Resultado Fluminense x Flamengo no Brasileirão Série A 2015 (1-3)

Com a derrota, o Fluminense estaciona nos 33 pontos e cai para o 8º lugar. Na próxima rodada, viaja à Curitiba onde enfrenta o Coritiba, quarta-feira (9), às 22h (de Brasília).

Com a vitória, o Flamengo chegou a 35 pontos e está em 6º lugar. Na próxima rodada, na quinta-feira (10), recebe o Cruzeiro, no Maracanã, às 21h (de Brasília).

O Fluminense sofreu com o meio campo. A equipe de Enderson Moreira não conseguia criar jogadas e o Tricolor das Laranjeiras foi inofensivo quase o jogo todo. O Flamengo foi muito superior em todo o tempo.

RESUMÃO: Mais um grande Fla x Flu para a história do Campeonato Brasileiro. Flamengo foi superior durante o jogo todo. Nos primeiros 20 minutos de jogo já vencia por 2 a 0. Um dos gols gerou polêmica, pois Wallace desviou com braço. O zagueiro chegou a dizer que não tocou com a mão. Na etapa final, nos primeiros 20 minutos o Fluminense dominou e diminuiu com Jean, de pênalti. Entretanto, aos 23 minutos Paulinho marcou o terceiro do Flamengo, que administrou todo o resto do jogo com muita facilidade.

PÚBLICO E RENDA NO MARACANÃ

PÚBLICO PAGANTE: 50.468

PÚBLICO PRESENTE: 59.999

RENDA: R$ 2.511.160,00

Depois de 60 rodadas, o Flamengo passa o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Feito que não acontecia desde 37ª rodada do Brasileirão de 2013.

Flamengo chega a sua quarta vitória seguida e cola no G-4. Fluminense chega a sua quarta derrota seguida e se afasta do G-4.

51' FIM DE JOGO NO MARACANÃ! VITÓRIA DO FLAMENGO!

51' Escanteio do Fluminense para na defesa do Flamengo que afasta.

50' PAULO VICTOR! Cícero bateu muito bem no canto e o goleiro rubro-negro fez grande defesa.

50' CARTÃO VERMELHO PARA ÉVERTON! Atacante já tinha amarelo, cometeu falta na entrada da área parando Cícero que tinha clara chance de gol e acabou levando o segundo amarelo, consequentemente o vermelho.

50' Falta na entrada da área para o Fluminense.

49' Fluminense fica com a bola mas cede tiro de meta para o Flamengo.

48' Gustavo Scarpa cobrou na primeira trave e a defesa do Flamengo afasta.

47' Gerson faz jogada individual e sofre falta na entrada da área.

47' Fluminense tenta chegar no abafa mas sem muito sucesso.

46' CARTÃO AMARELO PARA MARCOS JUNIOR! Por reclamação.

46' Marcos Junior sofre falta de Jonas e fica reclamando.

45' Acréscimo: +6

44' Escanteio curto é cobrado e o Flamengo segura a bola no campo de ataque.

44' Alan Patrick cobra na barreira mas ganha o escanteio.

43' QUE LANCE! Éverton faz lindo lança, da lençol em Douglas e Henrique chega com a sola parando o lance com falta.

42' Alguns torcedores do Fluminense começam a deixar o Maracanã. Torcida do Flamengo faz festa.

42' Flamengo tem falta na intermediária pela esquerda.

39' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO - SAI: Márcio Araújo - ENTRA: Jonas.

38' Escanteio para o Fluminense, Gustavo Scarpa joga na área e a defesa do Flamengo afasta. Na sequência, Marcos Junior se enrolou e é lateral para o Flamengo.

37' CARTÃO AMARELO PARA KAYKE! Por falta em Gérson.

36' CARTÃO AMARELO PARA WELLINGTON PAULISTA! Por falta em Paulinho.

35' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE - SAI: Michael - ENTRA: Wellington Paulista.

34' QUAAAAASE!!! Alan Patrick recebeu nas costas da defesa e tocou por cima de Diego Cavalieri na saída do goleiro, mas a bola não foi na direção do gol. Na sequência, Kayke tentou a finalização com uma meia bicicleta e mandou para fora.

