona a saída do São Paulo e força erro do adversário. Lateral.

30' Nilton tenta achar Valdívia na frente, mas a bola sai pela lateral.

29' Mais uma vez, Lyanco finaliza de muuuito longe sem perigo algum. Bola para fora.

29' São Paulo volta a fazer com que Inter se posicione todo no campo de defesa. Panorama agora é o mesmo do começo.

27' William faz falta em Rogério, rente à linha lateral.

27' De pênalti, Lucas Pratto abre o placar no Maracanã: Vasco 0x1 Atlético-MG.

26' Inter cresce no jogo e ronda a área são-paulina.

25' Centurión dribla Geferson e cruza nas mãos de Muriel.

24' Inter troca passes no campo ofensivo até Lisandro cruzar para D'Alessandro. Zaga corta.

23' Em cobrança curta, D'Alessandro recebe de Valdívia e cruza. Ernando se contorce todo e testa para fora.

22' William é acionado por Nilton na linha de fundo e cruza. Bola bate em Reinaldo e é escanteio para o Inter.

22' Sasha recebe de D'Alessandro na área e se perde ao tentar dominar.

20' Inter abusa das bolas longas. Valdívia recebe na ponta esquerda completamente sozinho e perde a bola ao tentar cruzar para Lisandro.

19' PRESSÃO DO SÃO PAULO! Em contra-ataque, Rogério recebe na área, corta Nilton e cruza, mas Sasha tira parcialmente. Na sobra, Michel Bastos cruza para o estreante, que pega mal e chuta para fora.

19' Valdívia cobra falta na área e Renan segura.

18' Sasha é derrubado na intermediária.

17' Sem opções, Lyanco chuta de muito longe sem pretensão alguma.

17' Propostas das equipes são claras: São Paulo tem a bola e tenta abrir espaços na defesa do Inter, que se fecha bem compacto, buscando contragolpes.

16' Geferson rouba bola de Bruno e erra passe na saída de bola. Centurión toma, invade a área e cruza. Desviada em Ernando, a redonda fica nas mãos de Muriel.

14' D'Alessandro aciona Valdívia, mas Lyanco rasga com um bico para o campo de ataque.

13' Ganso levanta na área e Centurión cabeceia para fora, sem perigo.

12' Rodrigo Dourado derruba Ganso na intermediária. Falta boa para o SPFC.

12' Posicionamento mais recuado de Hudson, na saída de bola, lembra esquema com três zagueiros.

11' Sasha é desarmado por Bruno, na esquerda ofensiva colorada. Tiro de meta.

10' Rogério passa por Paulão e cai pedindo falta. Jogo segue.

9' Pontas do São Paulo, na verdade, são Centurión e Rogério. Wilder fica no centro do ataque.

8' BOA CHANCE! Lisandro López recebe na área e bate mal, na rede pelo lado de fora. Chance perdida.

7' Após recuperar bola em tentativa de Centurión, Inter contra-ataca com Lisandro López. Edson Silva, de cabeça, recua para Renan Ribeiro.

6' Lyanco chega de carrinho matando contragolpe colorado.

5' MURIEL SALVA! Rogério, estreante, recebe na área pela esquerda, encara Nilton, puxa para o meio e bate colocado. Muriel faz grande defesa com a mão esquerda, se esticando todo!

5' Michel Bastos cruza da direita e Muriel tira de soco.

4' Iniciativa é do São Paulo, que usa um 4-3-3 com Hudson centralizado fazendo a saída de bola e Wilder e Rogério bem abertos, como pontas. Inter no habitual 4-4-2 com Valdívia e Lisandro na frente.

3' São Paulo ataca para a esquerda das cabines de imprensa. Inter para a direita, evidentemente.

2' Michel Bastos acelera em puxada de contra-ataque, mas William corta após erro de passe do camisa 7.

1' Edson Silva estica para Wilder, que não alcança devido ao quique da bola.

1' William comete falta em Rogério.

19:29 COMEÇA SÃO PAULO X INTERNACIONAL! BOLA ROLANDO!

19:28 Tudo pronto para o começo da partida. Wilton Pereira Sampaio vai apitar.

