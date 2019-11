Resultado Brasil x Costa Rica no amistoso internacional 2015 (1-0)

Encerramos por aqui nossa transmissão. Obrigado a todos pela audiência. Continuem nos acompanhando e sigam a VAVEL Brasil no Twitter e Facebook.

O próximo amistoso do Brasil é contra os Estados Unidos, em Boston, na terça-feira.

Brasil vence o seu primeiro amistoso após o fiasco na Copa América. Destaques para as atuações de Douglas Costa e Marcelo pela esquerda. Lucas Lima fez sua estréia com a camisa canarinho.

Com gol de Hulk, a Seleção Brasileira venceu a Costa Rica por 1 a 0.

93' FIM DE JOGO! VITÓRIA DO BRASIL!

92' Neymar recebeu cruzamento mas não esperava na falha do zagueiro, que falhou e enganou o camisa 10. Tiro de meta para Costa Rica.

90' Acréscimo: +3

89' Substituição na Costa Rica: Sai Gamboa, entra David Myrie

88' Lucas cruza e a defesa da Costa Rica afasta.

88' Danilo faz boa jogada pela direita e arruma escanteio.

87' QUE PRESSÃO! Neymar tentou a finalização da entrada da área mas foi bloqueado. No rebote, Elias tentou tabelar com o camisa 10 e a bola acabou sobrando para Marcelo que chutou cruzado, mas a defesa da Costa Rica afastou o perigo.

86' Cartão amarelo para Elias.

86' Neymar tabelou com Kaká e serviu Coutinho dentro da grande área que finalizou em cima da defesa.

85' Lucas foi lançado na entrada da grande área mas não conseguiu tocar com força suficiente para tirar do goleiro Pemberton.

82' A defesa da Costa Rica afasta o cruzamento mas o Brasil pega o rebote e trabalha no campo de ataque.

82' Neymar invadiu a área, tentou o cruzamento mas foi desviado. Escanteio para o Brasil.

81' Neymar entregou a braçadeira de capitão para Neymar.

81' Substituição dupla no Brasil: Saem Luiz Gustavo e Douglas Costa, entram Rafinha Alcântara e Neymar.

79' Substituição na Costa Rica: Sai Bryan Ruiz, entra Daniel Colindres.

78' Um erro para cada lado. Assistentes anularam gol legal da Costa Rica e do Brasil nesta segunda etapa.

78' Substituição no Brasil: Sai Willian, entra Lucas.

77' Substituição na Costa Rica: Sai Tejeda, entra David Guzman.

76' NÃO VALEU! Douglas Costa recebeu de Marcelo e marcou o segundo gol do Brasil, mas o assistente marcou impedimento.

74' Substituição no Brasil: Sai Fernandinho, entra Elias.

73' PEMBERTON!!! Kaká foi lançado na linha de fundo, invadiu a área e cruzou para Douglas Costa finalizar chegando por trás da defesa. O goleiro da Costa Rica fez milagre!

70' Douglas Costa apareceu bem outra vez, desta vez recebendo de Marcelo e finalizando. Pemberton defendeu.

69' Douglas Costa faz boa jogada pela direita e cruza para área. Pemberton defendeu antes de chegar no Willian.

65' Dupla substituição no Brasil: Saem Hulk e Lucas Lima, entram Kaká e Phillipe Coutinho.

62' Jogo fica equilibrado mais uma vez e bem pegado.

58' Quase! Hulk puxa contra-ataque para o Brasil, acha Douglas Costa, que levanta a cabeça e cruza na segunda trave para Willian, que pega de primeira, mas manda para fora.

55' IMPEDIDO! Bryan Ruiz é lançado na grande área, solta a bomba e faz o gol, mas o árbitro já havia pego o impedimento do camisa 10 costarriquenho.

54' Boa chance! Douglas Costa recebe na esquerda, corta para o meio e solta a perna, mas manda por cima!

53' Ureña recebe na grande área, mas erra na hora do giro.

52' UUUUUUUUHHH!! Costa Rica sai jogando errado, Marcelo rouba, corta para o meio driblando três defensores, mas é travado na hora da finalização e Pemberton faz defesa tranquila.

50' Douglas Costa puxa contra-ataque, mas erra na hora de virar a bola para Willian.

49' Bryan Ruiz cobra falta, mas a defesa do Brasil afasta.

48' Hulk faz boa jogada pelo meio e chuta rasteiro, mas Pemberton defende.

47' UUUUUUUH! Marcelo sai da defesa, tabela com Douglas Costa e, sem ângulo, chuta para o gol, mas a bola passa por toda a pequena área.

46' Costa Rica tenta chegar pela esquerda, mas a zaga brasileira se sai melhor.

45' Começa o segundo tempo!

18:00 Ambos os times retornam ao gramado da Red Bull Arena.