34' Flamengo chega pela esquerda de novo com Éverton. Ele cruza para Kayke finalizar de cabeça, mas Diego Cavalieri defendeu.

32' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO - SAI: Wallace - ENTRA: César Martins.

32' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE - SAI: Osvaldo - ENTRA: Gérson.

29' Osvaldo tentou driblar Márcio Araújo dentro da grande área, caiu e pediu pênalti. Árbitro mandou seguir.

28' Gustavo Scarpa cruzou e a defesa do Flamengo afastou.

28' Escanteio para o Fluminense.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!! PAULINHO!!! Kayke recebeu de Sheik e ficou na cara do Diego Cavalieri. Ele tocou de cobertura e Gum tirou em cima da linha, e na sequência o próprio Kayke cruzou para Paulinho, sozinho sem goleiro, concluir pro gol.

19' IMPEDIDO! Osvaldo cobra falta para área do Flamengo, Cícero sobe mais que a zaga do Flamengo e cabeceia forte no canto, mas Paulo Victor foi no canto e fez grande defesa. Porém, o assistente marcou impedimento.

19' CARTÃO AMARELO PARA MÁRCIO ARAÚJO! Por falta em Osvaldo.

18' Defesa do Fluminense afasta e sai em contra-ataque.

18' Bola na área do Flu, Diego Cavalieri afasta de soco, mas na sequência o Flamengo arruma outro escanteio.

17' Flamengo chega pela direita com Paulinho que cruza para Kayke. O atacante se antecipa ao Gum e finaliza, mas o zagueiro consegue desviar para escanteio.

15' O jogo ganha em emoção.

13' OLHA O SUSTO! Flamengo chega pela esquerda com Éverton cruzando para área. Defesa do Fluminense afastou dois chutes.

13' Torcida do Fluminense em menor número faz mais barulho que a do Flamengo que é maioria.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! JEAN!!! Volante cobrou pênalti com muita categoria, com goleiro de um lado e bola para o outro, como manda o manual.

11' CARTÃO AMARELO PARA SAMIR! Por falta em Michael.

11' É PÊNALTI!!! Cruzamento de Marcos Junior da direita para Michael e Samir derruba o atacante tricolor.

9' Cobrança de escanteio de Alan Patrick e Samir cabeceou para fora.

9' Após cobrança de escanteio, a zaga do Flu afastou, o Flamengo continuou com o rebote e arrumou outro escanteio.

8' DEFENDEU CAVALIERI! Contra-ataque do Flamengo, Paulinho recebeu em velocidade e chutou cruzado da entrada da área. Diego Cavalieri espalmou para escanteio.

8' PRESSÃO! Após cobrança de falta para área, Michael ganhou de Paulo Victor no alto e ia sobrando para Cícero de frente para o gol, mas antes dele a defesa do Flamengo afastou.

7' CARTÃO AMARELO PARA ÉVERTON! Por falta em Wellington Silva.

7' Flamengo chega pela primeira vez no ataque. Após cruzamento de Éverton, Kayke se antecipou ao Gum e cabeceou em cima de Cavalieri, que segurou firme.

5' Fluminense começa com mais posse de bola mas tem dificuldades para criar jogadas.

4' QUE SUSTO! Wallace recuou mal e Marcos Junior quase chegou antes de Paulo Victor.

4' Éverton retorna ao campo. Com a entrada de Paulinho, o jogador está na lateral-esquerda.

3' Marcos Junior tenta a tabela com Douglas mas a bola sai pela linha de fundo.

2' Éverton adiantou muito a bola e foi desarmado por Wellington Silva e no lance acabou tomando um tostão na coxa. O jogador rubro-negro está sendo atendido fora de campo.

1' Fluminense começa se impondo nesse começo de jogo. Wellington Silva tentou a finalização de dentro da área e mandou por cima.

0' Começou o segundo tempo no Maracanã.

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO - SAI: Armero - ENTRA: Paulinho.

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE - SAI: Pierre - ENTRA: Marcos Junior.