19:27 Osorio: ''Eu acho que todos conhecem a situação do São Paulo... Decidimos fazer uma pesquisa na Série B, e se Deus quiser, Rogério será um bom reforço para o elenco. Temos muito desfalques''.

19:26 Argel: ''Precisamos estar muito focados para buscar o resultado''.

19:24 São Paulo e Internacional estão em campo. Time da casa todo de branco e equipe visitante toda de vermelho. Hino nacional é executado.

19:20 Rogério Ceni no gramado do Morumbi para receber homenagem pelos 25 anos como atleta do São Paulo. Ídolo é presentado com uma escultura que lembra a defesa na final do Mundial de Clubes da FIFA de 2005, em cobrança de falta de Gerrard, além de uma miniatura do estádio Morumbi.

Internacional: ​Muriel; William, Ernando, Paulão e Geferson; Rodrigo Dourado, Nilton, D'Alessandro e Sasha; Valdívia e Lisandro López.

São Paulo: Renan Ribeiro; Bruno, Lyanco, Edson Silva e Reinaldo; Hudson, Michel Bastos e Ganso; Wilder, Centurión e Rogério.

19:16 Vamos, novamente, conferir as escalações, faltando pouco mais de dez minutos para o começo do jogo.

19:12 Lembrando que o São Paulo vem de empate sem gols com o Joinville, em SC. Enquanto isso, o Internacional chega depois de atropelar o Vasco por 6 a 0, no Beira-Rio.

19:10 Vinte minutos para o início de São Paulo x Inter no Morumbi.

As duas equipes têm jogadores pendurados. Do lado tricolor os nomes com dois amarelos acumulados são Renan Ribeiro e Edson Silva. No Inter, Geferson, Nilton e Sasha.

São Paulo x Inter transmissão

O último confronto entre São Paulo x Inter no Morumbi foi em 12 de novembro do ano passado. O placar de 1 a 1 aconteceu graças aos gols de Paulão para o Colorado e Luis Fabiano para o Tricolor.

No banco de reservas, as duas equipes têm novidades oriundas das categorias de base. Do lado do São Paulo, o volante Jefferson, de 18 anos e contratado por empréstimo junto ao Rio Claro, figura pela primeira vez entre os relacionados. O mesmo acontece com Milla, meia de 17 anos do Internacional.

São Paulo é o time que mais trocou passes no Brasileirão 2015. Em contraponto, Internacional teve menos posse de bola que o adversário nos últimos três jogos que disputou.

Opções de Osorio no banco tricolor: Léo, Matheus Reis, Auro, Daniel, João Schmidt, João Paulo e Jefferson. Com apenas dois zagueiros disponíveis, não há nenhum no banco.

São Paulo escalado! Renan Ribeiro; Bruno, Lyanco, Edson Silva e Reinaldo; Hudson, Michel Bastos e Ganso; Wilder, Centurión e Rogério.

Enquanto não saem os onze titulares do São Paulo... reservas do Internacional: Dida, Léo, Artur, Réver, Nico Freitas, Anderson, Alisson Farias, Taiberson e Milla (garoto de 17 anos da base).

A posição na tabela não mostra bem o objetivo do Inter no campeonato. Se triunfar, o Colorado dorme no 7º lugar da tabela de classificação. Momentaneamente, os vermelhos buscam se aproximar de vez do G4, que está cinco pontos adiante.

Se somar ponto, o São Paulo entra no G4 ao final da partida. Contudo, se apenas empatar, teria que torcer para o Atlético-PR perder em casa para o Joinville, mais tarde. Em caso de vitória, porém, o Tricolor marca território entre os quatro primeiros com um simples empate do Furacão.

São Paulo chegou ao Morumbi há alguns minutos. Logo mais deve ser divulgada a escalação da equipe.

Uma hora e vinte minutos antes do pontapé inicial, está confirmado o Internacional: Muriel; William, Ernando, Paulão e Geferson; Rodrigo Dourado, Nilton, D'Alessandro e Sasha; Valdívia e Lisandro López.