Lucas Lima: "Estamos nos entendendo ainda, mas isso vai acontecendo na medida que o jogo rola".

46' Fim do primeiro tem em Nova Jersey! Com um gol de Hulk, o Brasil vai derrotando a Costa Rica na Red Bull Arena!

45' Vamos até 46.

41' Willian erra o passe e proporciona contra-ataque para os costarriquenhos. Bryan Ruiz recebe, tenta passar no meio de Fernandinho e David Luiz, cai, mas o árbitro deixa seguir.

40' Boa chegada! Lucas Lima tabela bem, cruza rasteiro, mas a zaga corta.

39' Ah, Hulk! Centroavante da seleção aproveita mais um erro da defesa, tenta o drible, mas cai e perde uma boa chance para o Brasil.

37' Brasil erra algumas vezes na saída e proporciona alguns sustos costarriquenhos.

33' Marcelo aparece pela esquerda, tenta o corte, mas a defesa tira.

29' Ambas as equipes erram muitos passes. Jogo bem feio e sem emoções neste momento.

26' Luis Gustavo recebe livre na entrada da área e arrisca, mas a bola vai por cima.

22' Costa Rica se mostra mais presente no campo de ataque neste momento.

20' Jogo fica mais morno agora, já que a Costa Rica equilibrou as ações.

16' Só dá Brasil! Fernandinho invade a grande área pela direita e arrisca, mas Pemberton faz boa defesa.

VINE: Hulk! 1 a 0 Brasil!

12' Brasil merece a vitória neste momento. Começa com uma grande intensidade a partida.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BRASIL!!!!!!! Hulk é lançado pela direita, aproveita falha do zagueiro costarriquenho, cai, se levanta e finaliza no canto de Pemberton! 1 a 0 Brasil!

8' Não, Douglas Costa! O camisa 7 da seleção aproveita erro da defesa costarriquenha, puxa contra-ataque, mas tenta jogada individual e acaba perdendo o lance.

6' Brasil muito bem neste início, envolvendo a seleção costarriquenha e assustando duas vezes.

5' Pemberton de novo! Após escanteio, a bola fica com o Brasil, Douglas Costa manda na área e David Luis completa, mas o goleiro costarriquenho faz uma defesa espetacular.

4' Pemberton! Após rolada, Hulk solta uma verdadeira bomba e o goleiro costarriquenho manda para escanteio.

3' Willian faz ótima jogada pela direita e é parado com falta. Boa chance para o Brasil.

2' Brasil toca bastante a bola neste início.

1' Brasil começa com mais presença no campo de ataque.

0' Rola a bola! Começa Brasil e Costa Rica!

16:54 Os hinos nacionais estão sendo executados neste momento.

16:52 As duas equipes estão no gramado da Red Bull Arena.

16:45 Ambos os times já estão nos vestiários. A bola rola em alguns minutos.

16:35 Os atletas que começarão o jogo fazem um trabalho mais forte, enquanto os reservas apenas batem bola.

16:25 Ambos os times fazem trabalho de aquecimento no gramado.

16:20 O público começa a crescer na Red Bull Arena. Estádio vai enchendo cada vez mais.

16:18 Costa Rica escalada! Pemberton; Gamboa, Óscar Duarte, Gonzalez, Acosta e Matarrita; Celso Borges, Tejeda, Bryan Ruiz e Venegas; Ureña

16:17 Brasil escalado! Marcelo Grohe; Danilo, Miranda, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho, Willian, Lucas Lima e Douglas Costa; Hulk

16:00 Com uma hora para o começo da partida, estádio ainda vazio em Nova Jersey.

15:52 Falando em estreia, está confirmado: Lucas Lima estreará com o uniforme da seleção canarinha como titular. Ambas as escalações deverão ser divulgadas. oficialmente. em alguns minutos.

15:48 A primeira vez! Cinco jogadores podem fazer suas estreias com a camisa amarelinha: Alisson, Gabriel Paulista, Douglas Santos, Lucas Lima e Rafinha.

15:35 O grande desfalque no lado costarriquenho é de Keylor Navas, que pediu dispensa dos amistosos para focar no Real Madrid.

15:30 HISTÓRICO DE CONFRONTOS! Brasil e Costa Rica já se enfrentaram nove vezes na história, sendo oito vitórias da seleção canarinha e uma dos costarriquenhos.

15:23 A única derrota de Dunga em sua segunda passagem foi diante da Colômbia, ainda na fase de grupos da Copa América.

15:22 Números de Dunga na Seleção em sua segunda passagem: 14 jogos: 12 vitórias, um empate e uma derrota.

15:15 Três jogos abrem a 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro hoje. Às 19h30 tem São Paulo x Internacional e Vasco x Atlético-MG; às 21h tem Atlético-PR x Joinville.