Wallace comentou sobre o lance polêmico: "Sinceramente, não lembro (se tocou na mão). Fiz o gesto de cabeceio, se bateu na mão foi imperceptível. Olhei para o juiz para ver se validou o gol, como sempre faço."

O LANCE POLÊMICO: Aos 9 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio o zagueiro Wallace desviou com a mão para Émerson Sheik abrir o placar.

49' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Árbitro deu mais um minuto de acréscimo mas não deu mais tempo para o Fluminense tentar atacar. Intervalo no Maracanã, Flamengo vence por 2 a 0.

48' Osvaldo cruza e a zaga do Flamengo afasta.

47' Gustavo Scarpa sofre falta na intermediária pela ponta esquerda. Última chance pro Fluminense no primeiro tempo.

47' UUUHHH! Flamengo aproveita erro do Fluminense, Éverton puxa contra-ataque e deixa com Kayke que cruzou para Sheik. O atacante desviou pra fora.

46' Contra-ataque do Fluminense com Osvaldo, ele deixa com Douglas que cai na entrada da área. O árbitro manda seguir.

46' MUITO LONGE! Jean arriscou de longe e isolou.

45' Acréscimo: +3 minutos.

45' Cícero foi lançado do campo de defesa e Paulo Victor chegou antes chutando para fora.

43' CARTÃO AMARELO PARA OSVALDO! Por falta em Éverton.

40' Samir se chocou com Michael e ficou no chão. Gustavo Scarpa colocou a bola pela linha lateral em fair-play.

36' Fluminense troca passes na defesa e não encontra ninguém pelo meio. Tricolor tem dificuldade de criar jogadas, praticamente inofensivo nesse primeiro tempo.

35' Éverton tabelou com Sheik, ia entrando de frente para Diego Cavalieri, mas Gum afastou o perigo.

32' Wellington Silva cruza da direita para Michael dentro da área, mas Paulo Victor faz a defesa.

31' Osvaldo e Michael estão isolados dos meias. Fluminense é inofensivo e erra muitos passes, oferecendo contra-ataque para o Flamengo.

30' Osvaldo dribla três marcadores e erra passe para Michael.

28' Cenário atual do clássico é o seguinte: Flamengo recua e deixa o Fluminense mais com a bola, esperando a falha tricolor para jogar no contra-ataque. O Fluminense não consegue criar nada apesar de ficar com a bola, errando muitos passes simples.

27' Wellington Silva cruzou da direita buscando Cícero, mas a zaga afastou o perigo.

23' QUASE O TERCEIRO!!! Wellington Silva perdeu a bola no ataque, Éverton puxou contra-ataque pelo meio e serviu Kayke nas costas de Gum. Atacante saiu de frente para Diego Cavalieri e chutou para fora.

21' CARTÃO AMARELO PARA CANTEROS! Por falta em Osvaldo.

18' Defesa do Flamengo afasta outra vez o cruzamento.

18' Fluminense chega pela direita de novo, agora com Gustavo Scarpa, que foi desarmado por Sheik. Novo escanteio para o Flu.

17' Defesa do Flamengo afastou.

17' Cícero recebe na ponta direita, tenta o cruzamento que é desviado para escanteio.

15' Flamengo começa melhor no jogo. Pressiona muito e já vence por 2 a 0. Situação preocupante do Fluminense, que não mostra qualquer tipo de reação.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!! KAYKE!!! Atacante foi lançado nas costas de Gum e tocou na saída de Diego Cavalieri. Amplia no Maracanã!

12' CARTÃO AMARELO PARA WALLACE! Por falta em Cícero.

12' Fluminense sai em contra-ataque e Cícero sofre falta de Wallace.

11' CARTÃO AMARELO PARA DOUGLAS! Por falta em Éverton.

9' No lance do gol, Wallace desviou a bola com a mão. Gol irregular do Flamengo.

9' CARTÃO AMARELO PARA PIERRE! Volante reclamou de toque de mão de Wallace no lance de gol do Flamengo. O volante tricolor tinha razão na reclamação. Árbitro errou.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!! ÉMERSON SHEIK!!! Após cobrança de escanteio, Wallace ganhou no alto e Émerson Sheik concluiu pro fundo do gol.