O outro jogo das 19h30 deste sábado pelo Brasileirão é Vasco x Atlético-MG, no Maracanã. Às 21h, o Atlético-PR recebe o Joinville, na Arena da Baixada. As duas partidas também serão seguidas em minuto a minuto na VAVEL Brasil.

O trio de arbitragem para São Paulo x Internacional será composto Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires. O trio é goiano.

Com dores na coxa direita, o capitão Rogério Ceni não atuará. Mesmo assim, o ídolo será homenageado pelo clube, visto que completa 25 anos como atleta do São Paulo. Ele receberá duas esculturas: uma, de aço, lembrará a defesa feita em falta cobrada por Gerrard na decisão do Mundial de Clubes da Fifa, em 2005, e será entregue pelo presidente Carlos Miguel Aidar. Outra, de bronze, é uma maquete do Morumbi, e sairá das mãos de um sócio escolhido pelo clube.

Desde a estreia do técnico Argel Fucks, o Internacional não venceu fora de casa no Brasileirão. Em dois jogos com o comandante longe do Beira-Rio, o Colorado obteve um empate, diante do Cruzeiro, e uma derrota, contra o Avaí.

Atuando como visitante na atual edição do maior campeonato nacional, o Internacional faz péssima campanha. Em onze jogos, o Colorado triunfou apenas uma vez (Joinville), empatou cinco vezes e perdeu as mesmas cinco.

Jogando em casa neste Brasileirão, o São Paulo tem ótimo aproveitamento. Em onze partidas, o Tricolor conquistou sete vitórias, três empates e uma derrota, com 19 gols marcados e nove sofridos.

O palco de São Paulo x Inter é o Morumbi. Em 2015, a média de público do estádio é de 20.236 pagantes por jogo, com taxa de ocupação igual a 31%. O Tricolor é o sétimo clube com maior média de torcedores no Brasil nesta temporada, tendo arrecadado 19,6 milhões de reais com bilheteria. Somente no Brasileirão, a média gira em torno de 23 mil pessoas por partida, e a expectativa é que, diante do Inter, o público seja maior para que o SP ingresse no G4.

FIQUE DE OLHO São Paulo x Internacional AO VIVO TEMPO REAL: peça-chave nas escalações de Diego Aguirre, Lisandro López entrou em um calvário junto com o time. A eliminação na Libertadores trouxe ao argentino uma seca de gols frustrante. Com a chegada de Argel, a situação pareceu piorar para o camisa 17, que virou reserva e por vezes ficou de fora até da equipe dos reservas nos treinamentos. Diante do Vasco, porém, Lisandro ingressou no intervalo e marcou duas vezes. Agora, com a suspensão de Vitinho, ele será titular para mostrar que pode voltar a ser fundamental no Inter.

FIQUE DE OLHO São Paulo x Internacional AO VIVO TEMPO REAL: contratado pelo São Paulo junto ao Náutico por R$ 1,2 milhão, Rogério já está regularizado no BID e tem condições de atuar pelo novo clube. Treinando no CCT da Barra Funda há duas semanas, o atacante vem se destacando nas atividades, mostrando muita velocidade. Sua estreia vem em momento oportuno, visto que Pato está suspenso e Luis Fabiano machucado. O jogador ainda não foi confirmado entre os titulares, mas a tendência é que inicie entre os onze, tendo chance de ouro para fixar lugar na equipe.

O embate mais recentre entre São Paulo x Internacional se deu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Em 31 de maio, no Beira-Rio, paulistas e gaúchos empataram sem gols. Foi a primeira partida do Tricolor depois do anúncio de Juan Carlos Osorio como treinador do clube, mas o colombiano não dirigiu a equipe à beira do campo. O Inter, na ocasião, recém havia avançado às quartas de final da Libertadores e utilizou alguns jogadores considerados reservas no confronto.

