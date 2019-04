Pré-Jogo: Vasco e Atlético-MG travam duelo de posições opostas no Brasileirão

Partida válida pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2015, realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro

INCIDENCIAS : Partida válida pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2015, realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro

ÁRBITRO : Elmo Alves Resende Cunha (GO), auxiliado por Evandro Gomes Ferreira (GO) e Jesmar Benedito Miranda de Paula (GO)

Após uma rodada de polêmicas sobre a arbitragem no Brasileirão, Vasco e Atlético MG vão a campo neste sábado (5), às 19h30, no Maracanã. Os dois times estão em lados opostos da tabela, o Galo na parte de cima, tranquilo e dentro do G4. O Vasco sofre com a pressão de incríveis 7 jogos sem marcar gols, a lanterna do campeonato, os 12 pontos de distância entre o Goiás - primeiro fora do Z4 -, e para ajudar, o time ainda foi vitima de uma goleada histórica no Beira-Rio efetuada pelo Internacional. 6 a 0.

Para o Vasco, é a chance de se redimir com a torcida - que protestou nesta sexta-feira (4) na chega do elenco a concentração -, ou se afunda ainda mais e se entrega ao Z4. O time que já está com seu terceiro técnico na competição - Jorginho - precisa tirar a diferença de 12 pontos referente ao Goiás - primeiro fora da zona - em 14 rodadas. Ou seja são 42 pontos em disputa. O goleiro Jordi, que sofreu seis gols no jogo passado afirma que a situação é quase impossível, mas que "quando o médico vê um morto, ele não se desespera", disse o jovem goleiro na saída do jogo no Beira-Rio.

Já o Atlético MG continua na busca incansável atrás do líder, o Corinthians. O time também vem de derrota na rodada passada; perdeu em casa para o Atlético PR com gol de Walter e arbitragem polêmica. Os dirigentes do clube fizeram duras críticas referente aos árbitros do Brasileirão em relação aos erros contra o time mineiro, e alguns a favor do Corinthians, que hoje é líder. Entre acusações e duras críticas que o Atlético MG vai ao Maracanã para vencer o Vasco e se reaproximar do líder.

Vasco luta contra seca de gols e protestos

É de conhecimento geral que o Vasco é o time com a maior seca de gols em andamento em todas as divisões brasileiras. São 7 jogos sem marcar. O último gol foi na vitória sobre o Fluminense por 2x1. O segundo clube está apenas a 3 jogos sem gols - uma enorme diferença do primeiro para o segundo -. Não basta enfrentar o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Vasco também irá enfrentar a escassez de gols. A defesa também é frágil; todos esses aspectos culminam em um saldo extremamente negativo de - 33. O pior dentre os 80 times de divisões do Brasil.

Com tantos dados negativos, o Vasco não se entregou por completo. O presidente Eurico Miranda foi a público e garantiu que está inconformado com a goleada sofrida pelo Inter e afirmou, que enquanto houver possibilidades, o Vasco não vai desistir: "E passar que nós não desistimos. Continua no sentido do traçado dos nossos objetivos. Não teve desistência. Ponto", afirmou o presidente.

Nesta sexta-feira (04) a torcida vascaína foi protestar frente a São Januário e pedir a saída de Eurico. Cerca de 30 torcedores do Vasco foram à sede do clube, pela parte da tarde, para demonstrar indignação com a situação do time no Campeonato Brasileiro e pedir que o presidente entregue o cargo. Gritos de: "Fora, Eurico, fora do Brasil! Vai lá para Sibéria, vai pra p... " foram executados pelos torcedores. Que também foram a concentração do clube protestar contra os jogadores.

Atlético MG quer recuperar os pontos perdidos dentro de casa

Também vindo de derrota, o time de Levir Culpi acabou sucumbindo ao bom Atlético PR de Milton Mendes, e pelo segundo ano seguido, perdeu para os paranaenses dentro de sua casa. As críticas dos dirigentes aos erros de arbitragem em cima do time mineiro têm sido rigorosas, e o técnico disse que o Campeonato Brasileiro está "manchado pela arbitragem".

Fugindo do foco no apito, o volante Rafael Carioca afirmou que o Galo tem total chance de vencer dentro do Maracanã e continuar na busca pela liderança: "É um jogo difícil porque o Vasco vai jogar sem responsabilidade pelo fato de ser o último da tabela. A responsabilidade é toda nossa. A gente que quer algo mais no campeonato, tem objetivo de título... a responsabilidade aumenta. O foco será todo para o Atlético porque precisamos vencer para chegar no Corinthians.", afirmou.

O Técnico Levir Culpi terá que pensar muito antes de botar o time em campo. Ele não poderá contar com quatro titulares. Marcos Rocha, Jemerson e Luan (suspensos), Douglas Santos (seleção) e Mansur (lesionado). Perante a esses desfalques, o Atlético vai com uma dupla de zagueiros inédita na temporada: Edcarlos e Leonardo Silva. A falta de entrosamento pode ser um risco para os atleticanos.

É acreditando na força do elenco, e na vontade de se aproximar novamente do líder que o Galo vai ao Maracanã com totais chances de vitória em cima do Vasco.