9' QUE PRESSÃO! Pará recebe na direita e cruza. Sheik domina e finaliza. A bola desvia em Gum e sai para escanteio.

8' Flamengo começa melhor com mais presença no ataque.

6' A defesa do Fluminense começa nervosa, principalmente o zagueiro Gum, que já quase entregou um gol para o Flamengo.

5' Flamengo começou tendo as melhores chances do jogo. Clássico começa com grandes emoções.

4' Éverton cobra outro escanteio na segunda trave e a defesa do Fluminense afasta o perigo.

4' Éverton cobra escanteio na primeira trave e Pierre coloca para escanteio de novo.

3' DIEGO CAVALIERI! Na cobrança de escanteio de Éverton, Wallace cabeceou forte e o goleiro tricolor pegou a queima roupa. Na sequência, Gum afastou mal, Kayke aproveitou e finalizou, mas o goleiro tricolor operou outro milagre e contou com a ajuda da trave!

2' Flamengo chega pela direita com Pará e Henrique desvia a bola para escanteio.

1' Fluminense tenta o primeiro ataque pela direita. Wellington Silva lançou Michael na área, que tocou de cabeça para Osvaldo, mas Wallace recuou de peito para o goleiro Paulo Victor.

0' COMEÇOU! Bola rolando no Maracanã, saída do Fluminense.

Vai começar o jogo no Maracanã!

As equipes se aquecem em campo. Já já a bola rola no Maracanã!

Hino nacional toca neste momento no Maracanã.

As equipes entram em campo. O Flamengo com sua camisa rubro-negra, calção e meião pretos. O Fluminense entra todo de branco.

Hoje o Fla x Flu vale a supremacia do "Novo Maracanã". Desde que o estádio reabriu após as obras para a Copa das Confederações e Copa do Mundo, são três vitórias para cada lado e um empate.

HISTÓRICO DO CONFRONTO: Em Campeonatos Brasileiro, o Fluminense possui 21 vitórias contra 18 do Flamengo, e 15 empates. O Tricolor marcou 62 gols e o rubro-negro marcou 63 gols.

Em menor número, a torcida do Fluminense comparece com muita preocupação. Em caso de derrota, a equipe além de ser ultrapassado pelo rival, se afastaria mais ainda do G-4. Vencer é a oportunidade de colar no G-4 e voltar a sonhar.

Torcida do Flamengo em maioria no estádio está empolgada com a boa fase do clube. Vencer o clássico é a oportunidade de passar o rival e colar no G-4.

A torcida do Flamengo comparece em uma maioria esmagadora em relação a torcida do Fluminense. Praticamente sozinha, esgotaram quatro setores do Maracanã: norte (destinado apenas ao Flamengo), oeste inferior, leste inferior e superior (todas mistas).

Campeão do Campeonato Brasileiro sub-20, o meia Douglas, de 18 anos, faz sua estréia hoje como profissional do Fluminense. O jogador já havia sido relacionado no banco de reservas contra o Paysandu, em Belém, mas não entrou em campo. Hoje ganha a oportunidade no lugar de Ronaldinho Gaúcho.

Destaque nas categorias de base do Flamengo, o jovem Douglas Baggio está no banco de reservas.

BANCO DE RESERVAS DO FLAMENGO: César, Ayrton, César Martins, Marcelo, Luiz Antônio, Jonas, Jajá, Almir, Gabriel, Marcelo Cirino, Douglas Baggio e Paulinho.

FLAMENGO ESCALADO! Oswaldo de Oliveira repete a escalação da equipe que venceu o Avaí por 3 a 0 durante a semana. A novidade é a entrada de Pará entre os titulares.

O Fluminense explicou em seu Twitter oficial o motivo de Ronaldinho Gaúcho não jogar: "O meia Ronaldinho Gaúcho não passou nos testes do vestiário e está fora do jogo. O jogador apresentou uma forte virose no fim deste sábado." Confira o tweet clicando aqui.

BANCO DE RESERVAS DO FLUMINENSE: Kléver, Júlio César, Artur, Victor Oliveira, Edson, Higor Leite, Gerson, Marcos Junior, Magno Alves e Wellington Paulista.

