Enderson admite que Flu jogou mal, promete mudanças e reclama de gol irregular

Enderson Moreira ficou na bronca com a arbitragem outra vez após mais uma derrota com péssima atuação do Fluminense. Na tarde deste domingo (6), o Tricolor perdeu para o Flamengo por 3 a 1, sendo dominado quase o jogo todo. Porém, o treinador tricolor reclamou do primeiro gol do jogo, marcado por Emerson Sheik. No lance, Wallace, zagueiro do Flamengo, desviou a bola com o braço, dando assistência para o atacante.

"Isso modifica a história do jogo. Reclamamos porque cada gol muda tudo. Um gol de maneira irregular. Não conseguimos nos encontrar, não tivemos uma atuação boa", reclamou o treinador.

Apesar do erro da arbitragem, o treinador admitiu que sua equipe jogou mal e não escondeu sua insatisfação com outra atuação ruim do Fluminense. Após a quarta derrota seguida, prometeu mudanças.

"No primeiro tempo fomos mal, os gols saíram rapidamente. No segundo tempo, criamos boas situações e controlamos mais o jogo. Infelizmente, em uma saída nossa, levamos o terceiro. Agora é uma sequência de mudanças de ordem técnica, física, disciplinar, jogadores indo para a Seleção.... O que estávamos fazendo não era suficiente. Vamos fazer as mudanças de que devem ser feitas para buscarmos nosso caminho novamente", disse.

Enderson têm tido dificuldades para escalar o Fluminense. Há muito tempo não consegue repetir a escalação ideal da equipe devido lesões e suspensões. Hoje no clássico, o treinador teve oito desfalques. Dois deles foram de última hora: Fred e Ronaldinho Gaúcho. O atacante que treinou normalmente ontem, treinou hoje pela manhã pois não estava 100% recuperado da lesão. Já o camisa 10, teve uma virose detectada pelos médicos do clube durante os testes de vestiário.

"Fred treinou hoje (domingo) e temos expectativa de que ele possa participar (contra o Coritiba). Mas vamos com calma, não podemos correr risco. Todo cuidado é pouco", explicou.

Confira outros trechos da coletiva do treinador:

Derrota por causa da ausência do R10?

"Jogadores são sempre importantes, mas não podemos creditar a derrota, por mais que o atleta seja qualificado, por uma ausência. Foi um problema, mas não foi o que causou a nossa derrota."

Barração de atletas por questões disciplinares?

"Disciplinares que eu disse é de suspensão. Nada de conduta ruim. Não sei de absolutamente de nada que tenha ocorrido após o jogo diante do Corinthians (suposta festa). Desgaste faz o jogador diminuir o ritmo, não conseguindo se recuperar de uma partida para outra."

Estreia de Douglas

"Ótima. Jogador fez no time principal o que faz na base. Fluminense vai ganhar um grande volante futuramente. Edson teve uma sequência enorme de jogos. Não consegue mais fazer o que é possível. Para não tirar totalmente o time, fazemos escolhas. O escolhido agora foi o Edson. Podem ter outros."

Concentração

"Já é uma coisa clara que só utilizamos em situações especiais. Como estamos em uma sequência grande, e o jogo era às 16h, definimos já na sexta. Resolvemos que faríamos a concentração para controlar a alimentação e recuperação dos atletas. Não tem nada a ver com saídas. Muitos atletas têm filhos novos e é difícil descansar. Achamos que seria importante."