PRÉ-JOGO: Sem Neymar, Brasil encara Costa Rica para retomar confiança

Neymar começará a partida no banco de reservas, dando novas oportunidades para outros jogadores.

Lucas Lima e Douglas Costa são os jogadores que mais chegam com "moral" para a partida, tendo em vista que fazem uma ótima temporada pelos seus clubes.

O grande destaque costarriquenho é Bryan Ruiz, capitão e cara que comanda a equipe. Além dele, Joel Campbell também é um jogador que o Brasil precisa se preocupar.

Já o Brasil, sem Neymar, irá a campo para enfrenta a Costa Rica com: Marcelo Grohe; Danilo, Miranda, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho, Lucas Lima, Willian e Douglas Costa; Hulk.

A provável escalação da Costa Rica para o jogo de hoje é formada por: Patrick Pemberton; Óscar Duarte, Giancarlo González, Cristian Gamboa, Júnior Díaz, Francisco Calvo; Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Bryan Ruiz; Joel Campbell, Johan Venegas.

Os impactos negativos e positivos que Brasil e Costa Rica deixaram no mundo ainda fazem barulho. E neste sábado, às 17 horas, horário de Brasília.

Nova Jersey é o palco do confronto da equipe que busca apagar os fiascos do 7 a 1 e a irregular Copa América, contra a seleção sensação no mundial passado, eliminando camisas do peso de Itália e Inglaterra.

O time brasileiro vem cheio de desfalques, com seu principal jogador recém recuperado e em busca de testes, visando a estréia difícil das Eliminatórias, quando visita o Chile, na capital Santiago.

Os 'Ticos' querem retomar a paz depois de verem seu treinador, o ídolo Wanchope, sair nos tapas com um torcedor, na última partida. A repercussão negativa desestabilizou a equipe.

É inegável o protagonismo de Neymar na Seleção. Isso ficou ainda mais evidente na Copa América, mas seu temperamento explodiu e o jogador pegou um gancho de duas partidas à mais depois da competição. Isso significa que o craque estará fora das estreias nas Eliminatórias.

Pensando nisso, Dunga praticamente confirmou sua ausência no jogo deste sábado. Além da suspensão, Neymar vem uma caxumba, atuando apenas um jogo neste reinício de temporada. Ainda assim, o treinador pensa em utilizá-lo durante algum momento dos amistosos.

"Vamos dar oportunidade a alguns jogadores, fazer um rodízio e lá na frente nós vamos pensar. Trouxemos o Neymar pelo que ele representa. Ele vinha de uma pré-temporada onde ficou 15 dias parado.

O Barcelona tem vários jogadores convocados para seleções e ficariam muito poucos atletas. O treino lá não seria adequado. Aqui, ele participaria dos treinos, estaria com os companheiros e reencontraria o melhor condicionamento possível pensando lá na frente."

Em meio à mais alguns problemas, como a lesão do goleiro Jefferson, a provável Seleção terá Marcelo Grohe; Danilo, Miranda, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho, Lucas Lima, Willian e Douglas Costa; Hulk. Técnico: Dunga

A equipe caribenha vive, ainda, os louros da ótima campanha na Copa do ano passado. O time, que tinha Jorge Luis Pinto, só foi batida nas quartas de final nos pênaltis contra a Holanda. Mas eles sabem que uma hora, a fama cai e por isso, uma boa atuação contra o Brasil é a chave para manter a fama.

Alguns nomes são conhecidos no cenário mundial, como Bryan Ruiz e Joel Campbell. O mais famoso deles, Keylor Navas, arqueiro do Real Madrid, está fora, após a polêmica negociação com o Manchester United.

Outra polêmica, essa mais lamentável, ocorreu na última data-Fifa, onde o treinador na época e ídolo do futebol costarriquenho, Paulo Wanchope, discutiu com um torcedor e saiu nos tapas, tendo forte repercussão no mundo.

Portanto, contra o Brasil, Oscar Ramirez fará sua estréia, colocando em campo, provavelmente, Patrick Pemberton; Óscar Duarte, Giancarlo González, Cristian Gamboa, Júnior Díaz, Francisco Calvo; Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Bryan Ruiz; Joel Campbell, Johan Venegas. Técnico: Óscar Ramirez

O treinador falou um pouco sobre a expectativa e o que espera de sua equipe contra o Brasil.

"A linha com cinco defensores é uma opção, nos dará certa estabilidade defensiva, mas temos outros propósitos no ataque, de continuidade do jogo. Além disto, há uma base importante ideal que disputou o Mundial para dar tranquilidade à safra que vem chegando, e cada um irá aplicar o que queremos."

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Brasil x Costa Rica, válido pelos Amistosos Internacional da Seleção Brasileira em 2015! Fique conosco!