FLUMINENSE ESCALADO! Enderson Moreira surpreende e deixou de fora Edson e Ronaldinho Gaúcho. Douglas, recém promovido da base, estréia no clássico. Michael substitui Fred e Wellington Silva retorna de lesão.

Os jogadores do Fluminense entrarão em campo com crianças sírias que foram abrigadas no Brasil com visto humanitário em razão da guerra na Síria.

CASA CHEIA! Cerca de 45 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. A informação vem do Maracanã via Twitter. Os setores norte, oeste inferior, leste inferior e leste superior já foram esgotados. Casa cheia para o clássico. Restam apenas ingressos para o setor sul, destinado aos torcedores do Fluminense.

TRIO DE ARBITRAGEM: O trio de arbitragem para o Fla x Flu será mineiro. Ricardo Marques Ribeiro (MG) apita o jogo, auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Márcio Eustáquio Santiago (MG).

PENDURADOS DO FLAMENGO: Alan Patrick, Canteros, Emerson, Everton, Márcio Araújo e Paulo Victor.

PENDURADOS DO FLUMINENSE: Pierre, Vinícius e Wellington Paulista.

DESFALQUES DO FLAMENGO: Guerrero se recupera de uma lesão no tornozelo e está viajando com a Seleção do Peru. Também lesionado, Ederson se recupera de um estiramento na coxa. Jorge está com a Seleção Brasileira Olímpica.

DESFALQUES DO FLUMINENSE: Fred, Breno Lopes, Giovanni e Rafinha estão no departamento médico. Antônio Carlos e Renato estão suspensos. Marlon está com a Seleção Brasileira Olímpica. Vinícius está barrado para melhorar sua forma física.

Existia a expectativa por um Fla x Flu com encontro entre Fred e Guerrero, apontado por muitos como os melhores centroavantes do país. Entretanto, as lesões atrapalharam o encontro, que agora foi adiado para o estadual de 2016.

O Flamengo tem um desfalque importante também. O centroavante peruano Paolo Guerrero se machucou contra o Vasco, pela Copa do Brasil, e desfalca o rubro-negro.

No primeiro turno, quando anotou dois gols no Fla x Flu, Fred passou Paulo Baier e se tornou o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro por pontos corridos.

Autor de dois gols no Fla x Flu do primeiro turno, Fred não joga hoje. O centroavante treinou hoje pela manhã nas Laranjeiras mas ainda não está 100% recuperado da lesão na coxa.

No primeiro turno, o Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 2. Os gols do Fluminense foram marcados por Fred (duas vezes) e Pará (contra). O Flamengo marcou com Alecsandro e Eduardo Da Silva.

O Flamengo não fica na frente do Fluminense no Campeonato Brasileiro há 60 rodadas. A última vez foi em 2013, mas o rubro-negro escalou André Santos irregularmente na última rodada do Brasileirão e perdeu 4 pontos na tabela. Assim, o Fluminense terminou na frente do Flamengo naquele ano, escapando do polêmico rebaixamento.

O rubro-negro vive boa fase. São quatro vitórias nos últimos cinco jogos. A equipe vem subindo na tabela e se aproximou do rival. Uma vitória hoje faria com que o Flamengo passe o Fluminense na tabela do Brasileirão.

A situação do Fluminense é preocupante. O Tricolor das Laranjeiras perdeu sete dos seus últimos nove jogos. A equipe precisa se reencontrar com a vitória logo para não se afastar mais do G-4 e continuar sonhando na briga por vaga na Libertadores, mas a situação não é fácil.

O momento das equipes são totalmente oposto. O Flamengo vem de uma sequência de três vitórias, enquanto o Fluminense vem de uma sequência de três derrotas.

O Fluminense é o sétimo colocado com 33 pontos, enquanto o Flamengo é o nono colocado com 32 pontos. As duas equipes ainda sonham com G-4.

Boa tarde, torcedor! Hoje é dia de Fla x Flu! Acompanhe a partir de agora o tempo real de um dos maiores clássicos do mundo. A bola rola às 16h (de Brasília) para Fluminense x Flamengo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015.