Apesar dos inúmeros confrontos pelo Brasileirão, as batalhas mais importantes entre São Paulo e Internacional aconteceram na Libertadores. Em 2006, paulistas e gaúchos se encontraram na final. Com triunfo por 2 a 1 no Morumbi e igualdade em 2 a 2 no Beira-Rio, o Colorado sagrou-se campeão continental pela primeira vez. Quatro anos mais tarde, as equipes duelaram na semifinal, e, com vitória mínima em casa e derrota por 2 a 1 fora, o Inter levou a melhor novamente e avançou à final do torneio, que viria a conquistar sobre o Chivas Guadalajara/MEX.

Desde que o Campeonato Brasileiro possui esta nomenclatura (1971), São Paulo e Internacional duelaram 53 vezes. O Tricolor venceu 23, marcando 72 gols, enquanto o Colorado levou a melhor em 14, anotando 53 tentos. Além desses resultados, aconteceram 16 empates. Nesta competição, os dois clubes nunca foram rebaixados, mantendo-se sempre na elite do futebol brasileiro.

Provável escalação do Internacional: Muriel; William, Ernando, Paulão e Geferson; Rodrigo Dourado, Nilton, D'Alessandro e Eduardo Sasha; Valdívia e Lisandro López.

A baixa de última hora de Alex não será problema para o Internacional, até porque D'Alessandro retorna após cumprir suspensão na goleada sobre o Vasco. Do time que atropelou o Cruz-Maltino, há somente outra mudança: Vitinho, que recebeu o terceiro amarelo, abre espaço para Lisandro López, que anotou dois gols diante dos cariocas, mesmo entrando no intervalo da partida.

Se o comandante são-paulino tem dores de cabeça para montar o time, Argel Fucks está tranquilo. Desde que chegou ao Inter, vem repetindo a equipe titular, dentro do possível. Mesmo assim, o técnico tem quatro baixas: Alisson (na Seleção), Alex (com dores na região lombar), Vitinho e Rafael Moura (suspensos).

Provável escalação do São Paulo: Rogério Ceni/Renan Ribeiro; Auro, Lyanco, Edson Silva e Reinaldo; Hudson, Michel Bastos e Ganso; Wilder, Centurión e Rogério.

Além das ausências já confirmadas, outros dois jogadores do elenco são-paulinos também podem ficar de fora. Desfalque nos últimos jogos do Tricolor, Rogério Ceni não estava presente no treino da manhã de sexta-feira, pelo menos no período no qual a atividade foi liberada para a imprensa. Além do capitão e ídolo, o lateral Bruno é dúvida, visto que se queixa de dores nas costas.

Juan Carlos Osorio tem uma série de desfalques para a partida contra o Inter. O técnico não poderá com quatro zagueiros – Luiz Eduardo, Breno, Lucão e Rodrigo Caio -, dois meio-campistas – Thiago Mendes e Wesley – e dois atacantes – Luis Fabiano e Alexandre Pato -, além do lateral-esquerdo Carlinhos.

Paralelamente ao Brasileirão, São Paulo e Internacional disputam a Copa do Brasil. O Tricolor paulista, após eliminar o Ceará nas oitavas de final, duelará ante o Vasco na fase seguinte. Por sua vez, o Colorado terá como o adversário o Palmeiras nas quartas de final do torneio. Os jogos de ida são no dia 23 de setembro.

Na última rodada (22ª), o São Paulo foi até Joiville duelar contra o time da casa e não saiu do 0 a 0. Por outro lado, o Internacional se aproveitou da fragilidade assombrosa do Vasco e goleou o Cruz-Maltino impiedosamente por 6 a 0, com gols de Ernando, Sasha, Lisandro López (2), Valdívia e Nilton. A noite inspirada rendeu ao Colorado a posse da maior goleada aplicada neste Brasileirão.

Os dois times têm como objetivo ingressar no G4. O São Paulo, porém, está mais próximo do grupo dos quatro primeiros: é 5º colocado, na porta da zona da Libertadores, com 35 pontos, um a menos que o Atlético-PR. Ocupando a 11ª posição, pode parecer que o Internacional não busca nada no campeonato, mas, com 31 pontos, está a cinco do G4.

Olá, leitor da VAVEL Brasil! Por aqui, acompanharemos a partida entre São Paulo x Internacional, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é no Morumbi, e seu pontapé inicial será dado às 19h30 deste sábado (5).